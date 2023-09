METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.930,42 1.931,30 -0,0% -0,88 +5,8%

Silber (Spot) 23,12 23,33 -0,9% -0,21 -3,5%

Platin (Spot) 938,38 944,05 -0,6% -5,68 -12,1%

Kupfer-Future 3,75 3,75 -0,0% -0,00 -1,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Zinsen

Die chinesische Notenbank hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Dies war erwartet worden, nachdem bereits die Leitzinsen Anfang des Monats auf den bisherigen Niveaus belassen worden waren und eine Reihe positiver Daten für August Anzeichen für eine Stabilisierung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zeigten.

UKRAINE-KRIEG

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei der UN-Generaldebatte versucht, die Weltgemeinschaft auf ein geschlossenes Vorgehen gegen Russland einzuschwören.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,3 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 732.000 Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl einen Rückgang um 1 Million Barrel und bei Benzin einen Anstieg von 0,5 Millionen Barrel.

COMMERZBANK

Finanzvorständin Bettina Orlopp ist sehr zuversichtlich für die Entwicklung der Zinserträge im laufenden Jahr. "2023 war außergewöhnlich und auch das dritte Quartal scheint positive Überraschungen zu liefern", sagte sie. Sie sehe beim Zinsertrag die Analystenprognose von 8 Milliarden Euro mittlerweile als "gute Schätzung" an. Bei der Berichterstattung zum zweiten Quartal hatte die Commerzbank 7,8 Milliarden in Aussicht gestellt.

ENCAVIS

erwirbt von Baywa r.e. einen 17-Megawatt-Windpark im schleswig-holsteinischen Sommerland.

TALANX

hat eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren durchgeführt, durch die dem Versicherer brutto rund 300 Millionen Euro zufließen. Insgesamt wurden 4,878 Millionen neue Aktien zu je 61,50 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Ebenfalls zum Verkauf angebotene rund 1,626 Millionen Aktien aus dem Besitz von Mehrheitsaktionär HDI wurden zu denselben Konditionen platziert, so dass sich der HDI-Anteil am Talanx-Grundkapital auf 76,7 Prozent von 78,9 Prozent verringerte.

GIGASET

hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Unternehmen verwies auf einen unerwartet deutlichen Umsatzrückgang und eine deutlich unter den Planungen liegende Geschäftsentwicklung. Der Betrieb laufe ohne Unterbrechung weiter.

BOEING

hat die Prognose für den Bedarf an Verkehrsflugzeugen in China in den nächsten zwei Jahrzehnten dank des Wirtschaftswachstums und der Erholung des inländischen Luftverkehrs erhöht. Der US-Flugzeughersteller stellte im Rahmen seiner jährlichen 20-Jahres-Prognose in Aussicht, dass China bis 2042 insgesamt 8.560 neue Verkehrsflugzeuge benötigen werde, gegenüber der Prognose von 8.485 aus dem vergangenen Jahr.

CRH

verlegt seine Erstnotierung ab dem 25. September in die USA und wird zum gleichen Zeitpunkt seine Aktien von der Börse Euronext Dublin nehmen.

