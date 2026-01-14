Die geopolitischen Spannungen verhalfen dem Goldpreis zunächst zu einem weiteren Rekordhoch, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Im späten Handel zeigte sich das Edelmetall wenig verändert bei 4.594 Dollar. Silber legte um 2,6 Prozent zu und erreichte im Verlauf ebenfalls ein neues Allzeithoch.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,94 61,15 -0,3% -0,21 +3,7%

Brent/ICE 65,29 65,47 -0,3% -0,18 +5,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zogen mit der Entwicklung im Iran kräftig an. Das Barrel US-Öl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 61,15 Dollar. Die USA werden einen Zoll von 25 Prozent für jedes Land erheben, das Geschäfte mit dem Iran tätigt. Hintergrund sind die Massenproteste gegen die Mullah-Regierung.

NETFLIX

bereitet sich darauf vor, sein Angebot für die Studios von Warner Bros. Discovery und das Streaming-Geschäft von HBO Max vollständig in bar zu unterbreiten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, während Paramount weiterhin sein konkurrierendes Angebot vorantreibt. Netflix hatte im Dezember einen 72 Milliarden Dollar schweren Deal in bar und Aktien mit Warner abgeschlossen. Eine vollständige Barzahlung würde den Deal für Netflix vereinfachen und könnte einige Aktionäre beeinflussen, die beide Angebote abwägen.

NVIDIA

muss bevor es seine H200-Chips nach China verkaufen kann, nach Forderung der US-Regierung neue Sicherheitsanforderungen erfüllen. Unter anderem muss Nvidia sicherstellen, dass der Bedarf dieser Chips in den USA gedeckt ist, wie das Bureau of Industry and Security des Handelsministeriums mitteilte. Auch soll Nvidia die Produkte von einem externen US-Labor testen lassen, um sicherzustellen, dass sie die Leistungsparameter erfüllen. Die Auflagen beinhalten auch Überprüfung der Kundenidentität und Schutzmaßnahmen seitens Nvidia gegen unbefugte Kunden, die Cloud-Computing nutzen, um aus der Ferne auf KI-Chips zuzugreifen.

