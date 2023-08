Der Dollar legte zu, der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent fest. Der Dollar dürfte kurzfristig unterstützt bleiben, solange solide US-Wirtschaftsdaten die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank offen ließen, urteilte Niels Christensen, Chefanalyst bei Nordea.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,67 79,64 +0,0% +0,03 +1,7%

Brent/ICE 84,11 84,03 +0,1% +0,08 +1,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise um rund ein halbes Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen auf anhaltende Nachfragesorgen aufgrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung in China. Auch der festere Dollar bremste.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.902,56 1.897,36 +0,3% +5,20 +4,3%

Silber (Spot) 23,57 23,43 +0,6% +0,15 -1,7%

Platin (Spot) 927,78 923,50 +0,5% +4,28 -13,1%

Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,5% +0,02 -1,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

BRICS-GIPFEL

Zum Auftakt des dreitägigen Gipfels der Brics-Staaten hat der Präsident von Gastgeberland Südafrika, Cyril Ramaphosa, die aus seiner Sicht wachsende Rolle der Staatengruppe unterstrichen. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika seien "starke Motoren des globalen Wachstums", sagte Ramaphosa. Auf der Agenda des Treffens zwischen den fünf Ländern steht unter anderem eine mögliche Erweiterung der Brics-Gruppe.

CORONA-INFEKTIONEN

Angesichts zunehmender Corona-Infektionen hat der Epidemiologe Hajo Zeeb vom Leibniz -Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie zur Anwendung von Selbsttests aufgerufen. "Wer Erkältungssymptome hat, sollte sich jetzt wieder testen, um eine Corona-Infektion zu erkennen und möglichst niemanden anzustecken", sagte er und weiter: "Wir müssen davon ausgehen, dass sich viele Menschen gerade mit Corona infiziert haben und glauben, nur an einer Erkältung erkrankt zu sein".

NIEDERLANDE - Politik

EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans ist von den Sozialdemokraten und Grünen in den Niederlanden zu ihrem Spitzenkandidaten für die vorgezogene Parlamentswahl am 22. November nominiert worden.

SPANIEN - Politik

Gut vier Wochen nach der Parlamentswahl hat der spanische König Felipe VI. den konservativen Parteichef Alberto Numez Feijóo als künftigen Regierungschef vorgeschlagen. Feijóo hat nun den Auftrag, sich einer Wahl im Parlament zu stellen - wo er nach derzeitigem Stand allerdings nicht über eine Regierungsmehrheit verfügt.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,4 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,5 Millionen Barrel.

TCHIBO

hat im vergangenen Jahr einen millionenschweren Verlust geschrieben, vor allem im Geschäft mit Kleidung und Gebrauchsartikeln. Das EBIT betrug minus 167 Millionen Euro. 2021, mitten in der Corona-Pandemie, hatte Tchibo noch einen Gewinn von 176 Millionen Euro erzielt. Der Umsatz blieb mit 3,25 Milliarden Euro stabil. Das Unternehmen will nun mehr auf Kaffee setzen.

GETIR

Der türkische Lieferdienst will weltweit mehr als ein Zehntel seiner Belegschaft abbauen.

