Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich im November laut dem nationalen Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor minimal auf 49,2 (Oktober: 49,0) verbessert. Ökonomen hatten einen Stand von 49,3 Punkten prognostiziert. In der Dienstleistungsbranche sank der Index dagegen auf 49,5 (Vormonat: 50,1) Punkte. Der vom Researchhaus S&P Global ermittelte "RatingDog"-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich unterdessen auf 49,9 (Oktober: 50,6) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Die Frasers Group hat dem Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Sturm von Hugo Boss das Vertrauen entzogen. Sturm habe Frasers zuvor informiert, dass er ohne deren Unterstützung nicht mehr als Aufsichtsratsvorsitzender der Hugo Boss AG tätig bleiben wolle. Mit dem Ziel, Sturm sofern nötig abzuberufen und einen neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu ernennen, beabsichtige man Einfluss auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zu nehmen. Frasers, mehrheitlich im Besitz von Aktionär Mike Ashley, hält gut 25 Prozent an Hugo Boss direkt. Nach Angaben vom Juli hält die Gruppe darüber hinaus Finanzinstrumente für 32,02 Prozent der Aktien der Hugo Boss AG durch verkaufte Put-Optionen. Mithilfe der Finanzinstrumente könnte Frasers seinen Anteil demzufolge auf gut 57 Prozent aufstocken.

