+++++ DEVISENMARKT +++++

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mi, 17:59 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1786 -0,2% 1,1807 1,1802 +0,6%

EUR/JPY 184,97 -0,1% 185,18 184,85 -0,1%

EUR/CHF 0,9175 +0,0% 0,9171 0,9168 -1,5%

EUR/GBP 0,8660 +0,1% 0,8648 0,8642 -1,0%

USD/JPY 156,94 +0,1% 156,83 156,62 -0,7%

GBP/USD 1,3611 -0,3% 1,3652 1,3657 +1,7%

USD/CNY 6,9608 +0,0% 6,9590 6,9593 -1,0%

USD/CNH 6,9421 +0,0% 6,9416 6,9416 -0,6%

AUS/USD 0,6970 -0,4% 0,6998 0,6993 +5,3%

Bitcoin/USD 70.341,85 -2,8% 72.362,70 73.455,85 -11,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar stieg leicht - der Dollar-Index legte um 0,2 Prozent zu. Positive Daten aus dem US-Dienstleistungssektor stützten etwas.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.920,15 4.964,20 -0,9% -44,06 +14,5%

Silber 78,80 88,37 -10,8% -9,57 +19,4%

Platin 1.771,21 1.896,97 -6,6% -125,76 +7,5%

Kupfer 5,82 5,85 -0,4% -0,03 +5,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Goldpreise gaben ihre Gewinne im Verlauf wieder ab und stagnierten auf Tagessicht. Der Markt blieb damit extrem volatil. Aus struktureller Sicht sei bereits ein erheblicher technischer Schaden entstanden. Nach solchen Schwankungen benötigten die Märkte in der Regel Zeit für eine Konsolidierung, erläuterte Analyst Fawad Razaqzada von Forex.com.

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,71 65,14 -2,2% -1,43 +10,3%

Brent/ICE 68,02 69,46 -2,1% -1,44 +10,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Preise stiegen um bis zu 1,9 Prozent. Denn die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich unerwartet verringert. Zudem verwiesen Händler auf die für Freitag geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran, die möglicherweise nicht stattfinden werden.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

HANDEL USA - EU

Das EU-Handelsabkommen mit den USA wird wieder in die Spur gebracht. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments vereinbarten, die Arbeit an der Ratifizierung des Handelsabkommens wieder aufzunehmen. Die Arbeit war wegen des Vorstoßes von US-Präsident Donald Trump bezüglich Grönlands im Januar ins Stocken geraten.

FED

Fed-Gouverneurin Lisa Cook hält die erhöhte Inflation für eine größere Bedrohung für die Wirtschaft als einen schwächelnden Arbeitsmarkt . Diese Haltung lässt darauf schließen, dass sie einer Rückkehr zu Zinssenkungen skeptisch gegenüberstehen könnte. In einer Rede in Miami sagte Cook, die Wirtschaft sei weiterhin widerstandsfähig. Sie argumentierte, dass sich der Arbeitsmarkt zwar verlangsamt habe, die Bedingungen für die meisten Arbeitnehmer aber immer noch solide seien. Die Inflation bleibe unterdessen erhöht, und es sei zu früh, sich darauf zu verlassen, dass sich der Preisanstieg in Richtung des Jahresziels der Fed von 2 Prozent abkühle, so Cook.

HEIDELBERG MATERIALS

übernimmt das Baustoffgeschäft der Maas Group in Australien für einen Unternehmenswert von 1,7 Milliarden australische Dollar ( bargeld - und schuldenfrei). Laut Mitteilung des Heidelberger Baustoffriesen handelt es sich dabei um den führenden Anbieter von Zuschlagstoffen, Transportbeton und Asphalt in den östlichen Bundesstaaten New South Wales, Queensland sowie Victoria.

QIAGEN

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 2025 4Q25 ggVj 4Q25 ggVj 4Q24

Umsatz 540 +4% 530 +2% 521

Operatives Ergebnis bereinigt 154 -3% 154 -3% 159

Ergebnis nach Steuern bereinigt* 136 0% 130 -5% 136

Erg./Aktie verwässert bereinigt 0,62 +2% 0,59 -3% 0,61

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen hat erwartet:

- einen Anstieg des Konzernumsatzes von 4 bis 5%

- bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie von etwa 2,38 US-Dollar

AUSBLICK 2026 - das Unternehmen erwartet:

- Umsatzwachstum: von mindestens 5% zu konstanten Wechselkursen (CER, Vorjahr 2.069)

- bereinigte operative Marge: im Vergleich zu 2025 stabil

- bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie von etwa 2,50 US-Dollar (Vorjahr: 2,38 US-Dollar)

- alle Angaben in den Tabellen in Mio US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar

SAP

startet die erste Tranche des Ende Januar angekündigten Aktienrückkaufs von insgesamt 10 Milliarden Euro bis Ende 2027. Bis zum 27. Juli 2026 will der Softwarekonzern eigene Aktien für insgesamt bis zu 2,6 Milliarden Euro zurückkaufen.

SIEMENS HEALTHINEERS

ist im Auftaktquartal wegen rückläufiger Einnahmen im Diagnostikgeschäft deutlich hinter dem Wachstumsziel für das Gesamtjahr zurückgeblieben, hat die operative Marge anders als am Markt erwartet aber gehalten und die Jahresprognose bestätigt.

Nachfolgend ein Vergleich der vorgelegten Zahlen mit den Analystenprognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge und Wachstum in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25/26 ggVj 1Q25/26 ggVj 1Q24/25

Umsatz 5.402 -1,5% 5.453 -0,5% 5.482

Vergleichbares Umsatzwachstum 3,8 -- 4,3 -- 5,7

EBIT bereinigt 809 -2% 784 -5% 822

EBIT-Marge bereinigt 15,0 -- 14,4 -- 15,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 449 -5% 414 -13% 474

Ergebnis je Aktie 0,40 -5% 0,37 -12% 0,42

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,49 -4% 0,45 -12% 0,51

AURUBIS

hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2025/26 auch dank eines deutlich höheren Metallergebnisses infolge gestiegener Metallpreise mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Den erst Ende Januar erhöhten Jahresausblick hat der Konzern bekräftigt.

Die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG* PROG

1. QUARTAL 1Q25/26 ggVj 1Q25/26 ggVj 1Q24/25

Umsatz 5.284 +25% 5.125 +22% 4.215

EBIT operativ 101 -23% 102 -22% 131

Ergebnis vor Steuern operativ 105 -19% 100 -23% 130

Ergebnis nach Steuern operativ 81 -18% 74 -25% 99

Ergebnis je Aktie operativ 1,86 -18% -- -- 2,26

RATIONAL

hat im vergangenen Jahr dank eines starken Endspurts einen Rekordumsatz erzielt und den operativen Gewinn stärker gesteigert als erwartet. Rational sieht gute Wachstumsaussichten, nannte aber noch keinen konkreten Ausblick für 2026.

Die Zahlen zum vierten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 2025 4Q25 ggVj 4Q25 ggVj 4Q24

Umsatz 341 +7% 333 +5% 318

EBIT* 99 +13% 86 -2% 88

EBIT-Marge* 29,0 -- 25,8 -- 27,5

Ergebnis nach Steuern k.A. -- 66 -8% 72

Ergebnis je Aktie k.A. -- 5,80 -8% 6,31

ELMOS SEMICONDUCTOR

Der Vorstand plant ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien über die Börse von 10 Millionen Euro. Zugleich ist die Ausschüttung einer Dividende von 1,50 (Vorjahr 1,00) Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen. Die geplante Gesamtausschüttung für 2025 aus dem Aktienrückkauf und der vorgeschlagenen Dividende summiert sich auf rund 36 Millionen Euro nach 17,2 Millionen Euro im Vorjahr.

ARCELORMITTAL

erwirtschaftete 2025 ein EBITDA von 6,54 Milliarden US-Dollar. Das lag leicht über den Erwartungen von Analysten, stellt aber einen Rückgang gegenüber dem EBITDA von mehr als 7 Milliarden Dollar aus dem Vorjahr dar. Das EBITDA im vierten Quartal sank im Jahresvergleich auf 1,59 Milliarden Dollar.

BNP PARIBAS

hat ihre mittelfristigen Ziele angehoben. Die Bank setzt dabei auf bereits laufende Kostensenkungs- und gewinnsteigernde Initiativen, um das Wachstum bis 2028 voranzutreiben. Im vierten Quartal 2025 stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent auf 2,97 Milliarden Euro (3,51 Milliarden US-Dollar), während die Einnahmen um 8 Prozent auf 13,11 Milliarden Euro zulegten.

ALPHABET

Die Google-Mutter hat den Umsatz im vierten Quartal um 18 Prozent auf 113,8 Milliarden US-Dollar gesteigert und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 111,3 Milliarden. Der Nettogewinn kletterte um 30 Prozent auf 34,5 Milliarden US-Dollar. Pro Aktie verdiente der Konzern 2,82 (Vorjahr 2,15) Dollar im Quartal und damit mehr als von der Konsensschätzung mit 2,63 Dollar in Aussicht gestellt. Das Unternehmen meldete für das Jahr 2025 einen Rekordumsatz von 403 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn erreichte im vergangenen Jahr rund 132 Milliarden US-Dollar.

ARM HOLDINGS

