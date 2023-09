+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Die Ukraine hat bei ihrer Offensive im Süden des Landes nach eigenen Angaben einen wichtigen militärischen Erfolg erzielt. Die Armee habe in der Region Saporischschja die erste Verteidigungslinie der Russen durchbrochen, sagte der ukrainische General Oleksandr Tarnawskij am Wochenende dem britischen "Guardian". "Wir befinden uns jetzt zwischen der ersten und zweiten Verteidigungslinie."

BELARUS/POLEN

Ein polnischer Militärhubschrauber ist nach Angaben aus Belarus am Freitag in den Luftraum des Nachbarlandes eingedrungen. Die Regierung in Minsk bestellte wegen der Luftraumverletzung den polnischen Geschäftsträger ins Außenministerium ein.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Ampel kommt zum Ende der parlamentarischen Sommerpause in den Umfragen auf den tiefsten Wert seit der Bundestagswahl. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommt die Kanzlerpartei SPD wie in der Vorwoche auf 18 Prozent. Die Grünen verlieren einen Punkt auf 13 Prozent, die FDP bleibt bei 7 Prozent. Gemeinsam kommt die Ampel in dieser Woche damit auf 38 Prozent und damit auf einen neuen Tiefstwert. Stärkste Kraft bleibt die Union mit unveränderten 27 Prozent, die AfD bleibt bei 21 Prozent und die Linke bei 5 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten 9 Prozent (+ 1) der Stimmen auf sich vereinen.

ELEKTROMOBILITÄT DEUTSCHLAND

- Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat erhebliche Zweifel daran geäußert, dass sich die Elektromobilität weltweit als wichtigster Antrieb durchsetzen wird. "Das Rennen um den Auto-Antrieb der Zukunft ist völlig offen", sagte Wissing der Bild am Sonntag. "Wir können unmöglich heute schon vorhersagen, welche Technologie sich im Jahr 2040 durchgesetzt haben wird. Möglicherweise werden E-Fuels und Wasserstoffbrennstoffzellen eine größere Rolle spielen, als sich das manche wünschen."

- Das Förderprogramm zur Eigenerzeugung und Nutzung von Solarstrom für Elektrofahrzeuge an Wohngebäuden startet nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums am 26. September. Wie das Ministerium mitteilte, können Eigentümer selbst genutzter Wohnhäuser bei der staatlichen Förderbank KfW einen Investitionszuschuss von bis zu 10.200 Euro für eine Ladestation in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage und einem Batteriespeicher beantragen, sofern ein eigenes Elektroauto vorhanden oder bestellt ist.

VERKEHRSINFRASTRUKTUR DEUTSCHLAND

Der Städte- und Gemeindebund hat die Ampelkoalition zu einem Neustart aufgerufen. Um den Abstieg Deutschlands aufzuhalten, brauche es "weitere und deutlichere Reformschritte", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Notwendig sei ein tragfähiges Konzept, um die dringend notwendigen Finanzmittel zur Sanierung und Verbesserung der Infrastruktur verfügbar zu machen. Den Investitionsbedarf bezifferte Landsberg allein bei den Verkehrswegen und dem öffentlichen Personennahverkehr auf mehr als 300 Milliarden Euro.

ENERGIEVERSORGUNG DEUTSCHLAND

- Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sieht Risiken für die Gasversorgung auch im kommenden Winter und ruft die Bürger zu einem sparsamen Gasverbrauch auf. "Die Speicher sind zu 94 Prozent gefüllt, und wir verfügen über alternative Bezugsquellen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Für eine Entwarnung aber ist es zu früh, es verbleiben Risiken." Müller verwies darauf, dass Russland weiterhin Gas in europäische Länder liefere. "Wenn diese Lieferungen eingestellt würden, muss auch Südosteuropa aus anderen Quellen versorgt werden", sagte er. "Da würde Deutschland eine wichtige Rolle zufallen."

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die FDP-Forderung nach einem Stopp des Rückbaus abgeschalteter Atomkraftwerke zurückgewiesen. Die Atomkraft sei zu Ende, der Ausstieg gesetzlich erfolgt, sagte der Kanzler im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks.

GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbank versucht nach der Worten der Cleveland-Fed-Präsidentin Loretta Mester, den Spagat zwischen einer zu straffen Geldpolitik und einer zu schwachen Inflationsbekämpfung. "Trotz einiger Fortschritte bleibt die Inflation zu hoch", sagte sie.

AUTOMOBILINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Deutschlands Autoindustrie ist für den anstehenden Strukturwandel besser gerüstet, als vielfach behauptet. Das zeigt eine Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts zu "grünen Qualifikationen", die Welt am Sonntag exklusiv vorliegt. Danach ist der Anteil der Beschäftigten in der Industrie, die für Technologien wie Elektromotoren oder Batteriezellen qualifiziert sind, in Deutschland höher als in Frankreich, Italien, Spanien oder den USA. Bei den Patentanmeldungen in Bereichen wie Elektromobilität oder Brennstoffzellenantrieb führt Deutschland international mit Abstand vor allen anderen Wirtschaftsnationen.

BMW

verzeichnet trotz des insgesamt trüberen Wirtschaftsumfelds nach wie vor eine gute Nachfrage nach Premiumautos. "Die Nachfrage nach unseren Produkten ist nach wie vor gut", sagte Finanzvorstand Walter Mertl zu Dow Jones Newswires. Aktuell liege der Bestand in der Summe leicht über Niveau von 2022. "Unser Auftragsbestand wird uns also noch komfortabel bis Ende 2023 tragen", ergänzte Mertl. In China spüre BMW kaum Preisdruck.

BMW

verspricht auch bei andauernd hohen Investitionen und dem Hochlauf der zunächst margenschwächeren vollelektrischen Autos eine fortgesetzt hohe Profitabilität. "Wir sind bereits heute profitabel mit Elektrofahrzeugen", sagte CEO Oliver Zipse anlässlich der Vorstellung des Visionsfahrzeugs für die kommende Fahrzeuggeneration. "Die Neue Klasse wird sehr profitabel" sein, kündigte der Manager gegenüber Journalisten an, ohne eine konkretes Margenziel für die neuen vollelektrischen Autos zu nennen. "Wir werden (aber) definitiv nicht weniger profitabel sein als heute", ergänzte er.

BRENNTAG

Der milliardenschwere Unternehmer Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung über seine Kühne Holding AG auf 10 Prozent aufgestockt. Im April hatte Kühne seine Beteiligung von gut 3 auf 5,18 Prozent erhöht.

MERCEDES-BENZ

- wird mit dem stärkeren Schwenk auf vollelektrische Fahrzeuge nicht am Renditeziel rütteln. "Wir haben in der elektrischen Ära das gleiche Renditeziel", sagte CEO Ola Källenius vor der Automesse IAA Mobility zu Journalisten. Bis auf weiteres werden zwar die Ausgaben in diversen Bereichen teils noch sehr unterschiedlich sein, beispielsweise blieben die variable Kosten bei Elektroautos höher als bei Autos mit Verbrennungsmotor. Dieser Kostenunterschied wird auf "absehbare Zeit auch so bleiben", ergänzte der Manager.

- Mercedes-Chef Ola Källenius sieht die deutschen Autohersteller vor der anstehenden Mobilitätsmesse IAA gut gegen die neue chinesische Konkurrenz aufgestellt. "Die Preise, die die Chinesen in Deutschland aufrufen, sind überraschend hoch", sagte er. Gleichzeitig sieht er die deutschen Autobauer technologisch nicht schlechter aufgestellt als die neuen Wettbewerber. Von der Bundesregierung erwartet er mehr Unterstützung. Der hohe Strompreis in Deutschland sei ein klarer Standortnachteil.

EVONIK

bereitet Kurzarbeit für zwei seiner Anlagen vor. Anders als der Konkurrent Lanxess wolle Evonik aber keine Betriebe schließen, so Evonik-Chef Christian Kullmann zur Rheinischen Post. Derweil komme der Verkauf des Geschäfts mit Superabsorbern voran. "Wir haben eine Reihe von Angeboten erhalten und sind mitten im Verkaufsprozess. Wir sind zuversichtlich, dass wir den Verkauf in diesem Jahr abschließen können", sagte Kullmann.

ENCAVIS

hat sich eine Projektzwischenfinanzierung von 180 Millionen Euro für Photovoltaik-Projekte in Dänemark, Deutschland, Italien und Spanien gesichert. Mit der Abn Amro und der Coöperatieve Rabobank ist eine revolvierende Non-Recourse-Finanzierungslinie vereinbart worden, teilte der Konzern mit. Dies ermögliche der Encavis Bridge Financing GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Encavis, die Finanzierung von baureifen Solarprojekten aus den Strategischen Entwicklungspartnerschaften sowie von operativen Projekten in den vier genannten Kernländern.

IPO/ARM

Der britische Chipdesigner Arm strebt eine Zielbewertung zwischen 50 und 55 Milliarden US-Dollar an, damit zeichnet sich der größte Börsengang des Jahres ab. Arm plant bereits ab Dienstag potenzielle Investoren zu treffen, bevor die Aktie eine Woche später an der Nasdaq debütiert, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die SoftBank Group, Eigentümer von Arm, werde voraussichtlich etwa 10 Prozent der Aktien verkaufen, so die Personen.

