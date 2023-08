Die deutschen Steuereinnahmen sind im Juli deutlich um 15,1 Prozent gestiegen, nachdem sie im Vormonat noch um 7,3 Prozent gesunken waren. Das kräftige Plus ging laut den Angaben allerdings "maßgeblich auf Sondereffekte sowie unterjährige Schwankungen bei der Lohnsteuer, der Umsatzsteuer und den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag zurück".

RUSSLAND

Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, war nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde Rosawiatsija an Bord eines am Mittwoch in Russland abgestürzten Flugzeugs. An Bord der Maschine seien "zehn Personen" gewesen, darunter drei Besatzungsmitglieder, hatte kurz zuvor das Katastrophenschutzministerium mitgeteilt. Die Wagner-Gruppe hatte im Juni kurzzeitig gegen Staatschef Wladimir Putin rebelliert. Prigoschin hatte bis dahin lange als enger Vertrauter Putins gegolten. Später stellte er sich offen gegen die russische Militärführung.

SÜDKOREA - Zinspolitik

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins wie mehrheitlich erwartet unverändert bei 3,5 Prozent belassen.

FIELMANN

hat mit den detaillierten Ergebnissen zum ersten Halbjahr die vorläufigen Zahlen beim Umsatz und operativen Gewinn EBITDA leicht übertroffen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der SDAX-Konzern. Sie soll in Kürze aktualisiert werden, um den Beitrag der erworbenen US-Gesellschaft SVS Vision bei Umsatz und EBITDA zu berücksichtigen.

