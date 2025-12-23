Die japanische Regierung hat verbal interveniert. Man sei bereit, am Devisenmarkt zu intervenieren, sagte Finanzministerin Satsuki Katayama und warnte vor einer schnellen Abwertung des Yen. Sie bezeichnete die jüngsten Yen-Bewegungen als spekulativ; sie spiegelten die wirtschaftlichen Fundamentaldaten nicht wider.

USA - Windenergie

Die US-Regierung hat alle Offshore-Windprojekte vor der Küste der Vereinigten Staaten gestoppt - "aufgrund von nationalen Sicherheitsrisiken, die vom Kriegsministerium in kürzlich fertiggestellten geheimen Berichten identifiziert wurden". Es ist die bisher bedeutendste Maßnahme der Regierung gegen die Branche. Die geplanten Windparks sollten Strom für Millionen Haushalte an der stark besiedelten US-Ostküste liefern.

AUTOMARKT EUROPA

Der europäische Automarkt hat im November den fünften Monat in Folge zugelegt. Wie die Herstellervereinigung Acea mitteilte, stiegen die Pkw-Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien um 2,4 Prozent zum Vorjahr auf 1,08 Millionen Fahrzeuge. In den ersten elf Monaten betrug das Wachstum 1,9 Prozent auf 12,1 Millionen Autos. Im November legten erneut die Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge deutlich zu: Sie stiegen um 37 Prozent auf 253.768 Einheiten, während der Absatz von Benzinern und Dieselfahrzeugen um 20 Prozent und 23 Prozent absackte. Tesla musste erneut einen deutlichen Absatzrückgang verbuchen.

NOVO NORDIKS

Die US-Aufsichtsbehörden haben die erste GLP-1-Abnehmpille zugelassen - eine Tabletten-Formulierung der Novo-Nordisk-Medikamente Ozempic und Wegovy. Damit wird eine neue Zeit bei den Adipositas-Medikamenten eingeläutet, die deren Einsatz voraussichtlich ausweiten dürfte. Novo Nordisk gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen den Verkauf der neuen Pille in den USA ab Anfang Januar plant. Der Barpreis für die Anfangsdosis soll bei 149 Dollar pro Monat liegen. Die Zulassung ist ein Meilenstein, nachdem wöchentliche Spritzen wie Wegovy und Zepbound von Eli Lilly den Markt für Adipositas-Mittel bisher dominierten.

December 23, 2025