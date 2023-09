Der starke Dollar bremste den Goldpreis, der sich wenig verändert bei 1.909 Dollar je Feinunze zeigte. Fawad Razaqzada, Analyst bei City Index und Forex.com, verwies auch auf die jüngsten Inflationsdaten. Diese könnten die US-Notenbank dazu veranlassen, die Zinsen vor dem Ende des Jahres noch einmal zu erhöhen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Zinspolitik

Die chinesische Zentralbank hat den Zinssatz für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) unverändert bei 2,5 Prozent belassen.

IRAN

Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben sich auf eine Verlängerung der Sanktionen gegen den Iran im Zusammenhang mit dem Atomprogramm des Landes geeinigt. Angesichts der "konsequenten und schwerwiegenden Nicht-Einhaltung" des Atomabkommens JCPOA durch Teheran beabsichtigen die Regierungen der drei Länder, die Maßnahmen über den 18. Oktober hinaus aufrecht zu erhalten, wie die Außenministerien mitteilten.

BRENNTAG

Milliardär Klaus-Michael Kühne könnte seine Beteiligung an dem Chemikalienhändler möglicherweise weiter aufstocken. Die Kühne Holding verfolge die Marktentwicklung sowie die Entwicklung des Geschäftsbetriebs von Brenntag und wolle einen Zukauf weiterer Aktien bzw. Stimmrechte innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht ausschließen, heißt es in einer Stimmrechtsmitteilung.

GM, FORD, STELLANTIS

Mitglieder der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) haben zum ersten Mal bei allen drei Detroiter Autoherstellern GM, Ford und Stellantis gestreikt. Rund 12.700 Beschäftigte legten am Freitag kurz nach Mitternacht Ortszeit die Arbeit in Werken in Michigan, Ohio und Missouri gezielt nieder.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)