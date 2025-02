USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,07 -0,8 4,07 -17,5

5 Jahre 4,09 +0,4 4,09 -29,1

7 Jahre 4,19 +1,4 4,17 -29,4

10 Jahre 4,28 +1,7 4,26 -29,4

30 Jahre 4,55 +3,9 4,51 -22,9

Die Renditen am Anleihemarkt erholten sich etwas von den jüngst kräftigen Abgaben. Konjunktursorgen hatten hier die Kurse zuletzt nach oben getrieben.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:07 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0388 -0,1% 1,0396 1,0408 +0,3%

EUR/JPY 155,79 +0,1% 155,70 156,05 -4,4%

EUR/CHF 0,9343 -0,1% 0,9353 0,9359 -0,4%

EUR/GBP 0,8256 +0,1% 0,8246 0,8246 -0,2%

USD/JPY 149,98 +0,1% 149,79 149,94 -4,7%

GBP/USD 1,2583 -0,2% 1,2603 1,2621 +0,6%

USD/CNH 7,2951 -0,1% 7,2992 7,2985 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 79.177,50 -6,5% 84.647,60 85.456,85 -16,4%

Der Dollar stieg weiter, der Dollar-Index gewann 0,8 Prozent. Die jüngsten Äußerungen von Präsident Trump zu seinen handelspolitischen Plänen erhöhten die Unsicherheit an den Märkten, hieß es von Zaye Capital Markets. Diese befeuere die Nachfrage nach "sicheren Häfen".

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,79 70,35 -0,8% -0,56 -1,5%

Brent/ICE 73,68 74,04 -0,5% -0,36 -1,0%

Die Ölpreise erholten sich von den Vortagesabgaben. Der Preis für das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 2,5 Prozent auf 70,35 Dollar. Übergeordnet sehen Beobachter die Notierungen für Brent und WTI aber weiter unter Druck aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Aussichten auf Zölle und der Hoffnung, dass der Krieg in der Ukraine bald enden könnte. Allerdings bestimmten auch Versorgungsängste den Markt, nachdem Trump angekündigt hatte, eine Lizenz zu widerrufen, die es Chevron erlaubt, in Venezuela zu operieren. Laut ING haben die US-Importe von venezolanischem Rohöl in diesem Jahr bisher durchschnittlich fast 270.000 Barrel pro Tag betragen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.864,71 2.873,60 -0,3% -8,89 +9,2%

Silber (Spot) 31,26 31,28 -0,0% -0,01 +8,3%

Platin (Spot) 951,70 956,50 -0,5% -4,80 +4,9%

Kupfer-Future 4,53 4,58 -1,2% -0,05 +12,4%

Der Goldpreis litt weiterhin unter Gewinnmitnahmen. Der festere Dollar und die steigenden Marktzinsen verstärkten den Druck auf das zinslos gehaltene Edelmetall. Der Preis für die Feinunze fiel um 1,3 Prozent auf 2.878 Dollar. Am Montag war bei 2.974 Dollar ein Rekordhoch markiert worden.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ALLIANZ

legt ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis 2 Milliarden Euro auf. Das Programm soll im März starten und spätestens bis 31. Dezember 2025 abgeschlossen sein. Die gekauften Aktien werden eingezogen.

BASF

will in diesem Jahr den operativen Gewinn verbessern. Der Chemieriese kündigte bei Veröffentlichung der vollständigen Bilanz für 2024 an, den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) auf 8,0 bis 8,4 Milliarden Euro von zuletzt 7,86 Milliarden Euro zu steigern. Alle Segmente mit Ausnahme von Chemicals würden voraussichtlich zum Ergebnisanstieg beitragen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Analysten hatten in einem von BASF zusammengestellten Konsens mit einer Prognose von 8,4 Milliarden Euro kalkuliert.

DHL

Die Deutsche Post muss sich am Freitag und Samstag auf zwei weitere Warnstreiktage einstellen. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, ruft sie an den beiden Tagen bundesweit Beschäftigte in der Brief-, Paket- und Verbundzustellung an ausgewählten Standorten sowie in Service-Niederlassungen zu vollschichtigen Warnstreiks auf. Damit will sie vor der vierten Verhandlungsrunde, die für kommende Woche angesetzt ist, den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen.

FLATEXDEGIORO

verliert bereits Ende März seinen Aufsichtsratsvorsitzenden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Korbmacher hat den CEO der Gesellschaft darüber informiert, dass er sein Mandat mit Wirkung zum 27. März vorzeitig niederlegen wird.

GSK

Der Pharmakonzern hat angekündigt, seine Ziele für Diversität und Inklusion aufzugeben. Damit reiht sich GSK in eine wachsende Liste von Unternehmen ein, die angesichts des rechtlichen und politischen Gegenwinds ihre Initiativen zur Förderung der Vielfalt in der Belegschaft und im Management zurückfahren.

SAINT-GOBAIN

erzielte im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 2,84 (Vorjahr: 2,67) Milliarden Euro. Der Umsatz sank um 2,9 Prozent auf 46,57 Milliarden Euro. Der operative Gewinn stieg dagegen um 1 Prozent auf 5,30 Milliarden Euro, wobei die Marge sich leicht von 11 Prozent auf 11,4 Prozent verbesserte. Das Ergebnis liegt leicht über den Prognosen der Analysten, die laut Visible-Alpha-Konsens einen operativen Gewinn von 5,25 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 46,40 Milliarden Euro erwartet hatten. Saint-Gobain schlug vor, die Dividende für das vergangene Jahr um 5 Prozent auf 2,20 Euro zu erhöhen.

TELECOM ITALIA

ist eine Partnerschaft mit dem Abu Dhabi Investment Office (ADIO) eingegangen, um die Expansion des Unternehmens in der Region zu unterstützen. Das ADIO ist eine Regierungsbehörde, die für die Anwerbung und Förderung von Investitionen im Emirat Abu Dhabi zuständig ist.

