Die Ölpreise gaben nach leichten Aufschlägen nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fielen um bis zu 0,4 Prozent. Die Entwicklungen im Iran, wo Präsident Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen ist, bewegten den Markt nur kurzzeitig. Laut den Analysten der ING werden die Ölpreise seit Anfang Mai in einer Spanne von weniger als 3,50 Dollar gehandelt. Es dürfte mehr Klarheit vom Ölkartell Opec+ über ihre Förderpolitik in der zweiten Jahreshälfte notwendig sein, um dem Markt Impulse zu geben, damit er aus der jüngsten Preisspanne ausbreche, so die Analysten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.412,78 2.426,22 -0,6% -13,44 +17,0%

Silber (Spot) 31,37 31,83 -1,4% -0,45 +32,0%

Platin (Spot) 1.037,12 1.051,65 -1,4% -14,53 +4,6%

Kupfer-Future 5,06 5,09 -0,6% -0,03 +29,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis markierte erneut ein Rekordhoch bei 2.454 Dollar je Feinunze. Er notierte schließlich bei 2.428 Dollar, ein Plus von 0,5 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die weiterhin bestehenden Zinssenkungshoffnungen. Zudem sei Gold weiter als vermeintlicher sicherer Hafen gefragt angesichts der bestehenden Unsicherheiten im Nahen Osten nach dem Tod des iranischen Präsidenten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONTRON

Das Unternehmen hat von einem Autokonzern einen Aufrag zur Lieferung von intelligenten Ladestationen, sogenannte Wallboxen, für Elektroautos erhalten. Der Auftraggeber ist der Mitteilung zufolge einer der weltweit größten Automobilhersteller, wurde namentlich aber nicht genannt. Das Auftragsvolumen betrage im ersten Schritt zumindest 200 Millionen Euro, teilte Kontron mit.

TELEFONICA

Die staatliche Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) hat ihre Beteiligung an Telefonica auf 10 Prozent erhöht. Dies geht aus einer Mitteilung auf der Internetseite von Sepi hervor. Damit sei die angestrebte Höhe der Beteiligung erreicht.

JP MORGAN

CEO Jamie Dimon hat auf dem Investorentag der US-Bank angedeutet, dass er früher als erwartet in den Ruhestand gehen könnte. Dimon wies auch darauf hin, dass das Unternehmen bei den derzeitigen Aktienkursen keine größeren Aktienrückkäufe tätigen werde.

TESLA

Eine Gruppe von Aktionären hat andere Investoren aufgefordert, gegen Elon Musks umstrittenes 46 Milliarden US-Dollar schweres Gehaltspaket zu stimmen. Die Gruppe, zu der auch der Rechnungsprüfer der Stadt New York, Brad Lander, gehört, schrieb an andere Tesla-Aktionäre und forderte sie auf, das Gehaltspaket von Musk und die Wiederwahl von zwei Board-Mitgliedern des Elektroautobauers abzulehnen. Sie argumentierten, der Board stehe Musk zu nahe und habe es versäumt, die Vergütung angemessen zu bewerten.

