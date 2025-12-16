Gut behauptet - "Die Sorgen über zu hohe Bewertungen der Technologieunternehmen nach Zahlen und Ausblick von Oracle und Broadcom schweben weiter wie ein Damoklesschwert über dem Markt", sagte CMC. Infineon verloren 1,2 Prozent, SAP schafften allerdings ein Plus von 0,7 Prozent. Für den KI-Ausstatter Siemens Energy ging es 1,3 Prozent nach oben. "Der Kapitalabzug aus Rüstung hält an", sagte ein Händler. Die Aussicht auf einen Frieden in der Ukraine lasse die Fantasie aus dem Sektor entweichen. Entsprechend fielen Rheinmetall um 2,6 Prozent, für Renk ging es 0,9 Prozent tiefer. Hensoldt gaben 1,2 Prozent nach. Im Reisesektor stiegen Tui um 8 Prozent wegen Hoffnungen auf ein gutes Sommergeschäft. Für die Puma-Aktie ging es 3,5 Prozent nach oben, Adidas verloren dagegen 0,8 Prozent. Im Handel war mit Blick auf das Puma-Plus auch von Umschichtungen die Rede. Cannabis-Aktien haussierten nach Medienberichten, laut denen US-Präsident Trump die Vorgaben für den Konsum von Cannabis-Produkten lockern will. Die Aktie von Synbiotic schoss um 35,9 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit kleinen Verlusten haben sich die Kurse im nachbörslichen Handel am Montag gezeigt, nachdem die erhoffte Erholung der Wall Street ausgeblieben war. Die Nachrichtenlage war dünn und konzentrierte sich auf Neben- und Kleinstwerte. Nach Ankündigung eines Aktienrückkaufs gewannen Stabilus 0,7 Prozent. Einen Aktienrückkauf plant auch Alzchem. Dieser fällt mit 10 Millionen Euro jedoch gering aus, weshalb die Aktie nicht darauf reagierte. Uniper sanken um 0,5 Prozent. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, dass es den Verkauf seiner 20-prozentigen Beteiligung an der Opal-Gaspipeline "gemäß der beihilferechtlichen Genehmigung der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2022" zu veräußern beabsichtige. Noratis wurden fast 11 Prozent höher getaxt. Der hoch verschuldete Bestandsentwickler von Wohnimmobilien hatte mitgeteilt, dass er ein Schutzschirmverfahren beantragt habe.

USA - AKTIEN

Knapp behauptet - Zaghafte Erholungsansätze aus dem frühen Handel verpufften rasch. Die Befürchtung einer KI-Blase und deren Platzen waren am Markt keineswegs ausgeräumt, wie es hieß. An Konjunkturdaten wurde der Empire State Manufacturing Index aus dem Dezember veröffentlicht. Er fiel überraschend deutlich und zudem in negatives Terrain. Anleger hielten sich indessen auch in Erwartung weiterer wichtiger Daten am Dienstag zurück, von denen einige wegen der Haushaltssperre nun mit Verspätung veröffentlicht werden. Auf der Agenda stehen unter anderem die Arbeitsmarktdaten aus dem November und die Oktober-Daten zu den Einzelhandelsumsätzen. Unter den Einzelaktien stürzten iRobot um 73 Prozent ab, der Staubsauger-Hersteller hat Gläubigerschutz beantragt. Die Bergbautitel Newmont und Freeport-McMoRan zogen um bis zu 1,6 Prozent an - gestützt vom Preisanstieg bei Gold und Silber. Tilray Brands fielen um 10 Prozent. Die Titel hatten am Freitag haussiert, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Lockerung der Bestimmungen rund um den Cannabis-Konsum bis Montag angekündigt hatte. Doch bislang gibt es hier noch keine Neuigkeiten. ServiceNow rutschten um 11,6 Prozent ab, laut Berichten befindet sich die Software-Gesellschaft in Übernahmegesprächen bezüglich des Cybersicherheitsanbieters Armis - die Transaktion könnte einen Wert von 7 Milliarden Dollar erreichen.

USA - ANLEIHEN

Am Anleihemarkt kamen die Renditen nach ihrem jüngsten Anstieg leicht zurück. Die Zehnjahresrendite sank um 1 Basispunkt auf 4,18 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1748 -0,0% 1,1752 1,1762 +13,3%

EUR/JPY 182,01 -0,2% 182,42 182,54 +12,2%

EUR/CHF 0,9359 +0,0% 0,9357 0,9352 -0,4%

EUR/GBP 0,8795 +0,1% 0,8787 0,8783 +6,1%

USD/JPY 154,93 -0,2% 155,23 155,20 -1,0%

GBP/USD 1,3357 -0,1% 1,3375 1,3391 +6,9%

USD/CNY 7,0556 -0,1% 7,0614 7,0524 -1,9%

USD/CNH 7,0392 -0,1% 7,0431 7,0409 -3,8%

AUS/USD 0,6632 -0,2% 0,6642 0,6649 +7,3%

Bitcoin/USD 86.364,50 +0,1% 86.236,35 86.998,00 -6,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die leicht fallenden Marktzinsen drückten den Dollar. Der Dollarindex sank um 0,1 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.288,44 4.306,00 -0,4% -17,56 +63,9%

Silber 62,97 64,10 -1,8% -1,12 +114,5%

Platin 1.541,69 1.519,80 +1,4% 21,89 +70,0%

Kupfer 5,27 5,34 -1,3% -0,07 +28,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Dollar-Schwäche und gesunkene Marktzinsen stützten den Goldpreis nur bedingt, der anfängliche Gewinne deutlich verringerte. Die Feinunze notierte im späten Handel noch 0,3 Prozent höher bei 4.314 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,37 56,82 -0,8% -0,45 -20,0%

Brent/ICE 60,11 60,56 -0,7% -0,45 -18,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Vermehrte Anzeichen für ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine drückten die Erdölpreise. Das Barrel der US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,1 Prozent auf 56,82 Dollar. Ein Abkommen könnte zur Aufhebung der Sanktionen gegen die russische Mineralölbranche führen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

STABILUS

hat ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien von bis zu 20 Millionen Euro beschlossen. Auf Basis des derzeitigen Kursniveaus (Xetra-Schlusskurs von Freitag) entspräche dies laut Stabilus etwa 4 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Das Programm soll am 15. Januar 2026 beginnen und bis spätestens 15. Januar 2027 abgeschlossen sein.

UNIPER

will sich von ihrem Anteil an der Opal-Gaspipeline trennen.

HOLCIM

hat sich eine Mehrheitsbeteiligung am Baustoffhersteller Cementos Pacasmayo gesichert. Der Gesamtwert des peruanischen Unternehmens wird dabei auf 1,5 Milliarden US-Dollar veranschlagt.

UBS

Mike Dargan, Group Chief Operations and Technology Officer, wird per Ende Dezember zurücktreten und will sich "neuen beruflichen Möglichkeiten außerhalb der UBS" widmen.

FORD

hat eine Notbremsung bei seiner Elektroauto -Strategie eingeleitet und nimmt in der Folge eine Belastung von etwa 19,5 Milliarden US-Dollar auf die Bücher. Das ist ein massiver Schlag für den US-Autokonzern, der viel Geld in seine Elektrofahrzeug-Ambitionen investiert hat, die sich angesichts der nachlassenden US-Nachfrage nach E-Autos in naher Zukunft jedoch nicht verwirklichen lassen. Einen Großteil der Belastung wird Ford im vierten Quartal verbuchen. Die Abschreibung beinhaltet 6 Milliarden Dollar für die Auflösung des Batterie-Joint-Ventures mit der SK Group in den USA.

