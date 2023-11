Der neue und mit wochenlangen Streiks erkämpfte neue Tarifvertrag bei General Motors in den USA kann wohl umgesetzt werden. Die in der Gewerkschaft UAW organisierten GM-Arbeiter stimmten dem Verhandlungsergebnis knapp mit 54,7 Prozent zu, wie aus Unterlagen der UAW hervorgeht. Offiziell bekanntgegeben wurde das Ergebnis noch nicht.

GOODYEAR

Der US-Reifenhersteller plant im Zuge seiner Restrukturierung die Schließung von zwei Produktionsstandorten in Deutschland. Die Werke in Fürstenwalde und Fulda sollen dauerhaft geschlossen werden, wodurch rund 1.750 Arbeitsplätze wegfallen. Goodyear Tire & Rubber will damit seine Produktionskosten senken und seine Wettbewerbsposition in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) verbessern.

THRASIO

Das Startup, das Milliarden Dollar für den Aufkauf von Verbrauchermarken auf Amazon eingesammelt hat, steht Kreisen zufolge vor dem Konkurs. Thrasio habe mit den rückläufigen Online-Ausgaben nach der Pandemie zu kämpfen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Unternehmen ist ein sogenannter "Amazon-Aggregator", der Anbieter auf dem Online-Marktplatz aufkauft und dann versucht, deren Umsatz und Gewinn zu steigern. Das Startup hatte 2021 bekannt gegeben, dass es von den Investoren Advent International und Silver Lake sowie anderen Private-Equity- und Risikokapitalfirmen eine Finanzierung in Höhe von insgesamt 3,4 Milliarden Dollar erhalten hatte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2023 01:34 ET (06:34 GMT)