Bei den Renditen am US-Anleihemarkt kam es zu einer Gegenbewegung nach dem Absturz am Dienstag. Händler sprachen dennoch von Zuversicht, dass die Fed die Zinsen nicht noch weiter anheben wird, und dass die Wetten auf einen baldigen Übergang zu Zinssenkungen zunähmen angesichts von Signalen einer sich abschwächenden Konjuntur.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,0838 -0,1% 1,0849 1,0843 +1,3%

EUR/JPY 164,03 -0,1% 164,12 163,48 +16,9%

EUR/CHF 0,9629 -0,0% 0,9630 0,9669 -2,7%

EUR/GBP 0,8744 +0,1% 0,8735 0,8699 -1,2%

USD/JPY 151,34 +0,0% 151,27 150,77 +15,4%

GBP/USD 1,2395 -0,2% 1,2419 1,2464 +2,5%

USD/CNH 7,2612 +0,0% 7,2576 7,2628 +4,8%

Bitcoin

BTC/USD 37.466,94 -0,7% 37.720,16 36.138,68 +125,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich etwas von den heftigen Vortagesverlusten, gestützt von steigenden US-Marktzinsen. Der Dollarindex legte um 0,4 Prozent zu, nachdem er nach den niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten am Vortag um 1,5 Prozent eingeknickt war.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,12 76,66 -0,7% -0,54 -1,5%

Brent/ICE 80,62 81,18 -0,7% -0,56 -1,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für die Ölpreise ging es um bis zu 2,2 Prozent nach unten. Die wöchentlichen Öllagerdaten hatten einen deutlichen Aufbau gezeigt. Schon am späten Dienstag hatten Branchendaten auf einen Anstieg der Lagerbestände hingedeutet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.964,40 1.959,31 +0,3% +5,09 +7,7%

Silber (Spot) 23,50 23,53 -0,1% -0,02 -1,9%

Platin (Spot) 901,10 900,00 +0,1% +1,10 -15,6%

Kupfer-Future 3,70 3,72 -0,4% -0,01 -2,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (-0,3%) litt etwas unter dem steigenden Dollar und den zulegenden Marktzinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CHINA - Wirtschaftspolitik

China will zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft seine Bemühungen um ausländische Investitionen verstärken und den Privatkonsum ankurbeln. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission kündigte an, mit gezielten Maßnahmen mehr ausländisches Kapital nach China locken zu wollen und Hindernisse in Wirtschaftsbereichen zu beseitigen, die für ausländische Investitionen tabu sind. Die staatliche Planungsbehörde will zudem die Umsetzung von Projekten beschleunigen, die durch Pekings kürzlich angekündigte Staatsanleihen in Höhe von 1 Billion Yuan finanziert werden.

HELLOFRESH

hat die Zielspanne für das bereinigte EBITDAgesenkt und beim Umsatzziel das obere Ende der Zielspanne gekappt. Hellofresh rechnet im Gesamtjahr nun beim bereinigten EBITDA mit einer Spanne von 430 bis 470 (zuvor 470 bis 540) Millionen Euro. Der Umsatz soll währungsbereinigt um 2 bis 5 (2 bis 8) Prozent wachsen. Hintergrund seien temporäre Belastungen im Segment Nordamerika im Schlussquartal.

MORPHOSYS

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22

Umsatz 64 -33% 57 -41% 96

Operativer Gewinn -51 -- -66 -- -29

Konzernüberschuss -120 -- -62 -- -123

Ergebnis/Aktie unverwässert -3,50 -- -1,86 -- -3,60

EQS

Die US-Beteiligungsgesellschaft Thoma Bravo verhandelt mit der EQS Group über ein öffentliches Übernahmeangebot. EQS bestätigte einen entsprechenden Bericht der Nachrichteagentur Bloomberg. Die fortgeschrittenen Verhandlungen drehten sich um den Abschluss einer Investorenvereinbarung und die Abgabe eines öffentlichen Übernahmeangebots in Höhe von 40,00 Euro je Aktie.

CISCO

hat die Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt und rechnet nun mit 53,8 bis 55 (zuvor 57 bis 58,2) Milliarden Dollar. Im ersten Quartal stieg der Umsatz auf 14,67 Milliarden Dollar, während Analysten 14,63 Milliarden gerechnet hatten. Der Gewinn kletterte auf 3,64 (2,67) Milliarden Dollar und übertraf die Erwartung der Analysten.

UBS

hat mit einem Einspruch in einem jahrelangen Steuerhinterziehungsverfahren in Frankreich einen Teilerfolg erzielt. Die Großbank muss die im Dezember verhängte Geldstrafe von insgesamt gut 1,8 Milliarden Euro nicht bezahlen, sondern eine neue Festsetzung abwarten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2023 01:31 ET (06:31 GMT)