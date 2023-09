5,4 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,07 -7,1 5,14 64,7

5 Jahre 4,63 -6,2 4,69 63,2

7 Jahre 4,64 -5,0 4,69 66,6

10 Jahre 4,57 -4,0 4,61 69,4

30 Jahre 4,71 -1,2 4,72 73,7

Am Anleihemarkt gaben die Renditen etwas nach, nachdem sie am Vortag erneut kräftig zugelegt hatten, notierten aber weiterhin auf einem 16-Jahreshoch. Im asiatischen Handel am Freitag holen die Renditen einen Teil ihrer Vortagesverluste wieder auf.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0581 +0,1% 1,0566 1,0562 -1,2%

EUR/JPY 157,99 +0,2% 157,73 157,74 +12,6%

EUR/CHF 0,9665 -0,0% 0,9668 0,9682 -2,4%

EUR/GBP 0,8657 +0,0% 0,8657 0,8656 -2,2%

USD/JPY 149,32 +0,0% 149,29 149,36 +13,9%

GBP/USD 1,2222 +0,1% 1,2205 1,2202 +1,1%

USD/CNH 7,2943 +0,0% 7,2942 7,2990 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 26.971,58 -0,2% 27.015,50 26.795,33 +62,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt gab der Dollar nach den jüngsten Kursgewinnen nun etwas nach. Der Dollar-Index sank um 0,5 Prozent. Nach Meinung von Beobachtern legt der Greenback aber nur eine Verschnaufpause ein. Die Erwartung weiter hoher US-Zinsen dürfte den Dollar stützen, hieß es von der ING.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,63 91,71 -0,1% -0,08 +17,8%

Brent/ICE 95,05 95,38 -0,3% -0,33 +15,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag notierten die Ölpreise wieder etwas leichter. Der überraschend deutliche Rückgang der US-Ölvorräte hatte die Preise am Vortag weiter nach oben getrieben. In Verbindung mit den Fördermengenkürzungen der Opec+ schürte dies Befürchtungen, dass sich das Angebot weltweit verknappen könnte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.865,00 1.864,83 +0,0% +0,17 +2,3%

Silber (Spot) 22,93 22,63 +1,4% +0,31 -4,3%

Platin (Spot) 916,85 909,50 +0,8% +7,35 -14,2%

Kupfer-Future 3,73 3,71 +0,6% +0,02 -2,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab nach den kräftigen Abgaben im Wochenverlauf noch etwas nach. Belastend wirkte weiter das anhaltend hohe Zinsniveau, dem stand bremsend der nachgebende Dollar entgegen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

Ukrainische Kriegsflüchtlinge sollen noch bis mindestens März 2025 einen besonderen Schutz in der Europäischen Union genießen. Die EU-Innenminister einigten sich am Donnerstag darauf, den temporären Schutzstatus um ein Jahr zu verlängern, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung der Mitgliedstaaten hervorgeht.

NOTENBANK JAPAN

Die japanische Regierung will bei einer starken Abwertung des Yen gegebenenfalls eingreifen. "Es gibt keine Änderung unserer Haltung, dass wir angemessene Maßnahmen gegen zu starke Bewegungen ergreifen", sagte Finanzminister Shunichi Suzuki bei einer Pressekonferenz am Freitag. Der Yen hat kürzlich gegenüber dem Dollar auf den niedrigsten Stand seit knapp einem Jahr bei gut 149 Yen abgewertet. Die Regierung habe keine Grenze festgelegt, bei der sie am Devisenmarkt intervenieren würde, sagte Suzuki. Sie fokussiere sich auf Fluktuationen.

KONJUNKTUR JAPAN

*Japan/Verbraucherpreise Tokio Sep +2,8% gg Vj

*Japan/Verbraucherpreise Tokio Sep +0,2% gg Vm

*Japan/Arbeitslosenquote Aug 2,7% (PROG: 2,6%)

*Japan/Industrieproduktion Aug unverändert (PROG: -1,1%) gg Vm

*Japan/Einzelhandelsumsatz Aug +7,0% gg Vorjahr

INNENPOLITIK USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Zivilverfahren um Vorwürfe des Finanzbetrugs eine weitere Schlappe erlitten. Ein New Yorker Berufungsgericht wies am Donnerstag einen Antrag des Republikaners zurück, den für Montag geplanten Prozessbeginn auf Eis zu legen. Damit dürfte der Zivilprozess um Trumps frühere Angaben zum Wert seiner Immobilien wie geplant zu Wochenbeginn starten.

THYSSENKRUPP

bereitet einem Zeitungsbericht zufolge die Abspaltung seiner Stahlsparte vor. Wie das Handelsblatt mit Verweis auf mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen berichtet, führen Vertreter des Unternehmens mit dem Milliardär Daniel Kretinsky "vertiefte Gespräche" über einen Einstieg bei Thyssenkrupp Steel. Nach derzeitigem Stand solle Kretinsky einen Anteil von 50 Prozent an der Stahlsparte des Industriekonzerns erhalten und Thyssenkrupp in gleicher Höhe beteiligt bleiben. Der Konzern und Kretinskys Firma EP Holding würden das Stahlgeschäft zusammen führen.

NIKE

hat im ersten Geschäftsquartal den Umsatz gesteigert und die Gewinnerwartungen des Marktes übertroffen. Im ersten Geschäftsquartal per Ende August erwirtschaftete Nike einen Nettogewinn von 1,45 Milliarden US-Dollar nach 1,47 Milliarden im Vorjahresquartal. Je Aktie betrug der Gewinn 0,94 Dollar nach 0,93 Dollar. Der Umsatz stieg auf 12,94 Milliarden Dollar von 12,69 Milliarden im Vorjahresquartal. Analysten hatten laut Factset mit einem Gewinn je Aktie von nur 0,76 Dollar gerechnet bei einem Umsatz von 13 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge sank um 10 Basispunkte auf 44,2 Prozent, belastet durch höhere Produktkosten und ein schwierigeres Wechselkursumfeld, was durch "strategische Preismaßnahmen" ausgeglichen wurde.

X (TWITTER)

Die Onlineplattform streicht die Zahl der Mitarbeiter, die gegen die Verbreitung von Falschinformationen zu Wahlen vorgehen sollen, drastisch zusammen. X-Besitzer Elon Musk bestätigte teilweise einen Bericht des Onlinemediums The Information, wonach der Kurzbotschaftendienst die Hälfte der Stellen in diesem Bereich abbaut.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)