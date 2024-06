Die US-Notenbank braucht nach Ansicht des Präsidenten der Fed von Richmond, Tom Barkin, mehr Daten vor einer möglichen Zinsänderung. Angesichts der Unsicherheit über den wirtschaftlichen Ausblick sei es nicht nützlich, den Märkten einen Zinsausblick zu geben. Die Fed sollte die Zinsen stabil halten, bis sich ein klareres Bild für die Entwicklung der Inflation und des Arbeitsmarkts biete.

Fed-Gouverneurin Adriana Kugler sieht die Wirtschaft auf den richtigen Weg. Sie erwartet, dass die Fed dieses Jahr die Zinsen senken wird.

Der neue Präsident der Fed-Filiale St. Louis, Alberto Musalem, geht davon aus, dass es Monate oder noch länger dauert, bis die Bedingungen eine Zinssenkung rechtfertigen. "Ich werde eine Periode günstiger Inflationsbedingungen, moderater Nachfrage und eines sich ausweitenden Angebots sehen müssen, um zuversichtlich zu sein, dass eine Zinssenkung angemessen ist", sagte er.

VODAFONE

reduziert seine Beteiligung am indischen Funkturmbetreiber Indus Towers und will mit dem Verkauf von 18 Prozent der Indus-Anteile bis zu 1,98 Milliarden Dollar einnehmen. Das geht aus einem aktualisierten Term Sheet hervor, in den das Wall Street Journal Einblick hatte. In einem ersten Term Sheet hatte Vodafone den Verkauf von 9,94 Prozent der Anteile angepeilt. Vodafone will die 485 Millionen Aktien für je 310 bis 341 Rupien verkaufen. Am unteren Ende der Spanne läge der Abschlag auf den Schlusskurs vom Dienstag bei 9,9 Prozent.

