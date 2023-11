Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihre Prognosen für die kurzfristige Kerninflation deutlich nach oben korrigiert auf 4,0 von zuvor 3,5 Prozent für Mitte 2024. Sie warnte, dass der Inflationsdruck angesichts einer widerstandsfähigen Wirtschaft langsamer abnehme als erwartet.

PORTUGAL - Politik

Nach dem Rücktritt von Portugals Ministerpräsident António Costa finden am 10. März 2024 vorgezogene Neuwahlen statt.

EU - Energiepolitik

Das Europaparlament hat sich für ein Importembargo für russisches Flüssiggas ausgesprochen. Die EU-Staaten bereiten derzeit das zwölfte Sanktionspaket gegen Russland seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 vor.

ALLIANZ

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent))

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22

Operatives Ergebnis Konzern 3.468 -15% 3.224 -21% 4.062

- Schaden-Unfall 1.446 -25% 1.411 -27% 1.928

- Leben/Kranken 1.308 -5% 1.260 -8% 1.375

- Asset Management 788 +0,1% 726 -8% 787

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.021 -29% 2.012 -30% 2.866

Ergebnis je Aktie 5,12 -28% -- -- 7,11

Combined Ratio Schaden-Unfall 96,2 -- 95,8 -- 92,5

Im laufenden Jahr rechnet Allianz weiterhin mit einem operativen Gewinn auf Vorjahresniveau von 14,2 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind. In den ersten neun Monaten betrug der operative Gewinn 11 Milliarden Euro. Der Analystenkonsens für 2023 steht bei 14,7 Milliarden Euro.

BECHTLE

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22

Umsatz 1.479 +1% 1.557 +6% 1.464

Ergebnis vor Steuern 94 +6% 95 +7% 88

Ergebnis vor Steuern-Marge 6,3 -- 6,0 -- 6,0

Ergebnis nach Steuern 67 +5% -- -- 63

Ergebnis je Aktie 0,53 +6% 0,54 +8% 0,50

STABILUS

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET* PROG PROG

4. QUARTAL 4Q22/23 ggVj 4Q22/23 ggVj 4Q21/22

Umsatz 308 -4,0% 308 -3,8% 320

EBIT bereinigt 43 -13% 38 -24% 50

EBIT-Marge bereinigt 14,0 -- 12,2 -- 15,5

Ergebnis nach Steuern 24 -35% 22 -40% 36

Ergebnis je Aktie 1 -35% 0,93 -35% 1,43

Free Cashflow bereinigt 37,3 +163% -- -- 14,2

* vorläufig

CEWE

geht mit einem kräftigen Umsatzplus sowie einem Ergebnisvorsprung in das für das Unternehmen entscheidende Weihnachtsquartal und hat die Jahresziele für 2023 bestätigt. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 8,9 Prozent auf 453,2 Millionen Euro. Das EBIT war mit plus 2,3 Millionen Euro in der Gewinnzone nach einem Verlust von 1,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal übertraf der Gruppenumsatz den Vorjahreswert um 5,8 Prozent und stieg auf 157,8 Millionen Euro.

PIRELLI

ist trotz eines Umsatzrückgangs im dritten Quartal 2023 mit Blick auf die Umsatzentwicklung im Gesamtjahr optimistischer. Die Erlöse gingen auf 1,72 (Vorjahr 1,84) Milliarden Euro zurück,. In den ersten neun Monaten wuchs er dagegen um 2,5 Prozent auf 5,16 Milliarden. Im Gesamtjahr 2023 plant Pirelli nun mit rund 6,6 (zuvor: 6,5) Milliarden Euro.

