METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.136,74 4.112,02 +0,6% 24,73 +52,5%

Silber 50,93 50,50 +0,9% 0,43 +67,4%

Platin 1.376,34 1.373,61 +0,2% 2,73 +52,8%

Kupfer 5,07 5,11 -0,7% -0,04 +23,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die mit dem möglichen Ende des Shutdown laut Teilnehmern wieder zunehmende Erwartung einer weiteren Zinssenkung im Dezember trieb den Goldpreis nach oben. Die Feinunze verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 4.113 Dollar.

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,81 60,13 -0,5% -0,32 -16,8%

Brent/ICE 63,73 64,06 -0,5% -0,33 -14,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Ölpreis profitierte ebenfalls von der Erwartung einer nun bevorstehenden Überwindung des Regierungsstillstands. Der Preis für das Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,6 Prozent auf 60,13 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

NIEDERLANDE - Inflation

Die niederländische Inflationsrate lag im Oktober laut CBS bei 3,1 Prozent, nach 3,1 Prozent im September.

USA - Geldpolitik

Fed-Gouverneur Stephen Miran könnte nach eigener Aussage eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der Sitzung im Dezember unterstützen. Er sieht aber weiterhin stärkere Argumente für eine Senkung um 50 Basispunkte. Miran, der von Trump ernannt wurde und weiter als Beamter im Weißen Haus tätig ist, wich bei den vergangenen beiden Sitzungen, bei denen die Zinsen um jeweils 25 Basispunkte gesenkt wurden, von der Mehrheitsmeinung ab und sprach sich für eine stärkere Senkung aus.

MUNICH RE

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj 3Q25 ggVj 3Q24

Versicherungsumsatz (brutto) 14.575 -6% 15.700 +1% 15.496

Anlageergebnis 2.385 +14% 2.055 -2% 2.091

Operatives Ergebnis 3.036 +161% 2.672 +130% 1.161

Ergebnis nach Steuern 1.997 +120% 1.926 +112% 907

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.003 +121% -- -- 907

Ergebnis je Aktie 15,48 +126% 14,74 +115% 6,85

Schaden-Kosten-Quote 62,7 -- 70,2 -- 89,5

FRAPORT

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj 3Q25 ggVj 3Q24

Umsatz 1.350 0% 1.414 +4% 1.354

EBITDA 593 +23% 532 +10% 484

EBIT 447 +25% 392 +10% 356

Ergebnis nach Steuern 343 +26% 276 +1% 273

Ergebnis nach Steuern/Dritten 303 +32% 233 +1% 230

Ergebnis je Aktie 3,28 +32% 2,44 -2% 2,49

Fraport bestätigte die Finanzprognose und präzisierte die Erwartung für die Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt: Bis Jahresende dürften etwa 63 Millionen Fluggäste über das Rhein-Main-Drehkreuz gereist sein. Bisher hatte Fraport bis zu 64 Millionen Passagieren erwartet, nach 61,6 Millionen im Vorjahr. Für das Konzern-EBITDA wird ein moderater Anstieg prognostiziert und ein Konzernergebnis in einer Spanne erwartet, die von einer stabilen bis leicht sinkenden Entwicklung reicht.

HELLOFRESH

hat die in einem Bericht des Shortsellers Grizzly Research erhobenen Vorwürfe in einer ausführlichen Stellungnahme erneut als falsch und irreführend zurückgewiesen. Viele Behauptungen beruhten eher auf Spekulationen als auf überprüfbaren Informationen, einige stünden auch in direktem Widerspruch zu öffentlichen Mitteilungen und Offenlegungen.

K+S

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj 3Q25 ggVj 3Q24

Umsatz 879 +1% 910 +5% 866

EBITDA 111 +69% 105 +60% 66

Ergebnis nach Steuern ber 18 -- -19 -- -44

Ergebnis je Aktie ber 0,10 -- -0,10 -- -0,24

Freier Cashflow ber 37,3 +55% 21,2 -12% 24,1

REDCARE PHARMACY

Amazon-Manager Hendrik Krampe wird mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 zum Mitglied des Vorstands und Finanzchef ernannt.

STRÖER

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q25 ggVj 3Q25 ggVj 3Q24

Umsatz 492 -1% 497 +0,3% 496

EBITDA bereinigt 147 -6% 152 -3% 157

EBITDA-Marge bereinigt 30,0 -- 30,5 -- 31,6

Ergebnis nach Steuern/Dritten 25 -29% 4,7 -86% 35

Ströer bestätigte den im September gesenkten Ausblick für 2025 und spricht von einer Belebung im vierten Quartal. Ströer erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis EBITDA auf Vorjahresniveau von 2,05 Milliarden Euro bzw. 626 Millionen Euro.

TAG IMMOBILIEN

Nachfolgend die Neunmonatszahlen (in Millionen Euro, FFO je Aktie in Euro):

BERIICHTET

9MON 9M25 ggVj 9M24

Netto-Ist-Miete 277 +3% 268

EBITDA bereinigt Gesamt 188 +6% 178

Ergebnis nach Steuern 306 -- 30

FFO I 135,8 +4% 130,5

FFO I je Aktie 0,76 +3% 0,74

FFO II 169,3 +1% 167,5

FFO II je Aktie 0,95 -- 0,95

TAG Immobilien hat nach den ersten neun Monaten die Ziele für das Gesamtjahr leicht erhöht und auch schon Ziele für 2026 veröffentlicht, die weitere Steigerungen beim operativen Gewinn vorsehen sowie eine höhere Dividendenausschüttungsquote. Für 2026 will TAG die Dividendenausschüttungsquote auf 50 Prozent des operativen Gewinns FFO I erhöhen, von den geplanten 40 Prozent im laufenden Jahr.

ATLETICO MADRID

Der Private-Equity-Investor Apollo Global Management erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an dem spanischen Fußballverein. Die Transaktion bewertet Atlético mit rund 2,2 Milliarden Euro, wie informierte Personen sagten.

APPLE

verschiebt laut einem Medienbericht die Markteinführung des iPhone-Modells Air 2, die ursprünglich für Herbst 2026 geplant war. Wie die Nachrichtenseite The Information unter Berufung auf informierte Personen berichtet, liegen die Verkaufszahlen des ersten iPhone Air unter den Erwartungen.

JTC / PERMIRA

Der britische Finanzdienstleister JTC und die Private-Equity-Gruppe Permira haben sich auf einen Buyout-Deal geeinigt, der den Wert von JTC auf rund 2,3 Milliarden Pfund beziffert.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 01:35 ET (06:35 GMT)