Die Ölpreise zogen rund 0,8 Prozent an. Der Ölmarkt werde in naher Zukunft wohl weniger von geopolitischen Spannungen bewegt werden, prognostizierte ein Marktteilnehmer. Stattdessen dürften Fundamentaldaten wieder mehr Beachtung finden. Die Verschiebung der US-Zollfristen könnte das Augenmerk auf eine verbesserte Nachfragesituation lenken und zur Unterstützung der Preise beigetragen, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.292,44 3.300,73 -0,3% -8,29 +27,1%

Silber 31,30 31,41 -0,4% -0,11 +12,6%

Platin 1.151,32 1161,75 -0,9% -10,43 +34,0%

Kupfer 5,67 5,65 +0,4% 0,03 +24,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Anziehende Marktzinsen und Dollar-Kurse drückten den Goldpreis um 1,0 Prozent. Die Kupferpreise schossen mit den neuen Zöllen um über 10 Prozent nach oben - in Dollar denominiert erreichte das Metall am Terminmarkt Rekordstände.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Der Abwärtsdruck auf die Preise in China hat sich im Juni fortgesetzt. Die Erzeugerpreise sanken so schnell wie seit fast zwei Jahren nicht mehr und stellten den leichten Anstieg der Verbraucherpreise damit in den Schatten. Der Erzeugerpreisindex fiel im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent nach 3,3 Prozent im Mai, wie aus Daten der Nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 3,3 Prozent gerechnet. Der Verbraucherpreisindex legte im Juni um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu, nachdem er im Mai um 0,1 Prozent gesunken und damit vier Monate lang rückläufig war. Die befragten Ökonomen hatten mit einer Stagnation der Verbraucherpreise gerechnet.

USA / UKRAINE / RUSSLAND

US-Präsident Trump erwägt die Entsendung eines zusätzlichen Patriot-Luftverteidigungssystems in die Ukraine, nachdem er in den letzten Tagen versprochen hatte, Kiew gegen russische Angriffe zu stärken. Dies berichten zwei US-Regierungsvertreter.

AIRBUS

hat im Juni 63 Flugzeuge an 35 Kunden übergeben. Damit lag die Zahl der Auslieferungen im ersten Halbjahr 2025 bei 306 Maschinen, die an 65 Kunden gingen, wie das Unternehmen mitteilte. Außerdem erhielt Airbus im vergangenen Monat brutto 203 Bestellungen.

COMMERZBANK / UNICREDIT

Unicredit hat nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen seinen Anteil an der Commerzbank verdoppelt und ist nun nach eigener Aussage deren größter Aktionär. Wie die italienische Bank am Dienstagabend mitteilte, hält sie nun 20 Prozent der Commerzbank-Anteile und Stimmrechte anstatt 10 Prozent, nachdem sie zuvor erworbene Finanzinstrumente in Aktien getauscht hat. Des weiteren plant Unicredit nach eigener Aussage, "zu gegebener Zeit" die restlichen 9 Prozent an der Commerzbank, auf die die italienische Bank über Derivate Zugriff hat, in Aktien umzuwandeln. Unicredit-CEO Andrea Orcel strebt eine Übernahme des DAX-Konzerns an. Er hat aber zuletzt auch deutlich gemacht, dass er sich mit einer Entscheidung Zeit lassen will. Die Commerzbank betrachtet den Übernahmeversuch als feindlich und wehrt sich dagegen. Auch die Bundesregierung lehnt eine Übernahme ab.

