Die chinesische Zentralbank setzt die angekündigten Stimulierungsmaßnahmen um. Mit einer sogenannten Swap-Fazilität über umgerechnet 64,5 Milliarden Euro hat die People's Bank of China (PBoC) Wertpapierfirmen, Fondsanbietern und Versicherungen Mittel für Aktienkäufe bereitgestellt. Das ist Teil eines Stimulus-Pakets, das Gouverneur Pan Gongsheng im September vorgestellt hatte.

USA - Geldpolitik

Die Vertreter der US-Notenbank sind auf ihrer jüngsten Sitzung geteilter Meinung darüber gewesen, wie stark die Zinsen gesenkt werden sollten. Eine große Mehrheit sprach sich für die schließlich beschlossene größere Senkung um einen halben Prozentpunkt aus, wie aus dem Protokoll der Fed-Sitzung hervorgeht. Die Befürworter des größeren Zinsschrittes "merkten im Allgemeinen an, dass eine solche Neukalibrierung des geldpolitischen Kurses diesen besser mit den jüngsten Inflations- und Arbeitsmarktindikatoren in Einklang bringen würde"., heißt es in dem Protokoll. Die vierteljährlichen Projektionen zeigten, dass eine knappe Mehrheit auf den Sitzungen im November und Dezember weitere Zinssenkungen um jeweils mindestens 25 Basispunkte erwartet.

USA - Geldpolitik

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Dallas, Lorie Logan, hat sich für weitere Zinssenkungen ausgesprochen, weil die Entscheidungsträger eine sinkende, aber immer noch vorhandene Inflation mit einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt in Einklang bringen müssten.

USA - Hurrikan

Der Hurrikan "Milton" ist am Mittwoch in Florida als Wirbelsturm der Kategorie 3 um 20.30 Uhr Ortszeit auf Land getroffen. Mittlerweile wurde "Milton" auf Kategorie 2 abgestuft. Der Südosten der USA hatte vor weniger als zwei Wochen bereits schwere Schäden durch den Hurrikan "Helene" erlitten.

AIRBUS

hat im September 50 Flugzeuge an 29 Kunden ausgeliefert, davon 40 Maschinen aus der A320-Familie. Damit summieren sich die Auslieferungen seit Jahresbeginn auf insgesamt 497 Maschinen. Airbus hat sich für 2024 das Ziel von rund 770 Auslieferungen gesetzt.

GSK

hat weitere Vergleiche im Zusammenhang mit dem vom Markt genommenen Medikament Zantac gegen Sodbrennen geschlossen und zahlt dafür 2,2 Milliarden Dollar an zehn Klägerfirmen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2024 01:36 ET (05:36 GMT)