DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0918 -0,1% 1,0926 1,0933 +2,0%

EUR/JPY 159,37 -0,2% 159,70 159,37 +13,6%

EUR/CHF 0,9592 -0,1% 0,9598 0,9581 -3,1%

EUR/GBP 0,8585 -0,0% 0,8588 0,8587 -3,0%

USD/JPY 145,97 -0,1% 146,18 145,77 +11,3%

GBP/USD 1,2718 -0,0% 1,2721 1,2732 +5,2%

USD/CNH 7,2983 -0,0% 7,2994 7,2947 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 27.240,20 -0,1% 27.261,73 27.156,03 +64,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab nach den schwachen Konjunkturdaten des Tages weiter nach, der Dollarindex sank um 0,3 Prozent. Der Euro stieg auf deutlich über 1,09 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,66 81,63 +0,0% +0,03 +4,3%

Brent/ICE 85,90 85,86 +0,0% +0,04 +3,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zogen nur moderat an um gut ein halbes Prozent, obwohl nach einem Branchenverband am Vorabend auch die staatliche Energy Information Administration einen sehr starken Rückgang der Ölvorräte für die vergangene Woche mitgeteilt hatte. Er fiel zudem viel höher aus als erwartet. Einige Händler wollten auf die Vorratsdaten nicht mehr handeln, nachdem diese zuletzt mehrfach extrem rückläufig gewesen seien, war zu hören. An anderer Stelle wurde die geringe Preisreaktion damit erklärt, dass es bereits das fünfte Plus bei den Ölpreisen in Folge war.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.945,31 1.942,54 +0,1% +2,77 +6,7%

Silber (Spot) 24,57 24,68 -0,4% -0,10 +2,5%

Platin (Spot) 976,10 978,50 -0,2% -2,40 -8,6%

Kupfer-Future 3,78 3,79 -0,2% -0,01 -1,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte um weitere knapp 6 auf 1.943 Dollar zu, weil Gold als Anlage mit den sinkenden Anleiherenditen weiter an Attraktivität gewann.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im August nach offiziellen Angaben gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,7 (Juli: 49,3), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von nur 49,1 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im August eingetrübt, wie der ebenfalls veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er fiel auf 51,0 (Vormonat: 51,5) Punkte.

GELDPOLITIK JAPAN

Die Bank of Japan (BoJ) sollte nach Ansicht von Board-Mitglied Toyoaki Nakamura an der lockeren Geldpolitik festhalten, da das Inflationsziel noch nicht erreicht ist. Nakamura widersprach der Entscheidung der BoJ von Ende Juli, die Obergrenze für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen anzuheben, da er den Zeitpunkt für verfrüht hielt.

HAPAG-LLOYD

ist laut Kreisen von der zweiten Runde des Bieterprozesses für die südkoreanische Containerschiffsreederei HMM ausgeschlossen worden. Hapag-Lloyd war in der ersten Runde der einzige Bieter für HMM aus dem Ausland. Ein Hapag-Lloyd-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

UBS

hat infolge der Notübernahme des einheimischen Konkurrenten Credit Suisse im zweiten Quartal einen hohen Milliardengewinn erzielt. Wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht, erreichte der Nettogewinn 28,9 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte die Schweizer Großbank 2,1 Milliarden Dollar verdient. Hintergrund des Gewinnprungs ist laut UBS ein Buchgewinn aus dem Kauf der Credit Suisse. In den kommenden Jahren plant die Bank mit Kosteneinsparungen von über 10 Milliarden Dollar bei einem Aufwands-Ertrags-Verhältnis von unter 70 Prozent. Für das dritte Quartal rechnet die UBS mit einem bereinigten Gewinn vor Steuern um die Gewinnschwelle. Die UBS will zudem das Geschäft der Credit Suisse im Heimmarkt Schweiz vollständig in den neuen Bankkonzern integrieren. Die UBS und die Swiss Bank von Credit Suisse sollen bis zum geplanten rechtlichen Zusammenschluss im Jahr 2024 als getrennte Gesellschaften operieren.

BIONTECH/PFIZER

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für einen angepassten Corona-Impfstoff der Hersteller Pfizer und Biontech gegeben.

COUNTRY GARDEN

hat nach hohen Abschreibungen auf Immobilienprojekte für das erste Halbjahr 2023 einen Milliardenverlust ausgewiesen und vor einem möglichen Aus gewarnt. Das Unternehmen ist nun bemüht, den Liquiditätsdruck zu beseitigen und erwägt Schuldenmanagement-Maßnahmen.

PERNOD RICARD

ersetzt seinen Vorstand durch ein neues Führungsgremium und strafft die Organisation, um die Entscheidungsfindung auf verschiedenen Ebenen zu beschleunigen.

SALESFORCE

hat in seinem zweiten Quartal besser abgeschnitten als Analysten erwartet hatten. Dazu gab der SAP-Wettbewerber einen Ausblick, der ebenso die Erwartungen übertraf. Salesforce erwartet für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 2,05 bis 2,06 Dollar pro Aktie und einen Umsatz von 8,7 bis 8,72 Milliarden Dollar. Dem stehen Schätzungen der Wall Street von 1,84 Dollar pro Aktie bzw 8,67 Milliarden Dollar für den Umsatz gegenüber. Salesforce berichtete einen Nettogewinn von 1,27 Milliarden Dollar, verglichen mit 68 Millionen vor Jahresfrist. Analysten hatten mit 773,9 Millionen gerechnet. Der Umsatz kletterte um 11 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Dem stand eine Prognose von 8,53 Milliarden Dollar gegenüber. Die operative Marge überstieg mit 31,6 Prozent die Expertenschätzung von 28,3 Prozent deutlich.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2023 01:31 ET (05:31 GMT)