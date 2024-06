Die Einzelhandelsausgaben, ein zentrales Maß für die Konsumausgaben, kletterten im Mai um 3,7 Prozent nach 2,3 Prozent im April. Ökonomen hatten mit 3,3 Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen legten im Zeitraum von Januar bis Mai um 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. In den ersten vier Monaten waren sie um 4,2 Prozent gestiegen. Das hatten Ökonomen auch für den Zeitraum bis Mai erwartet. Der anhaltend schwache Immobilienmarkt lastete auf den Investitionen. Die chinesische Industrieproduktion weitete sich unterdessen im Mai um 5,6 Prozent aus nach einem Plus von 6,7 Prozent im April. Die befragten Volkswirte hatten mit einem Wachstum von 5,9 Prozent gerechnet.

DEUTSCHLAND - Streik Seehäfen

Verdi erhöht zum Start der dritten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten der deutschen Seehäfen den Druck. Die Gewerkschaft rief die Mitarbeiter des Hamburger Hafens sowie der Häfen Bremen, Bremerhaven, Brake und Emden am Montag zum Streik auf.

DEUTSCHLAND - Verkehrspolitik

Das Bundesverkehrsministerium plant nach einem Bericht der "FAS" massive Kürzungen bei den Investitionen in Autobahnen. Laut Zeitung sollen die Mittel für die Autobahn GmbH des Bundes im nächsten Jahr um 20 Prozent gegenüber der bisherigen Planung zusammengestrichen werden. Für 2026 und 2027 sind laut dem Bericht weitere Kürzungen geplant. Verkehrsminister Wissing verweise auf nötige Einsparungen im Bundeshaushalt.

ÖLFÖRDERUNG USA

Die Anzahl der aktiven Ölförderanlagen in den USA sank in der zurückliegenden Woche um 4 auf 488 - es wat der dritte Rückgang in Folge. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die Zahl um 64.

SÜDAFRIKA

Präsident Cyril Ramaphosa ist bei der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Parlaments im Amt bestätigt worden. Zuvor hatte die wirtschaftsfreundliche Partei Demokratische Allianz eingewilligt, zusammen mit dem regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC) eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden.

USA - Geldpolitik

Die US-Notenbank wird mit Zinssenkungen nach Ansicht des Präsidenten der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, voraussichtlich bis Dezember warten. Das sei eine "vernünftige Annahme", sagte er und weiter: "Es wird auf die Wirtschaftsdaten ankommen".

ZYPERN - Rating

S&P Global hat die Bonitätsnote von "BBB" auf "BBB+" angehoben. Der Ausblick ist positiv.

ADIDAS

untersucht nach einem Bericht der Financial Times Korruptionsvorwürfe gegen hochrangige Mitarbeiter in China. Darin werden Angestellte des Sportartikelherstellers namentlich beschuldigt, mehrere Millionen Euro veruntreut zu haben, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen der Zeitung sagten.

UNITED INTERNET

nimmt eine außerplanmäßige, nicht-liquiditätswirksame Abschreibung über 185 Millionen Euro für die Beteiligung an Tele Columbus vor. Das Unternehmen will keine weiteren Investitionen in die Beteiligungsholding Kublai tätigen, die rund 95 Prozent der Aktien dvon Tele Columbus hält.

BORUSSIA DORTMUND

hat einen Tag nach der Trennung von Trainer Edin Terzic mit Nuri Sahin einen neuen Cheftrainer präsentiert.

