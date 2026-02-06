Der Euro zog zunächst leicht an, kam dann aber wieder zurück. Die EZB hatte ihren Leitzins wie erwartet bestätigt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde spielte die jüngste Aufwertung der Gemeinschaftswährung zwar herunter und stützte damit die Gemeinschaftswährung zwischenzeitlich. Allerdings könnte die EZB ihren Leitzins nach Einschätzung von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski wegen des starken Euro doch noch senken. Der Dollar-Index erholte sich von den Tagestiefs und zeigte sich zuletzt 0,3 Prozent fester. Gestützt wurde der Greenback auch von falkenhaften Aussagen von Atlanta-Fed-Präsident Raphael Bostic.

Bei Gold (-2,8%) wurden Gewinne mitgenommen - der Markt blieb äußerst volatil.

Erdöl verbilligte sich um rund 2,9 Prozent. Belastet wurde Rohöl von den nun doch geplanten Gesprächen zwischen dem Iran und den USA am Freitag im Oman. Damit sanken Angebotssorgen.

Die meisten Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve scheinen entschlossen zu sein, die Leitzinsen in naher Zukunft stabil zu halten. Dazu gehört auch der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic. "Für mich ist die Inflation schon zu lange zu hoch", sagte Bostic während einer Veranstaltung an der School of Business der Clark Atlanta University. "Es ist wichtig, dass unsere Politik eine moderat restriktive Haltung beibehält. Denn dies ist eine Position, welche die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir die Inflation wieder auf unser 2-Prozentziel zurückführen."

Der Gerinnungshemmer Asundexian von Bayer reduziert das Risiko eines ischämischen Schlaganfalls substanziell, und zwar um 26 Prozent. Das ist das Ergebnis der zulassungsrelevanten Studie Oceanic Stroke mit mehr als 12.300 Teilnehmern, deren Details der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern bei der International Stroke Conference 2026 in New Orleans vorstellte. Damit stehen die Chancen gut, dass das Mittel, ein sogenannter FXIa-Hemmer, für Bayer doch noch zu einem Verkaufserfolg wird.

hat sich mit der US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) auf Lohnerhöhungen für Beschäftigte in seinem Montagewerk im US-Bundesstaat Tennessee geeinigt. Mehr als 3.000 nach Arbeitsstunden bezahlte Mitarbeiter sollen im Rahmen einer neuen vorläufigen Vereinbarung insgesamt rund 20 Prozent mehr Lohn über vier Jahre erhalten, wie die Gewerkschaft mitteilte.

hat nach einem höheren Nettogewinn im vierten Quartal ihr Profitabilitätsziel für dieses Jahr angehoben. Die Bank prognostiziert höhere Einnahmen und niedrigere Kosten. Im vierten Quartal wies die Societe Generale einen Nettogewinn von 1,42 Milliarden Euro aus nach 1,04 Milliarden Euro im Vorjahr. Dies führte zu einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von 9,5 Prozent. Analysten hatten einen Nettogewinn von 1,17 Milliarden Euro prognostiziert.

übertraf mit seinen Umsätzen die Erwartungen der Analysten. Die Einnahmen im zweiten Quartal, das am 31. Dezember endete, legten um 5,5 Prozent auf 2,36 Milliarden US-Dollar zu und übertrafen die Erwartungen der Analysten leicht. Das Segmentergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 9 Prozent auf 521 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen sank um 21 Prozent auf 242 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren Gewinne aus einem Verkauf von Vermögenswerten enthalten. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn sank um 10 Prozent auf 193 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 40 Cent, während die von FactSet befragten Analysten einen bereinigten Gewinn von 37 Cent pro Aktie erwartet hatten.

Koji Sato tritt als Vorstandsvorsitzender von Toyota Motor zurück. Der weltgrößte Autobauer meldet zugleich einen Rückgang des Quartalsnettogewinns. Neuer CEO wird der bisherige Finanzvorstand Kenta Kon. Toyota verzeichnete in den drei Monaten bis Ende Dezember einen Nettogewinn von 1,257 Billionen Yen, was 8 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies ist ein Rückgang von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten laut einer Umfrage des Datenanbieters Quick mit 917,08 Milliarden Yen gerechnet.

