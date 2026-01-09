Der US-Dollar baute seine jüngsten Gewinne aus. Der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent. Der aktuelle Anstieg dürfte begrenzt und vorübergehend bleiben, es sei denn, der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember falle stärker als erwartet aus, meinte XS-Analystin Rania Gule. Der Greenback stehe "auf wackligem Beinen", und jegliche Anzeichen einer weiteren Schwäche am Arbeitsmarkt könnten ihn nach unten drücken.

Am Morgen geht es für den Dollar-Index im asiatisch geprägten Geschäft um weitere 0,1 Prozent nach oben. Der Oberste Gerichtshof der USA wird eine Entscheidung darüber treffen, ob Präsident Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er den International Emergency Economic Powers Act zur Rechtfertigung länderspezifischer Zölle nutzte, so die Analysten von Maybank. "Die Entscheidung könnte bereits am Freitag fallen, und ein Urteil sollte bis Ende Januar vorliegen", sagen die Analysten. "Netto sehen wir dieses Urteil als ein leichtes Abwärtsrisiko für den Greenback - insbesondere wenn es nicht zugunsten der Regierung ausfällt."

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.468,06 4.476,70 -0,2% -8,64 +3,2%

Silber 76,84 77,00 -0,2% -0,16 +9,7%

Platin 1.927,87 1.948,43 -1,1% -20,56 +12,3%

Kupfer 5,75 5,75 0% -0,07 +39,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Der Goldpreis stabilisierte sich nach seinem jüngsten Rücksetzer. Die Feinunze zeigte sich wenig verändert bei 4.458 Dollar. Silber baute jedoch seine Verluste aus und verbilligte sich um weitere 2,7 Prozent.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,26 57,76 +0,9% 0,50 -2,2%

Brent/ICE 62,45 61,99 +0,7% 0,46 +2,4%

Die Ölpreise holten ihre Vortagesverluste mehr als nur auf. Die Notierungen für Brent und WTI zogen im späten Handel steil an und kletterten um bis zu rund 5 Prozent nach oben. US-Präsident Trump unterstützt einen Gesetzesentwurf, der harte Sanktionen gegen Käufer russischen Öls vorsieht, wie der republikanische Senator Lindsey Graham sagte. Zuvor habe der Ölmarkt mit Verspätung auf die am Vortag veröffentlichten wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten reagiert, hieß es. Demnach waren die Ölvorräte in der vergangenen Woche überraschend geschrumpft.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

USA / VENEZUELA

Der US-Senat hat für einen Antrag gestimmt, der Präsident Donald Trump daran hindern soll, ohne ausdrückliche Zustimmung des Kongresses weitere militärische Maßnahmen in Venezuela zu ergreifen. Dies stellt eine seltene parteiübergreifende Zurechtweisung des Weißen Hauses dar und unterstreicht das wachsende Unbehagen über die Nutzung von Kriegsbefugnissen durch die US-Regierung.

INFLATION CHINA

Die Verbraucherinflation in China hat im Dezember leicht angezogen, während die Erzeugerpreise weiterhin rückläufig waren. Damit geht ein weiteres Jahr zu Ende, das von anhaltendem Deflationsdruck bei gleichzeitig schwacher Binnennachfrage geprägt war. Der Verbraucherpreisindex stieg im Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozent und entsprach damit den Markterwartungen. Dies stellte eine Beschleunigung gegenüber dem Anstieg von 0,7 Prozent im November dar und war der dritte monatliche Zuwachs in Folge. Trotz Anzeichen für einen nachlassenden Abwärtstrend in den vergangenen Monaten blieb die Verbraucherinflation für das Gesamtjahr im Vergleich zu 2024 unverändert. Dies deutet darauf hin, dass die früheren Subventionsprogramme der Regierung den privaten Konsum nicht nachhaltig ankurbeln konnten. Chinas Erzeugerpreisindex fiel im Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent, nach einem Rückgang von 2,2 Prozent im November.

STEUERENTLASTUNGEN DEUTSCHLAND

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat an die Koalitionspartner appelliert, die bisher noch für 2028 geplante Senkung der Unternehmenssteuern vorzuziehen. "Die Steuerlast für Unternehmen in Deutschland ist zu hoch und gefährdet unsere Wettbewerbsfähigkeit", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov der Rheinischen Post. "Die geplanten Entlastungen - Senkung der Körperschaftsteuer und steuerliche Vorteile bei der Thesaurierung - kommen erst ab 2028 in kleinen Schritten. Das ist viel zu spät", fügte sie hinzu. "Den Betrieben läuft die Zeit davon, das zeigen die aktuellen Insolvenzzahlen und schwachen Wachstumsaussichten. Ein Vorziehen der Steuersenkungen wäre ein starkes Signal, dass Investitionen sich wieder lohnen." (Rheinische Post)

MITTELSTAND DEUTSCHLAND

Jedes vierte mittelständische Unternehmen erwägt, nach dem Ausscheiden der jetzigen Senior-Generation zu schließen. Das geht aus einer aktuellen Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorab vorliegt. Von den Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihren Rückzug aus der Firma bis Ende 2029 planen, streben demnach 569.000 keine Fortführung des Unternehmens an. Das entspricht jährlich rund 114.000 Geschäftsaufgaben. Demgegenüber planen 545.000 mittelständische Unternehmen bis 2029 eine Nachfolgeregelung, was etwa 109.000 Unternehmen im Jahr entspricht. (Funke Mediengruppe)

MTU AERO ENGINES

hat erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen platziert. Wie der Triebwerksspezialist mitteilte, haben die Wandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von 600 Millionen Euro eine Laufzeit von sieben Jahren und sechs Monaten und werden nicht verzinst. Der Ausgabepreis wurde auf 100 Prozent festgesetzt. Die Rückzahlung der Wandelanleihe soll, sofern nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft, zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag von 105 Prozent des Nennbetrags erfolgen, was einer Rendite bis zur Endfälligkeit von 0,651 Prozent entspricht.

TKMS

strebt eine Übernahme der Werft German Naval Yards Kiel (GNYK) an. "Vonseiten TKMS haben wir ein nicht bindendes Angebot gegenüber German Naval Yards abgegeben", sagte ein Konzernsprecher am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. (Reuters)

VW

Der US-Chipentwickler Qualcomm wird ein bevorzugter Partner des Volkswagen-Konzerns bei der Versorgung mit Halbleitern. Beide Unternehmen verkündeten am Donnerstag eine weitreichende Zusammenarbeit. "Unsere neue Partnerschaft schafft eine langfristige Perspektive bei der Entwicklung und dem Einsatz von Chips für alle Volkswagen-Marken", sagte Konzernentwicklungschef Werner Tietz dem Handelsblatt am Rande der Technologiemesse CES in Las Vegas. "Gemeinsam entwickeln wir die Software- und Hardware-Basis für die digitalen Autos der Zukunft, von VW bis Porsche, von Skoda bis Audi." Qualcomm liefert ab 2027 sogenannte System-on-Chips für neu entwickelte Elektroautos des VW-Konzerns. (Handelsblatt)

GLENCORE und RIO TINTO

verhandeln wieder über einen möglichen Zusammenschluss, durch den der weltgrößte Bergbaukonzern entstehen könnte. Glencore bestätigte am Donnerstag einen Artikel der Financial Times, die berichtet hatte, dass Glencore sich in vorläufigen Verhandlungen mit Rio Tinto über die Zusammenlegung einiger oder aller Geschäftsbereiche der beiden Unternehmen befinde.

BOSCH

Der Technologiekonzern hat im Jahr 2025 einen deutlichen Gewinneinbruch zu verzeichnen. "Der Gewinn vor Steuern wird 2025 deutlich unter Plan sein, geringer als im Vorjahr", sagte Unternehmenschef Stefan Hartung der Wochenzeitung Die Zeit. Im Jahr 2024 hatte Bosch 3,2 Milliarden Euro Vorsteuergewinn erlöst, bei einem Umsatz von 90,5 Milliarden. Zölle und Handelsbarrieren erschwerten das Geschäft, so Hartung, zugleich nehme der Wettbewerbsdruck bei Haushaltsgeräten und Heimwerkerprodukten zu, und die Zahlungsbereitschaft der Kunden sinke. Auch der zuletzt angekündigte Abbau von 22.000 Stellen koste "viel Geld, wenn man sozialverträglich vorgehen will". Und das jetzt angelaufene Jahr 2026 werde "nicht einfacher", so Hartung. Das Wachstum in den USA und China werde sich abschwächen, für Europa und Deutschland seien die Prognosen ebenfalls nicht gut. "Die für Zukunftsinvestitionen benötigte Zielrendite von mindestens 7 Prozent werden wir frühestens ab 2027 erreichen können." (Die Zeit)

