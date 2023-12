USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,43 -29,8 4,73 1,3

5 Jahre 3,97 -24,4 4,22 -2,6

7 Jahre 4,02 -22,7 4,24 4,7

10 Jahre 4,01 -19,0 4,20 13,5

30 Jahre 4,17 -13,7 4,31 20,4

Am Anleihemarkt ging es kräftig aufwärts. Die Zehnjahresrendite sackte um 19 Basispunkte ab nach 5 im Vorfeld der Fed-Aussagen. Die Erwartung mehrerer Zinssenkungen im kommenden Jahr stütze die Notierungen der Anleihen, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 18:25 % YTD

EUR/USD 1,0900 +0,2% 1,0878 1,0792 +1,8%

EUR/JPY 154,51 -0,4% 155,12 156,61 +10,1%

EUR/CHF 0,9469 -0,1% 0,9476 0,9455 -4,3%

EUR/GBP 0,8624 +0,1% 0,8616 0,8614 -2,6%

USD/JPY 141,76 -0,6% 142,59 145,11 +8,1%

GBP/USD 1,2639 +0,1% 1,2623 1,2527 +4,5%

USD/CNH 7,1421 +0,1% 7,1374 7,1829 +3,1%

Bitcoin

BTC/USD 43.031,36 +0,1% 42.990,10 42.066,28 +159,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar geriet mit der Aussicht auf Fed-Zinssenkungen im kommenden Jahr unter Druck. Mit dem Dollarindex ging es um 0,9 Prozent abwärts, der Euro kletterte von 1,0780 bis auf 1,0890 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,79 69,47 +0,5% +0,32 -9,1%

Brent/ICE 74,67 74,26 +0,6% +0,41 -8,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen von ihren Fünfmonatstiefs um 1,7 Prozent, nachdem die Opec ihre Prognosen für das Wachstum der weltweiten täglichen Ölnachfrage 2023 und 2024 unverändert gelassen hat. Sie erwartet, dass sie verglichen mit dem Vorjahr um 2,5 Millionen Barrel zunehmen wird. Dazu sind die US-Ölvorräte in der zurückliegenden Woche stärker zurückgegangen als erwartet.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.034,93 2.027,73 +0,4% +7,20 +11,6%

Silber (Spot) 23,88 23,83 +0,2% +0,06 -0,4%

Platin (Spot) 942,43 939,00 +0,4% +3,43 -11,8%

Kupfer-Future 0,00 3,79 0% 0 -0,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis machte einen Satz und stieg deutlich über 2.000 Dollar, ein Tagesplus von 2,3 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

EU- STROMMARKT

Die EU-Staaten und das EU-Parlament haben sich auf eine Reform des gemeinsamen Strommarktes geeinigt. Die Vereinbarung werde es erlauben, die Märkte "langfristig zu stabilisieren" und den Einsatz erneuerbarer Energien anstelle von fossiler Energien zu beschleunigen.

POLITIK JAPAN

Wegen eines Parteispendenskandals haben vier Minister ihren Rücktritt eingereicht. Kabinettschef Hirokazu Matsuno, der auch Regierungssprecher ist, bestätigte die Rücktritte von Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura, Innenminister Junji Suzuki und Landwirtschaftsminister Ichiro Miyashita. Auch Matsuno selbst sowie ein Sonderberater von Ministerpräsident Kishida und fünf Staatssekretäre scheiden demnach aus der Regierung aus.

POLITIK USA

Das von den oppositionellen Republikanern kontrollierte US-Repräsentantenhaus hat die bereits laufende Untersuchung für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden formal abgesegnet. Die Republikaner werfen Biden vor, in umstrittene Auslandsgeschäfte seines Sohnes Hunters verwickelt zu sein. Der Präsident weist das zurück - und warf den Republikanern ein politisches Manöver vor.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte gesenkt und rechnet mit weiteren Senkungen in dieser Größenordnung bei den kommenden Sitzungen.

DEUTZ

weitet sein Motorenangebot aus. Das Unternehmen hat sich mit Rolls-Royce auf eine Übernahme der Vertriebs- und Serviceaktivitäten für Industriemotoren bis 480 kW geeinigt. Deutz erwartet aus dem Deal nach eigenen Angaben einen zusätzlichen Umsatz von 300 Millionen Euro pro Jahr mit einer EBIT-Marge, die über der aktuellen Konzernmarge liege.

DRÄGERWERK

ist dank eines besser als erwarteten Schlussquartals erneut optimistischer für die Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn EBIT im Gesamtjahr. Wie der Konzern mitteilte, zahlen sich im Schlussquartal hohe Umsätze mit margenstarken Produkten sowie effektives Kostenmanagement aus.

METRO

will für 2022/23 wieder eine Dividende zahlen und zwar 0,55 Euro je Aktie, nachdem unter dem Strich ein Gewinn erzielt wurde. Nach Steuern betrug er im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 439 Millionen Euro, im Vorjahr war ein Verlust von 331 Millionen Euro angefallen. 2023/24 plant Metro einen Umsatzanstieg währungs- und portfoliobereinigt von 3 bis 7 Prozent. Das bereinigte EBITDA soll 100 Millionen Euro unterhalb bis 50 Millionen Euro oberhalb des vergleichbaren Vorjahreswertes von 1,163 Milliarden Euro landen.

MORPHOSYS

hat aus der Kapitalerhöhung brutto rund 102,7 Millionen Euro erlöst. Wie das Biotech -Unternehmen mitteilte, wurden die 3.423.194 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Platzierungspreis von 30,00 Euro je neuer Aktie platziert. Die Aktie schloss am Mittwoch bei 34,96 Euro.

VIVENDI

Der Medienkonzern zieht eine Aufspaltung in Erwägung. Geprüft wird demnach eine Abspaltung der TV-Sparte Canal+, des Werbegschäfts Havas und der Investmentgesellschaft, in der auch die Mehrheitsbeteiligung an der Lagardère-Gruppe gebündelt ist. Jeder dieser drei Bereiche soll separat an die Börse gebracht werden.

ADOBE

hat im Schlussquartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Beim Umsatzausblick für das laufende erste Geschäftsquartal und Geschäftsjahr enttäuschte das US-IT-Unternehmen allerdings die Erwartungen. Außerdem teilte der Konzern mit, dass erhebliche Kosten oder Strafen im Zusammenhang mit einer Untersuchung der Federal Trade Commission (FTC) über seine Offenlegungs- und Abo-Kündigungspraktiken drohen könnten.

