DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0907 +0,0% 1,0907 1,0906 +1,9%

EUR/JPY 162,80 -0,1% 163,03 163,13 +16,0%

EUR/CHF 0,9641 -0,0% 0,9642 0,9638 -2,6%

EUR/GBP 0,8698 -0,1% 0,8702 0,8703 -1,7%

USD/JPY 149,28 -0,1% 149,49 149,58 +13,8%

GBP/USD 1,2540 +0,0% 1,2533 1,2531 +3,7%

USD/CNH 7,1567 +0,1% 7,1507 7,1528 +3,3%

BTC/USD 37.387,49 +0,2% 37.321,81 37.120,39 +125,2%

Der Dollar tendierte etwas leichter, der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Der Euro kletterte wieder über 1,09 Dollar und setzte so seinen Anstieg gegen die US-Devise fort. Daneben machten Zinsentscheidungen die Devisenkurse. So zeigte sich die Lira mit einer unerwartet großen Zinserhöhung etwas befestigt, während die schwedische Krone nach einem unverändert belassenen Leitzins unter Druck geriet.

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,40 77,1 -0,9% -0,70 -0,5%

Brent/ICE 81,31 81,42 -0,1% -0,11 -0,4%

Die Ölpreise tendierten knapp 2 Prozent leichter. Dabei belastete die Meldung, dass die Opec ihr Gipfeltreffen am 30. November jetzt online abhält - ein weiteres Anzeichen für einen Konflikt innerhalb des Ölförderkartells, nachdem die Opec am Tag zuvor beschlossen hat, ihr Treffen um vier Tage zu verschieben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.993,02 1.992,80 +0,0% +0,22 +9,3%

Silber (Spot) 23,72 23,85 -0,5% -0,13 -1,0%

Platin (Spot) 920,25 918,05 +0,2% +2,20 -13,8%

Kupfer-Future 3,77 3,77 +0,2% +0,01 -1,0%

Nach der Vortagsschwäche zeigte sich Gold nur leicht erholt und notierte bei 1.992 Dollar je Feinunze.

Im Gazastreifen ist eine viertägige Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel in Kraft getreten. Die Feuerpause trat am Freitag um 07.00 Uhr (Ortszeit; 06.00 Uhr MEZ) offiziell in Kraft. Während der Feuerpause sollen insgesamt 50 Geiseln sowie 150 palästinensische Gefangene freigelassen werden - die ersten Geiseln, 13 Frauen und Kinder, sollen gegen 16.00 Uhr (Ortszeit; 15.00 Uhr MEZ) freikommen.

Der von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) angekündigte Nachtragshaushalt für 2023 wird nach einem Medienbericht ein Volumen von rund 40 Milliarden Euro haben. Dies berichtete der Spiegel am Donnerstag aus Koalitionskreisen. Damit steige die Neuverschuldung des Bundes in diesem Jahr auf insgesamt mehr als 85 Milliarden Euro. Nötig ist dafür die erneute Aussetzung der Schuldenbremse, die Lindner am Donnerstag gleichfalls angekündigt hatte.

Das Vertrauen der britischen Verbraucher stieg um 6 Punkte auf einen Wert von minus 24 und machte damit einen Großteil des Rückgangs vom Vormonat wieder wett, so der vom Konsumforschungsunternehmen GfK zusammengestellte Index. Obwohl der Wert im Vergleich zum langfristigen Durchschnitt immer noch negativ ist, war er besser als der Wert von minus 26,5, der von Volkswirten in einer Umfrage des Wall Street Journal erwartet worden war. Alle in der Umfrage enthaltenen Messgrößen verbesserten sich im November.

*Japan/Kernverbraucherpreise Okt +2,9% (PROG: +3,0%) gg Vj

*Japan/Verbraucherpreise Okt +3,3% gg Vj

*Japan/Verbraucherpreise Okt +0,7% gg Vm

investiert mehr als 16 Milliarden dänische Kronen (rund 2,1 Milliarden Euro) in seinen Produktionsstandort in Frankreich, um der steigenden Nachfrage nach seinen Blockbuster-Medikamenten gegen Fettleibigkeit und Diabetes gerecht zu werden.

CEO Benoît Bazin wird auch das Amt des Chairman übernehmen, wenn der derzeitige Chairman Pierre-Andre de Chalendar in den Ruhestand geht. Damit wird eine Umstrukturierung der Unternehmensführung abgeschlossen, die 2021 begonnen wurde.

