Die Ölpreise zeigten sich leicht im Plus und beendetn die siebte Woche in Folge im Plus. Sie bewegten sich am Freitag im Spannungsfeld zwischen einer schwachen Nachfrage, insbesondere in China, und dem Optimismus der Opec, dass die Nachfrage in diesem Jahr weltweit steigen dürfte. Allerdings will das Kartell das Angebot in nächster Zeit einschränken. Die Internationale Energie-Agentur (IEA) hat ihre Prognose für das weltweite Ölangebot im nächsten Jahr derweil angehoben und gleichzeitig ihre Nachfrageerwartungen gesenkt, was einen ausgeglicheneren Ölmarkt und begrenzte Preissteigerungen bedeuten könnte.

Für den Goldpreis ging es leicht nach oben.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht im Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Stromnetze einen Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Dies werde auch dafür sorgen, "dass die Stromerzeugung in Deutschland billiger wird", sagte Scholz am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview". Nach langen Jahren der Versäumnisse habe seine Regierung hierfür "ein unglaubliches Tempo vorgelegt".

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Bedeutung der Zuwanderung von Fachkräften nach Deutschland hervorgehoben. Dafür habe die Regierung jetzt mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz "die notwendigen Voraussetzungen geschaffen", sagte Scholz am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview". Sobald dieses in Kraft getreten sei, müsse auch die Umsetzung für die Unternehmen vereinfacht werden.

Union und Grüne verlieren in der Sommerpause weiter in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die Bild am Sonntag (BamS)erhebt, kommen CDU und CSU in dieser Woche auf 26 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Auch die Grünen verlieren einen Punkt und kommen auf 13 Prozent. Die Sozialdemokraten machen einen Prozentpunkt gut und kommen in dieser Woche auf 20 Prozent. Die AfD liegt stabil bei 21 Prozent, die FDP stabil bei 7 Prozent und die Linke stabil bei 5 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten 8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen (+1).

hat ihre Prognose für das Gesamtjahr wegen ungünstiger Währungsentwicklungen, Zurückhaltung in einigen Projekten und höherer Kosten wegen überschüssiger Produktionskosten gesenkt. Nagarro rechnet nun nur noch mit einem Umsatz von 915 Millionen Euro, einer Bruttomarge von 26 Prozent und einem bereinigen EBITDA von 13 Prozent. Der bisherige Ausblick lag nach einer Senkung im Mai bei einem Umsatz von 940 Millionen Euro, einer Bruttomarge von 28 Prozent und einer bereinigten EBITDA-Marge von 15 Prozent.

