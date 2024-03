METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.167,20 2.166,94 +0,0% +0,26 +5,1%

Silber (Spot) 24,59 24,68 -0,4% -0,09 +3,4%

Platin (Spot) 898,65 897,85 +0,1% +0,80 -9,4%

Kupfer-Future 4,04 4,00 +0,9% +0,04 +3,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis verbilligte sich im US-Handel um 0,8 Prozent auf 2.164 Dollar je Feinunze. Wie auch beim Öl dürfte auch der festeren Dollar für Druck gesorgt haben, denn er verteuert sowohl das Öl wie auch das Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollar-Raum.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

EU/RUSSLAND

Die EU plant, Zölle auf russisches Getreide zu erheben, um die Exporteinnahmen Moskaus einzudämmen und die europäischen Landwirte zu besänftigen, die sich über die Einfuhr billigerer Agrarprodukte ärgern.

GROßBRITANNIEN - Rating

Fitch hat den Ausblick wegen verringerter wirtschaftspolitischer Risiken auf stabil von negativ erhöht und das Kreditrating AA- bestätigt.

JAPAN- Rating

Die Ratingagentur Scope hat den Ausblick wegen verbesserter Inflationsaussichten auf stabil von negativ ngehoben und das Rreditrating A bestätigt.

SPANIEN - Rating

Die Ratingagentur Scope hat den Ausblick wegen verbesserter wirtschaftlicger Widerstandsfähigkeit auf positiv von stabil angehoben und das Kreditrating A- bestätigt.

USA - Haushaltspolitik

US-Präsident Joe Biden hat ein 1,2 Billionen Dollar schweres Finanzierungspaket unterzeichnet, mit dem ein teilweiser Shutdown der Regierung abgewendet und die Finanzierung der Bundesbehörden bis in den Herbst gesichert ist.

DEUTSCHLAND - Energiepolitik

Deutschland hat die Energiekrise nach Auffassung der Ökonomin und Wirtschaftsweisen Veronika Grimm hinter sich gelassen. Zwar könne immer noch Unerwartetes passieren. "Aber wir sind besser aufgestellt als früher", sagte sie der "SZ". Auch seien die Gaspreise schneller und stärker gesunken als erwartet. Auch die Bundesnetzagentur gebe vorsichtig Entwarnung, so die Zeitung weiter. Weiterhin bestehe aber die Gefahr, dass Russland die Gaslieferungen nach Osteuropa und Österreich einstelle, als Teil einer Eskalation. Damit könne der Kreml Europa erneut unter Druck setzen.

FLUGVERKEHR DEUTSCHLAND

Im Tarifkonflikt in der Luftsicherheitsbranche hat die Gewerkschaft Verdi den Arbeitgebern eine Schlichtung vorgeschlagen. In der sechsten Tarifverhandlungsrunde für die bundesweit rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheit lägen die Positionen weiterhin weit auseinander.

BASF

CEO Martin Brudermüller hat im Gespräch mit der FAZ Zeitung die milliardenschweren Investitionen in China verteidigt. Der Konzern mache sich damit nicht zu abhängig vom chinesischen Markt und politischen Spannungen. In China produziere BASF für China.

BROCKHAUS TECHNOLOGIES

hat 2023 den Umsatz um 31 Prozent auf 187 Millionen Euro bei einem bereinigten EBITDA von 62 (Vorjahr: 47) Millionen und einem bereinigten EBIT von 58 (44) Millionen Euro gesteigert. Die Unternehmensgruppe rechnet 2024 mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen 18 und 29 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis soll um 29 bis 45 Prozent wachsen.

BOSCH

hat in China renommierte Autobauer als Kunden für seine Stromsparchips aus Siliziumk0arbid (SiC) gewonnen. "Der weltgrößte Elektroautohersteller BYD fährt mit unseren SiC-Chips, auch Great Wall Motors ist bereits unser Kunde", sagte der zuständige Bereichsvorstand, Michael Budde, dem Handelsblatt. "Wir gehen Mitte des Jahres bei einigen westlichen Autoherstellern mit unseren Chips in Serie", sagte Budde außerdem. Die Kapazitäten seien derzeit voll ausgelastet.

STELLANTIS

entlässt in den USA laut internen Dokumenten rund 400 Mitarbeiter im Zuge der Kürzungen, die der Konzern im Zuge der Einführung seiner ersten Elektrofahrzeuge in den USA vornimmt.

