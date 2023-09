Die Ölpreise erholten sich von zwischenzeitlichen Abgaben und legten kräftig zu. Die Notierungen für Brent und WTI kletterten um bis zu 2,0 Prozent. Hintergrund waren Berichte, wonach Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen verlängern wollen. Saudi-Arabien werde seine Produktionskürzung um eine Million Barrel pro Tag um drei Monate bis Ende Dezember verlängern, berichtete die offizielle Presseagentur des Landes unter Berufung auf einen Beamten des Energieministeriums. Russland sagte außerdem laut Presseberichten, es werde die Lieferkürzungen verlängern. Saudi-Arabien hatte die Reduzierung um 1 Million Barrel pro Tag im Juli umgesetzt und hatte sie zuvor bis Ende September verlängert, wobei erklärt wurde, dass sie noch weiter verlängert oder vertieft werden könnte.

Der Goldpreis litt unter dem festen Dollar und gab rund 0,7 Prozent ab.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Wegen Sicherheitsbedenken angesichts des Krieges im Nachbarland Ukraine will das Nato-Land Polen seinen Verteidigungsetat erheblich aufstocken. Im kommenden Jahr werde Warschau "137 Milliarden Zloty (rund 30,6 Milliarden Euro) und damit mehr als vier Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben", sagte Präsident Andrzej Duda am Dienstag laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Das ist ein Anstieg gegenüber den bereits in diesem Jahr eingeplanten vier Prozent und weitaus mehr als die von den Nato-Partnern vereinbarten zwei Prozent.

EZB

Bundesbankpräsident Joachim Nagel hält sich zu der Frage, ob die Europäische Zentralbank (EZB) bei der nächsten Ratssitzung Mitte September die zehnte Zinserhöhung in Folge beschließen wird, bedeckt. Die Entscheidung werde rein datenabhängig getroffen, sagte Nagel dem Handelsblatt, "auch auf Basis der dann vorliegenden neuen Prognosen".

BANK OF JAPAN

muss nach Einschätzung von Board-Mitglied Hajime Takata bereit sein, flexibel zu handeln und gleichzeitig ihren Kurs der geldpolitischen Lockerung beizubehalten. Takata sagte in einer Rede, er sehe endlich positive Anzeichen. So wandele sich der bisherige Glaube der Japaner, dass sich Preise und Löhne nicht ändern werden. Das werde der japanischen Notenbank helfen, ihr Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen.

KOMMUNALE HAUSHALTE DEUTSCHLAND

Trotz Überschüssen und gestiegener Steuereinnahmen im Jahr 2022 stehen die meisten Kommunen einer Studie zufolge auf einem schwachen finanziellen Fundament. Damit werden viele Gemeinden voraussichtlich ihre Aufgabe bei der Wende zu mehr Nachhaltigkeit bei Verkehr, Energie oder Grünflächen nicht erfüllen können, wie der am Mittwoch in Gütersloh veröffentlichte sogenannten kommunale Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung zeigt.

WINDKRAFT GROSSBRITANNIEN

Die britische Regierung hat das praktisch bestehende Verbot für den Bau von Windkraftanlagen an Land gelockert und damit auf Forderungen von Umweltverbänden und konservativen Abgeordneten aus den eigenen Reihen reagiert. Die Änderungen würden eingeführt, um "unsere Energiesicherheit zu erhöhen und eine sauberere, grünere Wirtschaft voranzubringen", erklärte der zuständige Minister für die Kommunen, Michael Gove, am Dienstag in einem Parlamentsschreiben.

INDEXÄNDERUNG ÖSTERREICH

Die Aktien der Telekom Austria steigen in den österreichischen Nationalindex ATX der 20 größten und meistgehandelten börsennotierten Aktien auf, wie die Wiener Börse mitteilte. Sie ersetzen dort die Aktien der Strabag SE. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 18. September in Kraft.

