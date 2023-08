METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.904,36 1.901,85 +0,1% +2,51 +4,4%

Silber (Spot) 22,58 22,53 +0,2% +0,05 -5,8%

Platin (Spot) 892,15 892,05 +0,0% +0,10 -16,5%

Kupfer-Future 3,67 3,67 +0,0% +0,00 -3,8%

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ZENTRALBANK NEUSEELAND (RBNZ)

hat ihre Zinssätze wie erwartet unverändert bei 5,5 Prozentgelassen. "Der Ausschuss ist zuversichtlich, dass die Verbraucherpreisinflation bei einem noch einige Zeit anhaltenden restriktiven Zinsniveau wieder in den Zielbereich von 1 bis 3 Prozent pro Jahr zurückkehren und gleichzeitig eine möglichst nachhaltige Beschäftigung unterstützen wird", erklärte die RBNZ. Nach Ansicht von Ökonomen hatte die Erklärung eine leicht hawkische Tendenz, da die Vorausschätzungen der RBNZ nun darauf hindeuten, dass die Zinssenkungen nicht Ende 2024, sondern erst Anfang 2025 erfolgen werden.

RUSSLAND / NORDKOREA

wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen und unter anderem im Verteidigungsbereich enger kooperieren. Russland gehört zu den wenigen Ländern, die Kontakt zu Nordkorea halten.

ÖLMARKT USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,2 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 4,1 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,7 Millionen Barrel nach minus 0,4 Millionen eine Woche zuvor.

INTEL

wird einem Agenturbericht zufolge die geplante 5,4 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von Tower Semiconductor absagen, nachdem es nicht gelungen ist, die behördliche Genehmigung aus China zu bekommen. Wie Bloomberg berichtet, war Fristende für die Übernahme Dienstag um Mitternacht. Intel hatte die Übernahme des israelischen Chipherstellers im Februar 2022 angekündigt, als Teil des Plans von Chief Executive Pat Gelsinger, Intels Chip-Produktionskapazitäten zu erweitern. Das Scheitern des Geschäfts war erwartet worden, weil sich der Abschluss wiederholt verzögert hatte.

