Die Ölpreise stiegen um bis zu 2 Prozent. Auf Wochensicht gaben sie jedoch nach. Mit dem jüngsten Ausverkauf sei die Risikoprämie wegen des Kriegs zwischen Israel und der Hamas ausgepreist worden, denn der Konflikt bleibe bislang auf die Region begrenzt, so Marktteilnehmer. Die ING hält den jüngsten kräftigen Preisrückgang aber für übertrieben, denn die Fundamentaldaten sprächen zumindest kurzfristig eher für ein knapperes Angebot und somit höhere Preise.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.939,06 1.938,47 +0,0% +0,59 +6,3%

Silber (Spot) 22,10 22,28 -0,8% -0,18 -7,8%

Platin (Spot) 849,08 846,33 +0,3% +2,75 -20,5%

Kupfer-Future 3,60 3,59 +0,3% +0,01 -5,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab nach der leichten Vortageserholung deutlich um gut 1 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

AUSTRALIEN - Hafen-Frachtverkehr

Drei Tage nach einem Cyberangriff haben mehrere großen Häfen in Australien ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die Containerterminals in Sydney, Melbourne, Brisbane und Fremantle seien wieder in Betrieb, teilte der Hafenbetreiber DP World mit.

DEUTSCHLAND - Öffentlicher Dienst

Die Gewerkschaft Verdi will in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst den Druck erhöhen. Verdi plane vor allem vor den nächsten Verhandlungen am 7. und 8. Dezember massive Aktionen, wie Gewerkschaftschef Frank Werneke sagte. "Wir weiten die Warnstreiks aus", kündigte er an.

ISLAND - Rating

S&P hat das Rating auf A+ von A angehoben. Der Ausblick ist stabil.

ISLAND - Vulkanwarnung

Der erwartete Ausbruch eines Vulkans könnte in einer nahe der isländischen Hauptstadt Reykjavik gelegenen Ortschaft nach Einschätzung der Behörden schwere Schäden anrichten. Der 4.000-Einwohner-Ort Grindavik wurde nach einer Erdbebenserie bereits evakuiert.

USA - Rating

Moody's könnte den USA die Spitzenbonitätsnote entziehen. Die Agentur hat das aktuelle "AAA"-Rating mit einem negativen Ausblick versehen. Moody's verwies auf die hohen Zinsen und meldete Zweifel an der Fähigkeit der Regierung an, eine effektive Fiskalpolitik umzusetzen.

USA/CHINA

US-Präsident Joe Biden will sich bei seinem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am Mittwoch um die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den Streitkräften beider Länder bemühen. Biden will laut Sicherheitsberater Jake Sullivan angesichts der angespannten Beziehungen beider Länder außerdem sicherstellen, dass ihr "Wettbewerb nicht in einen Konflikt umschlägt".

CONTINENTAL

will einem laut Manager Magazin weltweit rund 5.500 Stellen streichen. Die Beschäftigten sollten am Montag über den Abbau informiert werden. Über 1.000 der Stellen sollen demnach auf die rund 30 deutschen Standorte entfallen.

FRAPORT

Der Frankfurter Flughafen hat im Oktober 5,7 Millionen Passagiere abgefertigt, 14,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis Oktober waren es 50,2 Millionen Fluggäste, 22,8 Prozent mehr als vor Jahresfrist und 83 Prozent des Passagieraufkommens im gleichen Zeitraum des Vorkrisenjahres 2019. Das Frachtvolumen war im Oktober leicht rückläufig, es ging um 2,0 Prozent zurück. Die internationalen Beteiligungsflughäfen wuchsen zum Großteil weiter.

DEUTSCHE BAHN

rüstet sich für mögliche Streiks der Lokführergewerkschaft GDL in den kommenden Wochen. Nach Angaben einer Bahn-Sprecherin wurde ein Notfahrplan erstellt. Sie bestätigte damit einen Bericht der Bild am Sonntag. Nach diesem Fahrplan würden im Fernverkehr "weniger als 20 Prozent des Regelangebots" eingesetzt.

BOEING

ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Informationen aus Boeing-Systemen wurden von einem "kriminellen Ransomware-Akteur" online gestellt.

SIGNA GRUPPE

Das in Schieflage geratene Firmenimperium will nach dem Rückzug von Gründer Rene Benko bis Ende des Monats einen Restrukturierungsplan vorlegen. "Ziel ist es, bis Ende des Monats November einen Plan für die wesentlichen Schritte der Restrukturierung zu erarbeiten und den Gesellschaftern zu präsentieren", sagte der mit der Restrukturierung beauftragte Beiratsvorsitzende Arndt Geiwitz.

