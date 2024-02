METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.032,80 2.035,58 -0,1% -2,78 -1,4%

Silber (Spot) 22,82 22,96 -0,6% -0,13 -4,0%

Platin (Spot) 896,90 903,70 -0,8% -6,80 -9,6%

Kupfer-Future 3,88 3,89 -0,3% -0,01 -0,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Feinunze Gold verteuerte sich im US-Handel mit den sinkenden Marktzinsen um 0,6 Prozent auf 2.036 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

ÖLFÖRDERUNG USA

In der vergangenen Woche wurde in den USA aus 6 Bohrlöchern mehr Öl gefördert, insgesamt aus 503.

USA - Präsidentenwahlkampf

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat seine Rivalin Nikki Haley auch in deren Heimat-Bundesstaat South Carolina deutlich besiegt. Der 77-jährige kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf 60 Prozent, wie US-Sender berichteten. Haley erhielt 39 Prozent der Stimmen, bekräftigte aber, nicht aus dem Rennen aussteigen zu wollen. Nach Haleys Vorwahl-Niederlage kündigte allerdings das einflussreiche und finanzstarke Netzwerk des konservativen Milliardärs Charles Koch an, die 52-jährige Präsidentschaftsbewerberin nicht länger aktiv zu unterstützen.

USA/RUSSLAND

Zur Durchsetzung einer Preisobergrenze auf russisches Rohöl haben die USA 14 russische Öltanker auf eine schwarze Liste gesetzt.

RWE

will sein Grünstrom-Geschäft in Deutschland ausbauen und dafür verstärkt Solaranlagen an Autobahnen errichten. RWE suche derzeit nach geeigneten Flächen. Als Vorbild könne Bayern dienen, sagte Katja Wünschel, Chefin der RWE-Tochter Renewables Europe & Australia.

ENCAVIS

hat noch im vergangenen Jahr zwei weitere Solarparks in Spanien gekauft und sein Ziel für den Ausbau der Stromproduktion 2023 um ein Drittel übertroffen.

SGL CARBON

prüft verschiedene strategische Optionen für das zweitgrößte Geschäftsfeld Carbon Fibers. Dazu gehört auch ein möglicher Teil- oder Gesamtverkauf des Geschäftsbereichs.

BSH

plant nach dem Wettbewerber Miele ebenfalls den Abbau tausender Stellen. Bis Ende 2027 sollen weltweit 3.500 Vollzeitstellen gestrichen werden - 1.000 davon bereits in diesem Jahr.

ALCOA

hat ein Übernahmeangebot von 2,2 Milliarden Dollar für das australische Unternehmen Alumina Ltd. vorgelegt. Alumina hat seinen Aktionären empfohlen, die Transaktion zu unterstützen.

