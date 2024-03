METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.047,10 2.044,14 +0,2% +2,96 -0,7%

Silber (Spot) 22,74 22,73 +0,1% +0,01 -4,4%

Platin (Spot) 882,35 880,00 +0,3% +2,35 -11,1%

Kupfer-Future 3,84 3,84 +0,0% +0,00 -1,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte von der weiter besteeden Aussicht auf sinkende Zinsen, nachdem der PCE-Deflator diesbezüglich für kein Störfeuer gesorgt hatte. Für die Feinunze ging es um 0,5 Prozent auf 2.044 Dollar nach oben.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Die chinesische Industrieaktivität ist im Februar den fünften Monat in Folge gesunken. Der offizielle Einkaufsmanagerindex ging von 49,2 Punkten im Januar auf 49,1 Punkte im Februar zurück. Ökonomen hatten einen Stand von 49,0 Punkten prognostiziert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor stieg dagegen auf 50,9 (Januar: 50,8) Punkte. In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Februar dagegen aufgehellt. Hier stieg der Index auf 51,4 (Vormonat: 50,7) Punkte.

RUSSLAND - Ölexporte

Die russische Regierung hat einen Exportstopp für Benzin verhängt. Das Exportverbot gilt ab Freitag und zunächst für sechs Monate.

USA - Haushaltspolitik

Zur Vermeidung einer Stilllegung der US-Bundesbehörden hat das Repräsentantenhaus einem weiteren Übergangsetat zugestimmt. Damit wird die Finanzierung der Bundesbehörden kurzfristig verlängert.

DAIMLER TRUCK

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q23 ggVj 4Q22

Umsatz 14.950 +1% 15.007 +2% 14.783

EBIT bereinigt 1.559 +52% 1.409 +37% 1.025

Umsatzrendite Industriegeschäft* 10,6 -- 9,4 -- 7,0

Free Cashflow Industriegeschäft 1.173 -36% 1.065 -42% 1.831

Für 2024 erwartet das Unternehmen eine "Normalisierung" der Lkw-Märkte. Der Umsatz auf Konzernebene dürfte zwischen 55 und 57 Milliarden Euro liegen. Beim bereinigten EBIT erwartet Daimler Truck einen Wert auf Vorjahresniveau.

SIXT

Nachfolgend die Gechäftszahlen für 2023 (in Millionen Euro, Dividende in Euro):

BERICHTET

GESAMTJAHR Gj23 ggVj Gj22

Umsatz 3.620 +18% 3.066

EBITDA bereinigt 1.330 +16% 1.143

Ergebnis vor Steuern 464 -16% 550

Dividende je Stammaktie 3,90 -5% 4,11*

* inkl. Sonderdividende von 2,00 Euro

Sixt rechnet im laufenden Quartal trotz einer deutlichen Steigerung des Konzernumsatzes mit einem Verlust vor Steuern zwischen 15 und 28 Millionen Euro. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte noch ein Gewinn von 33,3 Millionen Euro zu Buche gestanden. Für das Gesamtjahr 2024 stellt Sixt ein Konzernergebnis vor Steuern zwischen 400 und 520 (Vorjahr: 464) Millionen Euro.

SAINT-GOBAIN

will im laufenden Jahr eigene Aktien für 420 Millionen Euro zurückkaufen, obwohl Umsatz und Gewinn 2023 gefallen sind. Der Nettogewinn im vergangenen Jahr lag bei 2,67 (Vorjahr: 3,00) Milliarden Euro. Der Umsatz sank von 51,20 auf 47,94 Milliarden Euro, was auf einen geringeren Absatz zurückzuführen ist.

UNICREDIT

will der Hauptversammlung neben einer Dividende von 1,795 Euro je Aktie für 2023 und einen Aktienrückkauf vorschlagen. Zugekauft werden sollen demnach bis zu 200 Millionen eigene Aktien. Das entspricht bis zu 3,09 Milliarden Euro.

