+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0784 -0,1% 1,0795 1,0787 +0,8%

EUR/JPY 158,30 +0,1% 158,12 157,98 +12,8%

EUR/CHF 0,9550 +0,0% 0,9547 0,9544 -3,5%

EUR/GBP 0,8547 -0,0% 0,8548 0,8548 -3,4%

USD/JPY 146,79 +0,2% 146,47 146,46 +12,0%

GBP/USD 1,2617 -0,1% 1,2630 1,2620 +4,3%

USD/CNH 7,2930 +0,2% 7,2753 7,2761 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 25.700,87 +0,1% 25.669,50 25.817,44 +54,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Euro tendierte nach dem deutlichen Rücksetzer vom Freitag ganz leicht erholt und stieg zeitweilig knapp über 1,08 Dollar. Am Wochenende habe EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch im belgischen Radio gesagt, dass die EZB die Zinssätze aufgrund der andauernden Inflation möglicherweise weiter anheben müsse, erläuterte Zinsstrategin Evelyne Gomez-Liechti von Mizuho.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,89 85,55 +0,4% +0,34 +9,7%

Brent/ICE 88,85 89 -0,2% -0,15 +8,2%

Die Ölpreise legten auf hohem Niveau noch etwas zu, da weiter damit gerechnet wird, dass die großen Produzenten das Angebot knapp halten werden. Zudem stützte die Hoffnung, dass die US-Notenbank die Zinssätze unverändert lassen wird, um eine Dämpfung der US-Wirtschaft zu vermeiden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.937,62 1.938,64 -0,1% -1,02 +6,2%

Silber (Spot) 23,83 23,98 -0,6% -0,15 -0,6%

Platin (Spot) 950,58 957,35 -0,7% -6,78 -11,0%

Kupfer-Future 3,81 3,81 -0,5% -0,02 -0,3%

Der Goldpreis notierte kaum verändert um 1.940 Dollar je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins zwar den dritten Monat in Folge unverändert gelassen, bleibt angesichts der Inflationsentwicklung jedoch auf der Hut. Der Leitzins wurde, wie von Ökonomen allgemein erwartet, bei 4,10 Prozent belassen. "Eine weitere Straffung der Geldpolitik könnte erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die Inflation innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf das Zielniveau zurückkehrt, aber das wird weiterhin von den Daten und der sich entwickelnden Bewertung der Risiken abhängen", hieß es von der RBA in einer Erklärung.

POSTBANK / DT. BANK

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin beobachtet erhebliche Beeinträchtigungen bei der Abwicklung des Kundengeschäfts bei der "Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG" (Postbank) und prüft, ob aufsichtlich relevante Mängel in dem Institut bestehen. Laut Mittteilung der Aufsichtsbehörde liegen dazu zahlreiche Beschwerden von Kunden vor. Die Bafin gehe den Beschwerden nach und werde, wenn angezeigt, in diesem Zusammenhang aufsichtliche Maßnahmen verhängen.

AIRBUS und AIR FRANCE

haben exklusive Verhandlungen über die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens (JV) aufgenommen, das Wartungsdienstleistungen für die A350-Komponenten, einschließlich Lieferkettenmanagement und Reparaturen, anbieten soll.

ENCAVIS

hat von der ILOS Projects GmbH einen baureifen 28-Megawatt-Solarpark in Spanien erworben. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, soll der Park nach seiner Fertigstellung jährlich über 50 Gigawattstunden an Erneuerbarer Energie erzeugen. Der Netzanschluss ist für Ende 2024 geplant.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2023 01:37 ET (05:37 GMT)