+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0879 +0,1% 1,0873 1,0844 -1,5%

EUR/JPY 159,28 +0,0% 159,22 158,45 +2,4%

EUR/CHF 0,9327 +0,0% 0,9324 0,9319 +0,5%

EUR/GBP 0,8533 +0,0% 0,8531 0,8537 -1,6%

USD/JPY 146,40 -0,0% 146,44 146,12 +3,9%

GBP/USD 1,2749 +0,0% 1,2744 1,2701 +0,2%

USD/CNH 7,1910 +0,0% 7,1882 7,1888 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 43.155,40 +0,5% 42.925,40 42.567,52 -0,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar folgte den Anleiherenditen nach unten. Nach einem anfänglichen Anstieg ging es mit dem Kurs im Verlauf kräftig nach unten, der Euro erholte sich von rund 1,0780 auf zuletzt 1,0870.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,12 73,82 +0,4% +0,30 +2,7%

Brent/ICE 78,86 78,7 +0,2% +0,16 +2,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Berichte über Fortschritte bei den Verhandlungen über einen Waffenstillstand zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas drückten die Ölpreise. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI fiel um 2,7 Prozent. Anfangs hatten noch Angebotssorgen aufgrund der Lage im Roten Meer die Preise nach oben getrieben.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.055,54 2.054,97 +0,0% +0,57 -0,3%

Silber (Spot) 23,19 23,18 +0,0% +0,01 -2,5%

Platin (Spot) 917,75 916,50 +0,1% +1,25 -7,5%

Kupfer-Future 3,83 3,85 -0,5% -0,02 -1,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die sinkenden Anleiherenditen und der nachgebende Dollar stützten den Goldpreis. Die Feinunze notierte 0,7 Prozent höher bei 2.054 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

BRANICKS GROUP

hat in Finanzierungsverhandlungen einen Erfolg und eine Brückenfinanzierung über 200 Millionen Euro vereinbart.

AMAZON

hat im vierten Quartal den Umsatz um 14 Prozent auf 170 Milliarden Dollar gedsteigert und übertraf die Konsensschätzung von 166 Milliarden. Der Nettogewinn wuchs auf 10,6 Milliarden Dollar von 300 Millionen Dollar, je Aktie auf 1,00 Dollar (3 Cent). Analysten hatten mit 80 Cent gerechnet. Der AWS-Umsatz stieg um 13 Prozent auf 24,2 Milliarden Dollar und deckte sich in etwa mit den Markterwartungen. Amazons Werbegeschäft setzte 14,7 Milliarden Dollar um, 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Hier hatten Analysten mit 14,2 Milliarden Dollar gerechnet. Für das laufende Quartal stellte Amazon einen Umsatz zwischen 138 und 143,5 Milliarden Dollar in Aussicht, verglichen mit dem Konsens von 142 Milliarden.

APPLE

hat im ersten Geschäftsquartal wieder ein kleines Umsatzwachstum verzeichnet, nachdem die Erlöse vier Quartale hintereinander zurückgegangen waren. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 119,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten 118 Milliarden erwartet. In "Groß-China" setzte Apple 20,8 (Vorjahr: 23,9) Milliarden Dollar um. Die Konsensschätzung lag hier bei 23,5 Milliarden. Der Gewinn kletterte auf 33,9 (30,0) Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,18 (1,88) Dollar. Analysten hatten 2,10 Dollar prognostiziert. Der Serviceumsatz stieg unterdessen auf 23,1 von 20,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten den Serviceumsatz auf 23,3 Milliarden Dollar geschätzt. Im laufenden Quartal rechnet Apple mit einem ähnlichen Wachstum des Serviceumsatzes wie im Vorquartal. Der iPhone-Umsatz soll in etwa so hoch sein wie im Vorjahreszeitraum, allerdings bereinigt um rund 5 Milliarden Dollar an Erlösen, die damals auf eine aufgestaute Nachfrage zurückzuführen gewesen seien.

META

Die Facebook-Mutter hat im vierten Quartal von einer andauernden Erholung des digitalen Werbemarktes und Kosteneinsparungen profitiert. Meta kündigte erstmals eine Quartalsdividende an und zwar von 50 Cent je Aktie. Im Schlussquartal verdiente Meta netto 14,02 Milliarden Dollar bzw 5,33 Dollar je Aktie nach 4,65 Milliarden bzw 1,76 Dollar je Anteilsschein im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte um 25 Prozent auf 40,11 (Vorjahr: 32,2) Milliarden Dollar zu. Analysten hatten den Umsatz im Mittel auf 39,12 Milliarden und das Ergebnis je Aktie auf 4,82 Dollar geschätzt. Für das erste Quartal rechnet Meta mit einem Umsatz zwischen 34,5 und 37 Milliarden Dollar, während Analysten bislang mit 33,9 Milliarden kalkulierten.

