Beim Währungspaar Euro/Dollar tat sich wenig. Die EZB sorgte mit ihrer Entscheidung und den Signalen, dass die Zinsen wohl nur langsam sinken werden und nicht etwa im Juli bereits mit einer weiteren Zinssenkung zu rechnen ist, nur für kleinere Kurszuckungen in beide Richtungen. Der Dollarindex gab minimal nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,77 75,55 +0,3% +0,22 +4,5%

Brent/ICE 80,03 79,87 +0,2% +0,16 +5,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise setzten ihre Erholung nach dem Absinken auf Viermonatstiefs beschleunigt fort: Sie stiegen um bis zu 2 Prozent. Einige Akteure bezeichneten die jüngste Talfahrt mit Blick auf wieder positive Konjunkturdaten in Asien und den USA als übertrieben. Andere verwiesen darauf, dass die sinkenden Zinsen positive Konjunktureffekte haben dürften und damit die Ölnachfrage ankurbeln.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.383,13 2.375,87 +0,3% +7,26 +15,6%

Silber (Spot) 31,44 31,33 +0,4% +0,12 +32,2%

Platin (Spot) 1.010,72 1.007,50 +0,3% +3,22 +1,9%

Kupfer-Future 0,00 4,69 0% 0 +19,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg erneut kräftig um 18 auf 2.373 Dollar je Feinunze. Die gesunkenen Anleiherenditen machen das Edelmetall als Anlage attraktiver. Für die Analysten von MUFG bleibt Gold kaufenswert. Der begonnene Zinssenkungszyklus, die Goldnachfrage der Zentralbanken und geopolitischen Unsicherheiten seien günstige Faktoren.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Exporte sind im Mai dank einer robusten globalen Nachfrage mit einem höheren Tempo gestiegen als im Vormonat. Die Ausfuhren kletterten um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im April hatten die Exporte noch um 1,5 Prozent zugelegt. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten für Mai mit 4,8 Prozent gerechnet. Die Importe legten um 1,8 Prozent zu, nachdem sie im April um 8,4 Prozent gestiegen waren. Hier hatte die Ökonomen mit 4,0 Prozent deutlich mehr erwartet. Der Handelsbilanzüberschuss betrug im Mai 82,62 Milliarden US-Dollar nach 72,35 Milliarden im Vormonat. Die Prognose hatte auf 73,7 Milliarden Dollar gelautet.

GELDPOLITIK INDIEN

Die indische Zentralbank hat ihren Leitzins wie von Ökonomen erwartet unangetastet gelassen. Shaktikanta Das, Gouverneur der Reserve Bank of India (RBI), sagte am Freitag, der geldpolitische Ausschuss habe beschlossen, den Leitzins bei 6,50 Prozent zu belassen. Der Ausschuss werde sich weiterhin auf die Rücknahme von Lockerungen konzentrieren.

DEUTSCHE SEEHÄFEN

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Freitag zu einem Streik im Hamburger Hafen aufgerufen. Auch die zweite Verhandlungsrunde mit dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) für die Beschäftigten in deutschen Seehäfen habe zu keinem Ergebnis geführt, weshalb Druck auf die Arbeitgeber ausgeübt werde.

SELTENE ERDEN

Das norwegische Bergbauunternehmen REN hat nach eigenen Angaben das größte bislang bekannte Vorkommen Seltener Erden in Europa entdeckt. Schätzungen zufolge umfasse der Fen Carbonatite Complex südlich von Oslo 8,8 Millionen Tonnen der wertvollen Metalle.

US-BANKEN

Die US-Notenbank wird am 26. Juni um 22.30 Uhr (MESZ) die Ergebnisse ihres jährlichen Bankenstresstests veröffentlichen.

AIRBUS

hat im Mai 53 Maschinen an 34 Kunden ausgeliefert. Damit wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres insgesamt 256 Flugzeuge übergeben. Zugleich erhielt Airbus brutto 27 Bestellungen.

PNE

Der Windparkprojektierer hat seine US-Sparte an Lotus Infrastructure Partners verkauft. Das Geschäft umfasst sowohl die Gesellschaft PNE USA als auch die Projektepipeline. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt.

UBS/CREDIT SUISSE

Anleihegläubiger der Credit Suisse haben die Schweiz vor einem US-Bundesgericht verklagt. Sie werfen dem Land vor, es habe nationale Interessen über das Gesetz gestellt, als Anleihen im Zuge der Rettung der Credit Suisse durch die UBS im vergangenen Jahr wertlos geworden seien.

ARAMCO

Saudi-Arabien wird voraussichtlich mehr als 11,2 Milliarden US-Dollar einnehmen, nachdem es sein Angebot an Aramco-Aktien am unteren Ende der Zielspanne festgesetzt hat. Nach fast einer Woche der Vermarktung der Emission an in- und ausländische Investoren haben die Banker von Aramco den Investoren mitgeteilt, dass sie die Aktien zu einem Preis von 27,25 Saudi-Riyal oder 7,27 US-Dollar je Aktie anbieten wollen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

SAMSUNG ELECTRONICS

Gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter von Samsung Electronics haben ihre Drohung wahrgemacht und erstmals die Arbeit niedergelegt. Laut der Gewerkschaft war es die erste Arbeitsniederlegung seit der Gründung des Unternehmens vor mehr als fünfzig Jahren. Unmittelbare Auswirkungen auf das Geschäft des weltgrößten Herstellers von Speicherchips gab es nicht.

