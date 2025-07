+++++ ROHSTOFFE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,73 66,57 +0,2% 0,16 -5,0%

Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% 0,02 -6,3%

Die Ölpreise fielen um rund 2 Prozent. Die neuen Handelsauseinandersetzungen zwischen den USA und Brasilien ließen Nachfragesorgen wieder hochkochen. "Wir betrachten die Trump-Zölle immer noch als einen signifikant negativen Faktor für das US-Wirtschaftswachstum", urteilten die Analysten von Ritterbusch.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.339,06 3.324,18 +0,4% 14,89 +26,2%

Silber 31,91 31,68 +0,7% 0,23 +11,3%

Platin 1.168,10 1166,8 +0,1% 1,30 +31,7%

Kupfer 5,59 5,55 +0,7% 0,04 +32,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis (+0,3%) bewegte sich kaum.

UKRAINE-KRIEG

US-Außenminister Marco Rubio hat nach eigener Aussage mit dem russischen Außenminister Sergei Lawrow neue Ideen für Friedensgespräche hinsichtlich der Ukraine diskutiert. Zugleich brachte er dabei die "Enttäuschung und Frustration" des Weißen Hauses über die sich intensivierenden Angriffe auf die Ukraine zum Ausdruck. Nach einem 50-minütigen Gespräch mit Lawrow sagte Rubio, er werde Präsident Trump von einem "neuen und anderen Ansatz" für Friedensgespräche berichten, der in dem Treffen zur Sprache gekommen sei.

BAYER

hat im Vereinigten Königreich die weltweit erste Zulassung für Elinzanetant erhalten. Die Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) hat Elinzanetant unter dem Markennamen Lynkuet für die Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen - auch bekannt als Hitzewallungen - im Zusammenhang mit den Wechseljahren zugelassen.

FRAPORT

Der Frankfurter Flughafen hat im Juni mehr Fluggäste abgefertigt als im Vorjahr. Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, legte das Passagieraufkommen um 2,9 Prozent auf 5,8 Millionen zu. Das diesjährige Juni-Aufkommen habe von den Pfingstferien profitiert, die im Vorjahr bereits im Mai lagen. Für die ersten sechs Monate des Jahres stand ein Plus von 1,4 Prozent auf rund 29,1 Millionen zu Buche. Das Frachtaufkommen sank im Juni um 2,3 Prozent auf 174.262 Tonnen. Die internationalen Beteiligungsflughäfen des Konzerns wiesen teils deutliche Steigerungen der Passagieraufkommen auf.

FERRERO

verleibt sich den Frühstücksflockenhersteller WK Kellogg für rund 3 Milliarden US-Dollar ein. Damit will das italienische Familienunternehmen sein Geschäft in Nordamerika stärken. Kellogg-Aktionäre sollen nach Angaben der beiden Unternehmen 23 Dollar pro Aktie in bar erhalten. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 40 Prozent auf die jüngsten Aktienkurse. Einschließlich Schulden wird WK Kellogg damit mit insgesamt 3,1 Milliarden Dollar bewertet.

