+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:41 Uhr Fr, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0914 +0,1% 1,0932 1,0961 +2,0%

EUR/JPY 158,81 +0,1% 158,30 158,73 +13,2%

EUR/CHF 0,9572 -0,1% 0,9588 0,9607 -3,3%

EUR/GBP 0,8602 +0,1% 0,8622 0,8627 -2,8%

USD/JPY 145,51 -0,0% 144,80 144,82 +11,0%

GBP/USD 1,2688 +0,0% 1,2680 1,2706 +4,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2965 +0,2% 7,2758 7,2576 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 29.360,55 -0,0% 29.392,81 29.366,30 +76,9%

Der Dollar baute seine Gewinne vom Wochenschluss weiter aus. Der Dollar-Index erhöhte sich um 0,3 Prozent. Mit der wirtschaftlichen Lage in China sei der Dollar wieder stärker als vermeintlich sicherer Hafen gesucht, hieß es. Dagegen kam der Euro zurück. Obwohl das Wirtschaftswachstum in der Eurozone im zweiten Quartal etwas besser ausgefallen war als erwartet, bleibe der grundlegende Trend schwach und eine wahrscheinliche Rezession in Deutschland sei zu einer Belastung für den Euro geworden, so die DZ Bank.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,62 82,51 +0,1% +0,11 +4,8%

Brent/ICE 86,32 86,21 +0,1% +0,11 +4,4%

Nach den Aufschlägen der vergangenen Wochen ging es für die Ölpreise leicht nach unten (-0,7%). Vor allem die erneut schwachen Konjunkturdaten aus China belasteten. Sie schürten Sorgen vor einer zurückgehenden Nachfrage. Nach zuletzt sieben Wochengewinnen in Folge komme es zudem zu vereinzelten Gewinnmitnahmen, hieß es. Denn der Markt wirke leicht überkauft.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.907,03 1.908,30 -0,1% -1,28 +4,6%

Silber (Spot) 22,66 22,58 +0,4% +0,08 -5,5%

Platin (Spot) 904,23 906,50 -0,3% -2,28 -15,3%

Kupfer-Future 3,73 3,73 +0,1% +0,00 -2,2%

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

EINZELHANDEL U. INDUSTRIEPRODUKTION CHINA

Der Konsum und die Investitionen haben sich in China im Juli weiter abgekühlt, während sich das Wachstum der Industrieproduktion verlangsamt hat, wie aus offiziellen Daten am Dienstag ersichtlich wurde. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Konsum des Landes, stiegen im Juli um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg um, 3,1 Prozent im Juni, so das Nationale Amt für Statistik. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten ein Wachstum von 4,4 Prozent erwartet. Die Industrieproduktion erhöhte sich im Juli um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag damit unter dem Anstieg von 4,4 Prozent im Juni. Die befragten Ökonomen hatten ein Wachstum von 4,6 Prozent erwartet. Die Anlageinvestitionen stiegen im Zeitraum Januar bis Juli um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während sie in den ersten sechs Monaten noch um 3,8 Prozent zugelegt hatten. Ökonomen hatten hier mit einem Anstieg um 3,8 Prozent gerechnet.

IMMOBILIENVERKÄUFE CHINA

haben sich im Juli verlangsamt, während die Wohnungsneubauten und die Immobilieninvestitionen stärker zurückgingen, wie aus am Dienstag veröffentlichte Daten des Nationalen Statistikbüros hervorgeht. Wertmäßig stiegen die Immobilienverkäufe von Januar bis Juli um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In den ersten sechs Monaten des Jahres war der Wert im Jahresvergleich um 3,7 Prozent gestiegen. Die Immobilieninvestitionen gingen in den sieben Monaten bis Ende Juli um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, die Zahl der Baubeginne sank um 24,5 Prozent. In den sechs Monaten bis Ende Juni lagen die Investitionen um 7,9 Prozent und die Baubeginne um 24,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

BIP JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im Quartal von April bis Juni dank robuster Exporte deutlich schneller gewachsen als erwartet und hat das Wachstum in den USA und China in den Schatten gestellt. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) Japans stieg in Dreimonatszeitraum um 1,5 Prozent zum Vorquartal, nach 0,9 Prozent Wachstum im Zeitraum Januar bis März.

UKRAINE-KRIEG

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und sein ukrainischer Amtskollege Sergii Marchenko haben nach Angaben des Bundesfinanzministeriums bei Lindners Besuch in Kiew eine gemeinsame Absichtserklärung zur Stärkung der Zusammenarbeit unterzeichnet. Das teilte Lindners Ministerium über die Plattform X mit, die früher Twitter hieß. "Es geht um Kooperation in den Bereichen Finanzmarkt, Zoll sowie dem Management von Staatsbeteiligungen und Privatisierungen", so das Bundesfinanzministerium.

DEUTSCHE EUROSHOP

Die Shoppingcenter-Investorin hat sich dank einer höheren Kundenfrequenz im ersten Halbjahr weiter erholt. Die Handelsumsätze hätten wieder das Niveau von 2019 erreicht, sagte Vorstand Hans-Peter Kneip. Die zu Beginn des Jahres durchgeführten Zukäufe weiterer Anteile an sechs Shoppingcentern erhöhten die Erfolgskennzahlen zusätzlich.

ENCAVIS

Der Wind- und Solarparkbetreiber hat im ersten Halbjahr trotz einer höheren Stromproduktion weniger verdient. Treiber des gestiegenen Produktionsvolumens von 1.696 Gigawattstunden (GWh) auf rund 1.734 GWh im ersten Halbjahr 2023 waren die neu erworbenen und neu ans Netz angeschlossenen Wind- und Solarparks, wie das Unternehmen mitteilte. Der Vorstand bestätigt die im März 2023 veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2023 ebenso wie die beschleunigte Wachstumsstrategie bis 2027.

. BERICHTET PROG PROG

1H 1H23 ggVj 1H23 ggVj 1H22*

Umsatz 226,3 0% 225 -1% 226,4

Operatives EBITDA 152 -11% 153 -10% 171

Operatives EBIT 94 -15% 89 -19% 110

Operatives Ergebnis nach Steuern 53 -7% k.A. -- 56

Operatives Ergebnis je Aktie 0,31 -6% 0,30 -9% 0,33

Operativer Cashflow 114 -29% 133 -17% 160,2

* Vorjahreszahlen teilweise angepasst - wie am Berichtstag mitgeteilt

Ausblick 2023 - das Unternehmen erwartet (wie am 9. August bereits publiziert) :

- Umsatzerlöse: mehr als 440 Millionen Euro (2022: 487 Mio. Euro)

- operatives EBITDA: mehr als 310 Mio. Euro (2022: 350 Mio. Euro)

- operatives EBIT: mehr als 185 Mio. Euro (2022: 198 Mio. Euro)

- operativer Cashflow: mehr als 280 Mio. Euro (2022: 327 Mio. Euro)

- operatives Ergebnis je Aktie: mehr als 0,60 Euro (2022: 0,60 Euro)

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro;

UBS

UBS legt einen Rechtsstreit mit dem US-Justizministerium bei und zahlt dafür 1,435 Milliarden US-Dollar. Damit würden sämtliche zivilrechtlichen Ansprüche des US-Justizministeriums im Zusammenhang mit in der Vergangenheit getätigten RMBS-Geschäften in den USA zu den Akten gelegt, teilte die Bank mit. Es ging in dem Streit um Rechtsfälle im Zusammenhang mit Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) in den USA. Diese Altlast bezieht sich auf Geschäftstätigkeiten aus der Zeit von 2006 und 2007. Laut UBS ist die Einigung ist durch Rückstellungen in früheren Quartalen vollständig abgedeckt.

