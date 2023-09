US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,84 -3,3 4,87 41,8

5 Jahre 4,23 -4,0 4,28 23,5

7 Jahre 4,20 -1,6 4,21 22,9

10 Jahre 4,10 -1,4 4,11 21,7

30 Jahre 4,20 -2,7 4,23 23,1

An den vergangenen Tagen hatten Hinweise auf eine Abkühlung des Arbeitsmarkts sowie eine schwache Stimmung der US-Verbraucher Spekulationen auf ein Ende der Fed-Zinserhöhungen angefacht. Nun fiel der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago im August zwar deutlich höher aus als erwartet, liegt aber immer noch im Schrumpfung anzeigenden Bereich. In der Folge ging es mit den Anleiherenditen erneut nach unten - im Zwei- und Zehnjahresbereich auf die niedrigsten Niveaus seit drei Wochen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0847 +0,0% 1,0842 1,0847 +1,3%

EUR/JPY 157,87 +0,0% 157,80 157,98 +12,5%

EUR/CHF 0,9582 +0,1% 0,9577 0,9592 -3,2%

EUR/GBP 0,8562 +0,1% 0,8556 0,8560 -3,3%

USD/JPY 145,53 -0,0% 145,54 145,65 +11,0%

GBP/USD 1,2669 -0,0% 1,2672 1,2670 +4,8%

USD/CNH 7,2679 -0,1% 7,2748 7,2805 +4,9%

Bitcoin

BTC/USD 26.026,07 +0,1% 25.999,77 27.148,55 +56,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar machte nach dem Rücksetzer der Vortage etwas Boden gut. Der Euro fiel deutlich zurück unter die Marke von 1,09 Dollar auf 1,0849, obwohl die Inflation in der Eurozone im August höher ausgefallen war als erwartet. Eine den Euro stützende EZB-Zinserhöhungsspekulationen blieb aber aus, weil der Markt für die nächste Zinssitzung ohnehin keine Zinserhöhung mehr erwartet. Der Dollarindex stieg um 0,4 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,78 83,63 +0,2% +0,15 +7,0%

Brent/ICE 87,03 86,83 +0,2% +0,20 +6,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten um bis zu 2,4 Prozent zu und stiegen bereits den sechsten Tag in Folge. Sie wurden übergeordnet weiter gestützt von den Produktionskürzungen der Opec+, dazu kamen zuletzt als Preistreiber deutliche Rückgänge der US-Ölvorräte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.940,08 1.940,21 -0,0% -0,13 +6,4%

Silber (Spot) 24,45 24,43 +0,1% +0,03 +2,0%

Platin (Spot) 971,45 972,38 -0,1% -0,93 -9,0%

Kupfer-Future 3,81 3,77 +1,0% +0,04 -0,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Chinesische Banken, darunter wichtige staatliche Kreditgeber, haben am Freitag die Zinssätze für eine Reihe von Yuan-Einlagen gesenkt, um ihre Rentabilität zu schützen. Die Maßnahme erfolgte, nachdem Peking eine Senkung der Hypothekenzinsen zur Ankurbelung des Immobilienmarktes angekündigt hatte.

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Zentralbank versucht den Yuan mit einer Senkung des Devisenreservesatzes zu stützen. Wie die People's Bank of China am Freitag erklärte, soll die Höhe des von den Banken zu haltenden Deviseneinlagensatz von 6 Prozent auf 4 Prozent gesenkt werden. Die Senkung soll am 15. September in Kraft treten. Die Maßnahme würde die Devisenliquidität auf dem Markt erhöhen und damit den Yuan stützen, der aufgrund der Abschwächung der chinesischen Wirtschaft unter Abwärtsdruck steht.

EINKAUFSMANAGER CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,0 (Juli: 49,2) Punkte. Die Indizes für die Auftragseingänge und die Produktion in den Fabriken kehrten im August in den expansiven Bereich zurück, obwohl die extreme Hitze die Produktion einiger Hersteller beeinträchtigte. Die Exportaufträge verbesserten sich, blieben aber immer noch unter 50 und belasteten die Leistung der chinesischen Hersteller, so Caixin. Der Subindex,

BÖRSE HONGKONG

An der Börse in Hongkong findet wegen der Auswirkungen des Taifuns "Saola" kein Handel statt.

INNENPOLITIK USA

Angesichts einer erneut drohenden Haushaltssperre hat die US-Regierung den Kongress aufgefordert, zeitnah über eine Haushaltsverlängerung abzustimmen.

VERKEHR MONT-BLANC-TUNNEL

Frankreich und Italien haben beschlossen, die ab Montag geplante Schließung des Mont-Blanc-Tunnels für schwere Lkw wegen Wartungsarbeiten zu verschieben. Der französische Verkehrsminister Clément Beaune bestätigte "die Verschiebung der Arbeiten am Mont-Blanc-Tunnel, um eine Überlastung zu vermeiden". Laut Quellen aus dem italienischen Verkehrsministerium werden die Arbeiten "wahrscheinlich auf September 2024 verschoben".

BORUSSIA DORTMUND

trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Paris Saint Germain, AC Mailand und Newcastle United, wie die Auslosung am Donnerstagabend ergab.

TESLA

hat die Preise für seine Modelle Model S und Model X in China erneut gesenkt, zwei Wochen nachdem das Unternehmen die Preise für die Premium-Fahrzeuge bereits gedrückt hatte, um den Absatz auf dem weltweit größten Markt für Elektroautos anzukurbeln.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2023 01:37 ET (05:37 GMT)