Behauptet zeigte sich der Dollar. Bis zur Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten am Dienstag werde sich der Greenback kaum bewegen, hieß es.

Bitcoin hatte die Hürde von 50.000 US-Dollar genommen und war auf den höchsten Stand seit 2021 geklettert. Bitcoin profitiert seit Tagen von der Einführung börsennotierter Fonds (ETF). Zudem steht im April das nächste sogenannte "Halving" an, wodurch das Bitcoin-Angebot langsamer wachsen wird.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,07 76,92 +0,2% +0,15 +6,8%

Brent/ICE 82,08 82 +0,1% +0,08 +6,7%

Die Ölpreise kamen nach dem Anstieg der Vorwoche etwas zurück, bewegten sich aber letztlich kaum. Analysten verwiesen auf eine Erklärung des iranischen Außenministers, die darauf hindeutet, dass der Konflikt zwischen Israel und der Hamas einer diplomatischen Lösung näher kommen könnte. Schlagzeilen wie diese belasteten die Ölpreise tendenziell.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.021,60 2.020,12 +0,1% +1,48 -2,0%

Silber (Spot) 22,76 22,73 +0,1% +0,03 -4,3%

Platin (Spot) 892,80 892,50 +0,0% +0,30 -10,0%

Kupfer-Future 3,76 3,73 +0,7% +0,03 -3,5%

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

FRAPORT

Im Januar stieg die Passagierzahl am Frankfurter Flughafen im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent auf 4,07 Millionen. Das Frachtaufkommen stieg zum Vorjahr um 8,8 Prozent auf 154.296 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen legte um 4,5 Prozent auf 31.060 Starts und Landungen zu.Das gesamte Passagieraufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen legte im Januar um 9,5 Prozent auf rund 8,9 Millionen Fluggäste zu.

THYSSENKRUPP NUCERA

hat im Auftaktquartal 2023/24 (per Ende Dezember) dank stark wachsender Geschäfte mit Wasserstoffanlagen den Umsatz um etwas mehr als ein Drittel gesteigert, wegen der planmäßig höheren Kosten für den Aufbau des Geschäfts aber einen kleinen Verlust gemacht. Das Neugeschäft konnte mit dem Umsatzwachstum nicht mithalten. Die Jahresprognose bestätigte die Wasserstofftochter von Thyssenkrupp.

Nachfolgend ein Vergleich der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23/24 ggVj 1Q23/24 ggVj 1Q22/23

Auftragseingang 176 +9% 157 -3% 161

Umsatz 208 +35% 192 +24% 155

EBIT -0,9 -- -3,8 -- 11

EBIT-Marge -0,4 -- -2,0 -- 7,1

Ergebnis nach Steuern 2,8 -67% -1,4 -- 8,5

Ergebnis je Aktie 0,02 -75% -0,01 -- 0,08

TUI

hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2023/24 operativ einen Gewinn erzielt und den Verlust unter dem Strich um fast zwei Drittel reduziert. Die Jahresprognose bestätigte der Reisekonzern.

Nachfolgend die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

. BERICHTET

1. QUARTAL 1Q23/24 ggVj 1Q22/23

Umsatz 4.303 +15% 3.751

EBIT bereinigt 6,0 -- -153

Ergebnis nach Steuern/Dritten -123 -- -256

MICHELIN

Der Reifenhersteller will innerhalb von zwei Jahren eigene Aktien für 1 Milliarde Euro zurückkaufen. Die Franzosen haben trotz eines Umsatzrückgangs 2023 starke Ergebnisse erzielt. Das operative Ergebnis stieg im vergangenen Jahr auf 3,57 Milliarden Euro - ein Rekordwert - gegenüber 3,40 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Nettogewinn belief sich 2023 wie im Vorjahr auf 2 Milliarden Euro und beinhaltete Restrukturierungsrückstellungen in Höhe von rund 600 Millionen Euro für die angekündigten Standortschließungen in Deutschland und Nordamerika. Der Umsatz ging um 0,9 Prozent auf 28,34 Milliarden Euro zurück, stieg aber bei konstanten Wechselkursen um 2 Prozent. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem operativen Ergebnis von 3,275 Milliarden Euro, einem Nettogewinn von 2,05 Milliarden Euro und einem Umsatz von 28,45 Milliarden Euro gerechnet.

JETBLUE

Der aktivistische Investor Carl Icahn hat einen Anteil von knapp 10 Prozent an der Fluggesellschaft Jetblue Airways erworben und könnte nun auf eine Vertretung im Aufsichtsrat drängen. Die Aktien von Jetblue stiegen am Montag im nachbörslichen Handel um mehr als 16 Prozent, nachdem Icahn seine Beteiligung öffentlich gemacht hatte. Zum Börsenschluss am Montag hatte die Fluggesellschaft einen Marktwert von rund 2 Milliarden US-Dollar.

