Zwei ehemalige Vertreter der Fed haben mit ihren eigenen Handelsgeschäften an der Börse weder gegen Richtlinien noch gegen Gesetze verstoßen. Zu diesem Ergebnis kommt eine zweijährige Untersuchung vom Generalinspektor der Fed.

GELDPOLITIK JAPAN

Die Bank of Japan hat ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Es benötige solidere Beweise für eine Verbesserung der Lohn- und Preisentwicklung, begründete die Notenbank ihren Schritt. Die japanische Zentralbank beschloss, die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent zu belassen. Sie erklärte, dass sie weiterhin 1 Prozent als Referenzpunkt für die Obergrenze der Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen festlegen wird.

DEUTSCHE BAHN

Die Eisenbahnergewerkschaft EVG hat angekündigt, dass die bei ihr organisierten Lokführer ab Mittwoch nicht die Arbeit niederlegen werden. "Unsere Lokführer fahren und sorgen dafür, dass die Bahn für die kommenden Tage einen stabilen Notfahrplan aufstellen kann", sagte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert der Augsburger Allgemeinen. Burkert sagte, er habe den Eindruck, dass die Stimmung in der Bahn-Belegschaft gerade zulasten der GDL kippe.

ENBW

Der Chef des baden-württembergischen Energiekonzerns ist überzeugt, dass sich mit Offshore-Windparks Geld verdienen lässt - und erteilt der Rückkehr zur Atomkraft eine Absage. Seit etwas mehr als einem Jahr führt nun Andreas Schell die Geschäfte bei EnBW. Währenddessen hat er den Kohleausstieg auf 2028 vorgezogen und das letzte Atomkraftwerk vom Netz genommen. Die Politik hält bei diesem Tempo aber nicht mit, wie er im Handelsblatt kritisierte.

SIGNA/VERSICHERER

Die Pleite der Signa-Gruppe des Milliardärs René Benko trifft die Versicherer doppelt: Sie verlieren Geld als Investoren und als Versicherer der Managerhaftpflicht. Die Versicherer sollen Signa-Gesellschaften rund 3 Milliarden Euro geliehen haben. Davon sind mindestens 1,3 Milliarden Euro nachrangige Darlehen, die wegen der Insolvenz mit einem Totalverlust enden dürften. Überdies haben Versicherer die Manager der Gruppe mit einer Managerhaftpflichtversicherung abgesichert. (Süddeutsche Zeitung)

KERING

erwirbt für fast eine Milliarde US-Dollar eine Immobilie mit Einzelhandelsflächen für Luxusmode an der Fifth Avenue in New Yorke City und erweitert damit seine Einzelhandelsstandorte an einer der berühmtesten Prachtstraßen der Welt. Der Eigentümer der Marken Gucci und Yves Saint Laurent zahlt nach eigenen Angaben 963 Millionen Dollar für das rund 115.000 Quadratmeter große Grundstück, um sich begehrte Standorte für seine Modehäuser zu sichern.

APPLE

Der US-Konzern hat eine Strafe von 1,2 Milliarden Rubel (rund 12,5 Millionen Euro) an die russische Regierung gezahlt. Eine russische Behörde wirft dem iPhone-Hersteller vor, seine dominante Position auf dem App-Markt missbraucht zu haben.

Der Elektronikkonzern hat in der Auseinandersetzung mit der EU-Kommission eingelenkt: Das Unternehmen sichert anderen Entwicklern von mobilen Geldbörsen und Zahlungsdiensten direkt Zugang zum NFC-Chip seiner Geräte für kontaktloses Bezahlen zu. (FAZ)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2024 01:30 ET (06:30 GMT)