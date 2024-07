leicht. Paramount Global legten um 5,7 Prozent zu. Laut der New York Times erwägt der Milliardär Barry Diller ein Übernahmeangebot.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,74 -1,1 4,75 31,6

5 Jahre 4,39 -3,1 4,42 38,9

7 Jahre 4,40 -3,7 4,43 42,7

10 Jahre 4,43 -3,5 4,46 54,9

30 Jahre 4,60 -3,3 4,63 62,7

Mit den Renditen am Anleihemarkt ging es nach der Aufwärtstendenz an den Vortagen wieder etwas nach unten. Zwar fiel die Zahl der offenen Stellen in den USA im Mai höher als erwartet aus, was einen robusten Arbeitsmarkt signalisiert und eher gegen sinkende Zinsen spricht. Allerdings sagte US-Notenbankchef Jerome Powell beim EZB-Zentralbanksymposium in Sintra, dass die Inflation nach einem Aufbäumen zu Beginn des Jahres wieder auf dem Rückzug sei. Ob dies ausreiche, eine Zinssenkung zu rechtfertigen, dazu ließ er sich nicht aus. "Wir wollen zuversichtlicher sein, dass sich die Inflation nachhaltig nach unten bewegt, bevor wir mit einer Lockerung der Politik beginnen", betonte er lediglich. Die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung im September lag zuletzt bei knapp 70 Prozent, etwas höher als am Vortag.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:07 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0738 -0,1% 1,0746 1,0741 -2,8%

EUR/JPY 173,77 +0,2% 173,46 173,39 +11,7%

EUR/CHF 0,9712 +0,0% 0,9711 0,9704 +4,7%

EUR/GBP 0,8469 -0,0% 0,8472 0,8473 -2,4%

USD/JPY 161,83 +0,2% 161,44 161,42 +14,9%

GBP/USD 1,2680 -0,0% 1,2684 1,2678 -0,3%

USD/CNH 7,3101 +0,0% 7,3071 7,3067 +2,6%

Bitcoin

BTC/USD 60.831,48 -1,7% 61.885,91 62.014,64 +39,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt tat sich wenig, der Euro wurde zuletzt mit 1,0745 Dollar gehandelt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,17 82,81 +0,4% +0,36 +15,4%

Brent/ICE 86,67 86,24 +0,5% +0,43 +14,2%

Die Ölpreise stagnierten nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag auf Zweieinhalbmonatshochs. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.335,44 2.329,64 +0,2% +5,80 +13,2%

Silber (Spot) 29,72 29,53 +0,6% +0,19 +25,0%

Platin (Spot) 998,12 995,50 +0,3% +2,62 +0,6%

Kupfer-Future 4,45 4,43 +0,5% +0,02 +13,4%

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juni verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,2 (Mai: 54,0) Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit acht Monaten. Der Index blieb aber den 18. Monat in Folge im Wachstumsbereich. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

BASF

hat laut einem Bloomberg-Bericht Pläne aufgegeben, in Lithiumabbaugebiete in Chile zu investieren. Grund sei die Verlangsamung der Einführung von Elektrofahrzeugen weltweit, was die Preise für das Batteriemetall nach unten drücke. BASF habe sich aus den anfänglichen Gesprächen mit Wealth Minerals, das Explorationsprojekte in Chile betreibt, zurückgezogen.

HANNOVER RÜCK

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität mit 'AA-' bestätigt. Der Ausblick ist stabil.

GRENKE

hat sein Neugeschäft im zweiten Quartal um mehr als ein Fünftel gesteigert. Das Quartal war der Mitteilung zufolge das stärkste in der Geschichte der Grenke AG. Das im SDAX notierte Unternehmen sprach von einem "wichtigen Etappensieg" auf dem Weg zur Zielmarke von über 3 Milliarden Euro im Gesamtjahr und bestätigte damit seine Prognose. Im Zeitraum April bis Juni wuchs das Leasingneugeschäft gegenüber dem Vorjahresquartal um 21,5 Prozent auf 790,3 Millionen Euro. Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) - ein Gradmesser für die Profitabilität des Neugeschäfts - stieg im gleichen Zeitraum um 19,4 Prozent auf 130,9 Millionen Euro. Die DB2-Marge lag bei 16,6 Prozent geringfügig unter dem Vorjahreswert von 16,9 Prozent.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2024 01:31 ET (05:31 GMT)