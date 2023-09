METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.924,97 1.919,55 +0,3% +5,42 +5,5%

Silber (Spot) 23,08 22,98 +0,5% +0,11 -3,7%

Platin (Spot) 911,60 908,00 +0,4% +3,60 -14,6%

Kupfer-Future 3,72 3,74 -0,6% -0,02 -2,7%

Der Goldpreis (+0,1%) erholte sich nur leicht von seinen jüngsten Verlusten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BIP JAPAN

Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal langsamer gewachsen als ursprünglich geschätzt, was auf schwächere Investitionsausgaben als erwartet zurückzuführen ist. Nach revidierten Regierungsdaten ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt im zweiten Quartal auf Jahresbasis um 4,8 Prozent gewachsen, während die Mitte August veröffentlichte vorläufige Schätzung ein Wachstum von 6 Prozent ergeben hatte. Die revidierten Zahlen zeigen, dass die Investitionsausgaben im Vergleich zum Vorquartal um 1 Prozent gesunken sind, während sie in den vorläufigen Daten unverändert geblieben waren.

FED

Der Präsident der Fed in Chicago, Austan Goolsbee, ist der Ansicht, dass sich die Debatte darauf verlagere, wie lange die Zinsen hoch gehalten werden sollten und nicht darauf, wie hoch sie steigen müssten. Goolsbee deutete am Donnerstag an, dass die US-Notenbank mit der Anhebung der Zinssätze fast fertig sei. "Wir nähern uns sehr schnell dem Zeitpunkt, an dem es nicht mehr um die Frage geht, wie hoch die Zinsen steigen sollen", sagte Goolsbee in einem Interview mit dem NPR-Radioprogramm Marketplace. "Es wird um die Frage gehen, wie lange wir die Zinssätze auf diesem Niveau halten müssen, bevor wir sicher sind, dass wir auf dem Weg zurück zum Inflationsziel von 2 Prozent sind."

SARTORIUS

hat Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 3 Milliarden Euro platziert. Die Emissionen haben eine Laufzeit von drei bis zwölf Jahren und Kupons zwischen 4,313 Prozent und 4,940 Prozent. Die Emission habe sich an institutionelle Anleger gerichtet und sei mehr als 6-fach überzeichnet gewesen. Das Unternehmen will den Nettoerlös zur Ablösung der Brückenfinanzierung der Akquisition von Polyplus und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

ZALANDO

Der Online-Modehändler hat die Verträge seiner beiden Co-CEOs Robert Gentz und David Schneider um vier Jahre bis Dezember 2027 verlängert. Das habe der Aufsichtsrat in seiner regulären Sitzung am Donnerstag beschlossen.

PINAULT / CAA

Die Investmentgesellschaft der Familie des französischen Milliardärs Francois-Henri Pinault übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an der Hollywood-Agentur Creative Artists Agency (CAA) von der Private-Equity-Firma TPG. Wie die Unternehmen mitteilten, soll die Transaktion dieses Jahr abgeschlossen werden. CAA gehört zu den größten Talentagenturen der Unterhaltungsindustrie und hat Stars wie Tom Hanks, Reese Witherspoon und den Regisseur Steven Spielberg auf seiner Liste.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)