Der Dollar zeigte sich nach den Vortagesaufschlägen etwas leichter. Der Dollarindex gab 0,1 Prozent nach. Die Deutsche Bank erwartet einen stärkeren Dollar im Laufe des Jahres unter der Prämisse, dass die Fed die Zinsen langsamer senkt als andere Zentralbanken. Der Markt unterschätze auch die Risiken im Zusammenhang mit den US-Wahlen, was der Safe-Haven-Währung Auftrieb geben könnte.

Der Yen hat sich am Morgen auf über 161 gegenüber dem Dollar abgeschwächt und ist damit auf den niedrigsten Stand seit Dezember 1986 gesunken. Finanzminister Shunichi Suzuki will nun intervenieren.

Die französischen Wahlen am Wochenende sind laut DBS der Impulsgeber für den Euro. Aktuelle Umfragen sehen rechte und linke Gruppierungen vorn. "Wenn ein solches Ergebnis eintritt, impliziert dies höhere Risiken für Wachstum und fiskalischen Ausblick Frankreichs, was möglicherweise auf den Euro drücken wird", urteilen die Analysten.

Die Preise für die Sorte WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 1,4 Prozent. Es stützte die Spekulation auf eine höhere Nachfrage während der aktuellen Urlaubssaison, nachdem am Vortag die überraschend gestiegenen US-Ölvorräte belastet hatten.

Der Goldpreis stieg nach den deutlichen Abgaben des Vortages nun wieder - gestützt vom leichteren Dollar und gesunkenen Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 1,2 Prozent.

KONJUNKTUR JAPAN

Arbeitslosenquote Mai 2,6% (PROG: 2,6%)

Industrieproduktion Mai +2,8% (PROG: +2,0%) gg Vm

INFLATION JAPAN

Verbraucherpreise Tokio Juni +2,3% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Juni +0,3% gg Vm

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Zentralbank hat ihren Leitzins am Donnerstag unverändert gelassen. Der fünfköpfige Gouverneursrat stimmte mit 4:1 Stimmen für die Beibehaltung des Übernachtzins bei 11 Prozent.

DEUTSCHE BÖRSE

vollzieht bei der DAX-Berechnung am Morgen eine Kehrtwende. Ab dem 22. Juli 2024 soll der deutsche Leitindex wieder erst dann berechnet werden, wenn die Eröffnungskurse aller 40 DAX-Komponenten feststehen, teilte der Börsenbetreiber am Donnerstag mit. Spätestens aber um 9:06 Uhr soll der DAX-Stand berechnet werden, sofern wenigstens ein Kurs vorliegt. Für die übrigen Indizes der DAX-Familie soll eine etwas andere Regel gelten. Hier müssen Eröffnungskurse für 75 Prozent der jeweiligen Indexkomponenten feststehen. Doch auch hier soll spätestens um 9:06 Uhr ein erster Indexstand feststehen, sofern mindestens ein Kurs vorliegt.

DEUTSCHE TELEKOM

Der Aufsichtsrat hat mit der Suche nach einem Nachfolger für den Vorstandsvorsitzenden Timotheus Höttges begonnen. Nach Informationen des Handelsblatts aus dem Umfeld des Aufsichtsrates haben die Kontrolleure Headhunter damit beauftragt, geeignete Kandidaten zu identifizieren. (Handelsblatt)

MERCEDES-BENZ

Beim Autohersteller geht die Rückbesinnung auf Autos mit Verbrennermotor weiter als bislang gedacht: Mercedes investiere "wieder mehr Geld in Verbrenner als bislang geplant", sagte Vorstandschef Ola Källenius der Wirtschaftswoche.

DEUTZ

steigt mit einem Zukauf in den US-Energiemarkt ein. Der Motorenhersteller übernimmt Blue Star Power Systems, einen führenden US-Produzenten von Stromgeneratoren (GenSets) für einen nicht genannten Preis. Deutz werde damit vom Komponenten- zum Systemanbieter. Der Konzern rechnet durch den Zukauf mit einem zusätzlichen Umsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar pro Jahr. Mittelfristig werde sogar ein Umsatz von über 150 Millionen Dollar zusätzlich erwartet

OMV

hat den Vertrag von Finanzvorstand Reinhard Florey um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Der Manager ist seit Juli 2016 CFO von OMV.

ADLER MODEMÄRKTE

Die Zeitfracht Logistik Holding will ihre Beteiligung an der Adler Modemärkte GmbH veräußern. Sie führe fortgeschrittene Verkaufsverhandlungen mit mehreren Kaufinteressenten. Die Wirtschaftswoche hatte zuvor über die Verhandlungen berichtet.

BRANICKS /VIB

Der Immobilienkonzern setzt seine finanzielle Konsolidierung fort. In dieser Woche seien Büroimmobilien aus dem Commercial Portfolio von Branicks an die VIB Vermögen AG, an der Branicks rund 69 Prozent hält, übertragen worden, teilte der Konzern mit. Der Kaufpreis betrug 125,8 Millionen Euro. Zudem habe man einen Teilbetrag der VIB-Brückenfinanzierung von 40 Millionen Euro zum Quartalsende abgelöst. Damit verbleibe restliche Brückenfinanzierung von 120 Millionen Euro.

NOKIA

übernimmt den Anbieter von Netzwerklösungen Infinera zu einem Unternehmenswert von 2,3 Milliarden Dollar, um mehr Ressourcen für sein Geschäft mit optischen Netzen bereitzustellen.

NIKE

hat für das vierte Geschäftsquartal per Ende Mai einen Umsatzrückgang vermeldet. Im wichtigen Schuhgeschäft in Nordamerika wurde dabei ein deutlicher Rückgang verzeichnet. Der Nettogewinn lag bei 1,5 Milliarden US-Dollar bzw. 99 Cent je Aktie erzielt, verglichen mit 1,03 Milliarden Dollar bzw. 66 Cents je Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die von Factset befragten Analysten hatten mit einem Gewinn je Aktie von 86 Cents gerechnet. Der Umsatz sank um 1,7 Prozent auf 12,61 Milliarden Dollar und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten von 12,86 Milliarden Dollar.

