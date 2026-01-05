ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,04 57,32 -0,5% -0,28 -20,1%

Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04 -18,6%

Die Ölpreise gaben leicht nach um 0,3 Prozent. Wenn am Sonntag die Opec+-Länder zusammentreffen, werde allgemein eine Bekräftigung des Beschlusses erwartet, die Förderziele im ersten Quartal unverändert zu lassen, hieß es. Dies wurde dann auch so beschlossen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17:30 +++++

US- GELDPOLITIK

Die Präsidentin der US-Federal Reserve Bank of Philadelphia, Anna Paulson, hält weitere Zinssenkungen der US-Notenbank bei einer abkühlenden Inflation für möglich - deutete jedoch an, dass zusätzliche Schritte nicht unmittelbar bevorstehen dürften. Paulson sagte, sie sei vorsichtig optimistisch, dass der Preisauftrieb in den kommenden Monaten nachlassen. Das Zinsziel der Fed, das derzeit bei 3,50 bis 3,75 Prozent liege, sei immer noch "etwas restriktiv". Damit sei es hoch genug, um der Inflation entgegenzuwirken, was letztlich weitere Zinssenkungen ermöglichen könne.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Dezember verlangsamt. Der von RatingDog und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,0 (November: 52,1) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Dezember auf 49,7 (Vormonat: 49,5) Punkte gestiegen.

FERRARI

Die niederländische Investmentgesellschaft Exor hat mit der Ferrari-Familie eine auf drei Jahre angelegte Verlängerung ihrer Aktionärsvereinbarung vereinbart. Exor teilte mit, dass sich die neue Vereinbarung mit dem Sportwagenhersteller automatisch um weitere drei Jahre verlängert, sofern sie nicht gekündigt wird. Die Vereinbarung erlaubt es den Parteien, ihre Positionen in Angelegenheiten zu koordinieren, die auf Ferrari-Aktionärsversammlungen beschlossen werden, so Exor.

NORDEX

hat noch vor dem Jahresende Aufträge zur Lieferung und Installation von insgesamt 73 Windenergieanlagen in Kanada erhalten. Insgesamt hätten sie eine kombinierte Erzeugungskapazität von 508 Megawatt, erklärte das Unternehmen in Hamburg. Die Anlagen für die nicht namentlich genannten Windparks würden in den Jahren 2027 und 2028 ausgeliefert, erklärte Nordex. Jeder Vertrag umfasse auch langfristige Servicevereinbarungen für die Turbinen.

LUFTHANSA

Mitglieder des Lufthansa-Aufsichtsrats haben nach Informationen des Handelsblatts davor gewarnt, dass der geplante Umbau des Konzerns nur halbherzig umgesetzt werden könnte. Lufthansa arbeitet seit dem 1. Januar mit einer neuen Struktur, um Synergien zu heben und die Profitabilität zu steigern. Die Aufseher begründen ihre Sorge mit der jüngsten Mitarbeiterbefragung. Dort erreichten die Zufriedenheitswerte einen Höchststand. Das deute darauf hin, dass die Beschäftigten den Eindruck hätten, alles sei wieder in Ordnung. Dabei bleibe die wirtschaftliche Lage angespannt. (Handelsblatt)

SÜSS MICROTEC

Der Chipausrüster will bis zu 45 Millionen Euro in ein neues Entwicklungszentrum in Deutschland investieren. Das sagte Vorstandschef Burkhardt Frick im Interview. Zuvor hatte das Unternehmen mit Sitz in Garching bei München angekündigt, den Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben von derzeit 9 Prozent vom Umsatz auf 11 Prozent im Jahr 2030 zu erhöhen. Die Investition in der Heimat überrascht, schließlich erwirtschaftet das Unternehmen mehr als 80 Prozent des Umsatzes in Asien. (Handelsblatt)

