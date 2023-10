Die USA haben die von Serbien vermeldete Reduzierung von Soldaten an der Grenze zum Kosovo begrüßt - und zugleich angegeben, dies noch zu verifizieren. Serbien hatte zuvor versichert, die Zahl der Soldaten an der Grenze sei wieder auf einem "normalen" Niveau. Generalstabschef Milan Mojsilovic erklärte mit Blick auf die Grenze zum Kosovo vor Journalisten in Belgrad, die Zahl sei von 8.350 auf 4.500 verringert worden.

CDU-Chef Friedrich Merz will die Unternehmensbesteuerung in Deutschland grundlegend umbauen. "Ich plädiere für die Schaffung einer echten Unternehmensteuer", sagte er dem Handelsblatt. Alle Unternehmen sollten unabhängig von ihrer Rechtsform nur noch nach einem einheitlichen Unternehmenssteuerrecht besteuert werden, Personengesellschaften nicht mehr nach der Einkommensteuer.

Die bis zum 30. September 2023 geplante Rückzahlung eines Darlehens der Hauptgesellschafterin Obotritia Capital KGaA ist bislang nicht erfolgt. Die ausstehende Darlehensforderung beträgt derzeit 62,5 Millionen Euro. Deutsche Konum ist in intensiven Verhandlungen mit Obotritia, um eine Lösung für die vollständige und zeitnahe Rückzahlung des Darlehens zu erarbeiten.

Mit Blick auf eine Ausgliederung der Stahlsparte von Thyssenkrupp könnte sich die Krupp-Stiftung am neuen Stahlunternehmen beteiligen, so die Vorsitzende des Kuratoriums der Krupp-Stiftung, Ursula Gather gegenüber der Rheinischen Post. Thyssenkrupp strebt seit Längerem die Aufstellung seiner Stahlsparte als selbstständiges Unternehmen an.

Microsoft-Chef Satya Nadella wirft Google unfaire Taktiken vor, um Microsofts Suchmaschine Bing zu behindern. Im Zeugenstand des wegweisenden US-Kartellverfahrens gegen Google fügte der Manager hinzu, dass es Grenzen dafür geben könnte, wie sehr neue Anwendungen der künstlichen Intelligenz den Markt umgestalten könnten.

