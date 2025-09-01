Der Dollar fiel mit der nach den neuen Preisdaten weiter intakten Zinssenkungsspekulation zurück. Der Euro wurde zuletzt mit rund 1,17 Dollar gehandelt. Dabei profitierte der Euro auch davon, dass in Deutschland die Teuerung im August einen Tick höher als erwartet ausfiel, mithin von der EZB zunächst keine Zinssenkung erwartet wird.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,79 64,01 -0,3% -0,22 -10,4%

Brent/ICE 67,20 67,48 -0,4% -0,28 -9,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise gaben im US-Handel um knapp 1 Prozent nach.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.478,64 3.447,63 +0,9% 31,01 +31,4%

Silber 40,44 39,748 +1,8% 0,70 +37,7%

Platin 1.180,50 1173 +0,6% 7,50 +34,0%

Kupfer 4,52 4,52 +0,0% 0,00 +10,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis stieg um 29 Dollar auf 3.443 je Feinunze. Er profitierte vom schwächeren Dollar und der Erwartung sinkender Zinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

USA - Politik

US-Präsident Trump will für künftige Wahlen eine Ausweispflicht einführen. Trump kündigte ein entsprechendes Dekret an und weitet damit seine Pläne zur Änderung der Wahlvorschriften vor den Zwischenwahlen im nächsten Jahr aus. "Der Wählerausweis muss bei jeder einzelnen Abstimmung vorgelegt werden. KEINE AUSNAHMEN!", schrieb er auf Truth Social und fügte hinzu, er wolle, dass die Bundesstaaten Papierwahlen durchführen und Ausnahmen nur für kranke Menschen oder Militärdienstleistende gelten.

RENK

Der Finanzinvestor Triton hat seine verbliebenen Anteile an dem Panzergetriebehersteller Renk verkauft und ist damit vollständig aus dem MDAX-Konzern ausgestiegen. Erst vor einem Monat hatte Triton einen Streit mit dem deutsch-französischen Panzerhersteller KNDS um ein Aktienpaket an Renk beigelegt.

BBVA/SABADELL

BBVA hat die Offerte für die kleinere Banco de Sabadell erneut ganz leicht angepasst, um die Zwischendividende zu berücksichtigen, die Sabadell inzwischen an ihre Aktionäre gezahlt hat.

