METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.921,59 1.922,40 -0,0% -0,82 +5,4%

Silber (Spot) 23,10 23,05 +0,2% +0,05 -3,6%

Platin (Spot) 904,13 903,00 +0,1% +1,13 -15,3%

Kupfer-Future 3,78 3,78 +0,1% +0,00 -1,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der schwächere Dollar stützte den Goldpreis. Die Feinunze zeigte sich gut behauptet bei 1.922 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

ESTLAND/LETTLAND - Rüstung

Estland und Lettland haben den Kauf des deutschen Luftabwehrsystems Iris-T besiegelt. "Das ist bei weitem die größte Verteidigungsinvestition in der Geschichte Estlands", sagte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur. Demnach hat der Auftrag einen Wert von rund einer Milliarde Euro. "Der barbarische Krieg Russlands in der Ukraine hat gezeigt, dass die Luftverteidigung entscheidend ist, um Streitkräfte und wichtige Infrastruktur vor Luftangriffen zu schützen."

LIBYEN - Überschwemmung

Der Osten Libyens ist vom Sturmtief "Daniel" und heftigen Überschwemmungen heimgesucht worden, bei denen mindestens 150 Menschen uns Leben gekommen sind. Opfer gab es in der Küstenstadt Derna, der Region um die Küstenstadt Dschabal Al-Achdar sowie in den Vororten der Stadt Al-Mardsch, wie Behördenvertreter am Montag mitteilten. Der in Ostlibyen herrschende Regierungschef Ussama Hamad sagte dem Fernsehsender Amasar, er gehe von "mehr als 2.000 Toten und tausenden Vermissten" allein in Derna aus.

MAROKKO - Erdbeben

Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben ist offiziellen Angaben zufolge auf mindestens 2.862 Menschen gestiegen. Bei dem schwersten je in Marokko gemessenen Erdstoß wurden außerdem mindestens 2.562 weitere Menschen verletzt.

NIEDERLANDE - Inflation

Die Inflationsrate in den Niederlanden lag im August bei 3,0 Prozent, verglichen mit 4,6 Prozent im Juli.

POLEN - RÜstung

Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak hat ein Abkommen über die Lieferung von 486 Himars-Raketenwerfern aus US-Produktion gebilligt. Die Lieferungen sollen Ende 2025 beginnen. Das im Februar vom US-Außenministerium genehmigte Abkommen hat einen geschätzten Wert von umgerechnet rund 9,3 Milliarden Euro.

RENK

Der Rüstungskonzern strebt an die Börse. Wie das Augsburger Unternehmen mitteilte, bereitet es mit seinem Eigentümer, dem Finanzinvestor Triton, einen Börsengang in Frankfurt bis Jahresende vor.

ORACLE

hat im ersten Geschäftsquartal mehr verdient und den Umsatz dank andauernd starker Nachfrage im Cloud-Geschäft gesteigert. Oracle steigerte den Nettogewinn auf 2,42 (1,55) Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,19 Dollar, die Konsensschätzung lautete bei 1,15 Dollar. Der Umsatz stieg auf 12,45 (11,45) Milliarden Dollar. Analysten im Konsens auch mit 12,45 Millliarden gerechnet. Mit dem Umsatzausblick blieb Oracle unter den bsherigen Markterartungen. Im nachbörslichen Handel gab der Aktienkurs um rund 9 Prozent nach.

PFIZER/BIONTECH

Die US-Gesundheitsbehörde hat aktualisierte Covid-19-Impfdosen von Pfizer und seinem Partner Biontech sowie von Moderna genehmigt

WILKO

Die traditionsreiche Haushaltswarenkette steht einen Monat nach ihrem Insolvenzantrag vor dem Aus. Wie die mit der Insolvenzverwaltung betraute Beratungsgesellschaft PwC mitteilte, wird mit der Schließung aller 400 Wilko-Filialen, der beiden Vertriebszentren und der Einstellung eines Großteils der Aktivitäten des Kundencenters begonnen. Bis Oktober sollen alle Wilko-Filialen ihren Betrieb einstellen, insgesamt werden demnach mehr als 10.000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren.

September 12, 2023 01:31 ET (05:31 GMT)