Wenig verändert - Teilnehmer sprachen von einer Konsolidierung nach der längsten Gewinnstrecke seit zwei Jahren. Leicht stützend wirkten die erneut fallenden Renditen am Anleihemarkt. Der Subindex Energie im S&P-500 verlor mit nachgebenden Ölpreisen 1,2 Prozent. Mit Enttäuschung wurde der Ausblick von Ebay (-2,0%) aufgenommen. Besonders die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft hätten nicht überzeugt, hieß es. Die Drittquartalszahlen fielen etwas besser aus als angenommen. Under Armour (+2,9%) übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen. Dass die Jahresumsatzprognose gesenkt wurde, belastete hier nicht. Eli Lilly verbesserten sich um 3,2 Prozent, nachdem die US-Arzneimittelbehörde eine Abnehmspritze zugelassen hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,95 +2,1 4,93 52,9

5 Jahre 4,53 -0,7 4,54 53,3

7 Jahre 4,54 -3,8 4,57 56,6

10 Jahre 4,52 -4,9 4,57 63,6

30 Jahre 4,64 -8,9 4,73 66,9

Am Anleihemarkt gaben die Renditen erneut nach. Eine Auktion von zehnjährigen Staatsanleihen im Volumen von 40 Milliarden Dollar verlief weitgehend wie erwartet, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach US-Staatsanleihen weiterhin groß genug ist, um das erhöhte Angebot zu bewältigen, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0708 -0,0% 1,0708 1,0708 +0,0%

EUR/JPY 161,67 +0,1% 161,57 161,41 +15,2%

EUR/CHF 0,9632 +0,0% 0,9627 0,9617 -2,7%

EUR/GBP 0,8716 -0,0% 0,8716 0,8710 -1,5%

USD/JPY 150,99 +0,1% 150,89 150,75 +15,2%

GBP/USD 1,2285 +0,0% 1,2285 1,2295 +1,6%

USD/CNH 7,2920 +0,1% 7,2860 7,2822 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 36.756,55 +2,7% 35.796,99 35.227,29 +121,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich insgesamt wenig verändert.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,65 75,33 +0,4% +0,32 -2,2%

Brent/ICE 79,90 79,54 +0,5% +0,36 -2,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Befürchtungen eines Nachfragerückgangs lasteten auf den Ölpreisen. Für Brent und WTI ging es um bis zu 2,3 Prozent abwärts. Die Preise fielen auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.949,86 1.950,02 -0,0% -0,16 +6,9%

Silber (Spot) 22,48 22,63 -0,6% -0,14 -6,2%

Platin (Spot) 874,15 869,50 +0,5% +4,65 -18,2%

Kupfer-Future 3,64 3,64 -0,1% -0,00 -4,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis baute seine jüngsten Verluste weiter aus - trotz fallender Anleiherenditen. Die Feinunze verlor 1,0 Prozent auf 1.950 Dollar. Teilnehmer verwiesen auf falkenhafte Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank, die auch die geopolitischen Spannungen als möglichen Inflationstreiber thematisierten.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Die Verbraucherpreise in China sind zum zweiten Mal in diesem Jahr wegen der schwachen Inlandsnachfrage gesunken. Der Verbraucherpreisindex sank im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,2 Prozent. Im September war der Verbraucherpreisindex noch unverändert geblieben. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Der Erzeugerpreisindex sank um 2,6 Prozent, nachdem er im September um 2,5 Prozent gefallen war. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 2,7 Prozent gerechnet.

BASF

Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating mit A und einem stabilen Ausblick bestätigt.

BRENNTAG

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22

Umsatz 4.088 -20% 4.383 -14% 5.101

Rohertrag 1.001 -9,5% 1.014 -8,3% 1.106

Operatives EBITA 303 -21% 315 -18% 384

Operatives EBITDA 381 -17% -- -- 460

Ergebnis nach Steuern/Dritten 176 -29% 184 -25% 247

Ergebnis je Aktie 1,18 -26% 1,22 -24% 1,60

Im August 2023 hatte Brenntag die Prognose für das operativen EBITA 2023 auf einen Wert zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden Euro gesenkt. Brenntag erwartet nun ein operatives EBITA um das untere Ende der Prognosespanne.

DEUTSCHE TELEKOM

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

3. Quartal* 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22

Umsatz 27.556 -4,9% 27.560 -4,9% 28.979

EBITDA AL bereinigt 10.486 +0,0% 10.367 -1,1% 10.481

Erg nach Steuern/Dritten ber. 2.268 -5,9% 2.291 -5,0% 2.411

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.924 +22% 1.966 +25% 1.578

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,46 -4,2% 0,44 -8,6% 0,48

Free Cashflow AL 4.688 +61% 4.728 +63% 2.904

Umsatz Deutschland 6.308 +2,7% 6.250 +1,7% 6.144

Umsatz USA 17.638 -8,7% 17.789 -7,9% 19.316

Umsatz Europa 2.995 +5,2% 2.977 +4,5% 2.848

Umsatz Systemgeschaeft 960 +3,6% 936 +1,0% 927

EBITDA AL bereinigt DE 2.638 +4,1% 2.620 +3,4% 2.535

EBITDA AL bereinigt USA 6.791 +1,5% 6.699 +0,1% 6.690

EBITDA AL bereinigt Europa 1.095 +4,7% 1.069 +2,2% 1.046

EBITDA AL bereinigt System. 86 +3,6% 85 +2,6% 83

* GD Towers nicht mehr enthalten (Vorjahreszahlen Q3 2022 wie berichtet)

Der DAX-Konzern erhöhte die Prognose für das bereinigte EBITDA AL leicht auf 41,1 Milliarden von bisher 41,0 Milliarden Euro. Auch die US-Tochter T-Mobile hatte ihre Erwartungen bereits leicht angehoben. Den freien Cashflow AL sieht die Telekom nun bei 16,1 (bisher 16,0) Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll 2023 unverändert auf mehr als 1,60 Euro steigen gegenüber einem Vorjahreswert von 1,51 Euro.

HENKEL

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22

Umsatz Konzern 5.440 -9% 5.447 -9% 5.976

-Adhesive Technologies 2.711 -9% 2.701 -10% 2.995

-Consumer Brands 2.695 -8% 2.690 -8% 2.916

Organisches Wachstum Konzern 2,8 -- 2,4 -- 11,3

-Adhesive Technologies 0,8 -- 1,1 -- 16,8

-Consumer Brands 6,2 -- 4,4 -- 5,0

Henkel hat erneut die Prognose für das Gesamtjahr angehoben und will den für die Dividende maßgeblichen bereinigten Gewinn je Vorzugsaktie um 15 bis 25 (anstatt 5 bis 20) Prozent im Vorjahresvergleich steigern. Die bereinigte Marge beim operativen Gewinn EBIT soll 11,5 bis 12,5 (anstatt 11,0 bis 12,5) Prozent betragen. Der Umsatz soll organisch um 3,5 bis 4,5 (anstatt 2,5 bis 4,5) Prozent zum Vorjahr steigen.

MERCK KGAA

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22

Umsatz 5.173 -11% 5.186 -11% 5.806

EBITDA pre 1.446 -20% 1.388 -23% 1.810

EBITDA pre-Marge 27,9 -- 26,8 -- 31,2

Ergebnis nach Steuern/Dritten pre* 902 -23% 866 -26% 1.166

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 739 -20% 658 -29% 923

Ergebnis je Aktie pre 2,07 -23% 1,94 -28% 2,68

Ergebnis je Aktie* 1,70 -20% 1,54 -27% 2,12

Für das Gesamtjahr 2023 erwartet Merck weiterhin eine organische Umsatzentwicklung von minus 2 bis plus 2 Prozent auf insgesamt 20,5 bis 21,9 Milliarden Euro, nach 22,2 Milliarden im Vorjahr, bei einem organischen Wachstum von 1 bis 4 Prozent. Beim EBITDA pre erwartet Merck einen organischen Rückgang um 9 bis 3 Prozent auf insgesamt 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro, von 6,8 Milliarden im Vorjahr.

DELIVERY HERO

Die Finanzaufsicht Bafin hat Delivery Hero mit einer Geldbuße von 630.000 Euro belegt wegen Verstoßes gegen die Marktmissbrauchsverordnung.

FREENET

ist nach Umsatz- und Ergebniszuwächsen in den ersten neun Monaten zuversichtlicher mit Blick auf das Gesamtjahr 2023 geworden. Das Telekommunikationsunternehmen rechnet nun mit einem EBITDA von 495 bis 505 (bislang 480 bis 500) Millionen Euro.

Für die ersten neun Monate wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro):

BERICHTET

9 Monate 9M23 ggVj 9M22

Umsatz 1.939 +3% 1.889

EBITDA 376 +4% 362

Free Cashflow 199,1 +6% 187,3

LEG IMMOBILIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 09, 2023 01:42 ET (06:42 GMT)