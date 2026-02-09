Der Yen legt angesichts von Berichten über Devisenwarnungen der japanischen Behörden gegenüber den meisten G10- und asiatischen Währungen zu. Laut Medienberichten sagte Atsushi Mimura, Japans stellvertretender Finanzminister, die Behörden beobachteten die Devisenentwicklungen mit hoher Dringlichkeit. Mimuras Äußerungen folgen auf Berichte vom Sonntag, wonach Finanzministerin Satsuki Katayama gesagt hatte, sie werde bei Bedarf am nächsten Tag mit den Finanzmärkten kommunizieren, um die Stabilität der Bewegungen des Dollar zum Yen zu gewährleisten. Zuvor hatte der Wahlsieg von Takaichi den Yen unter Druck gesetzt, weil sie für eine lockere Geldpolitik und höhere Staatsausgaben steht.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.039,15 4.965,05 +1,5% 74,11 +14,9%

Silber 82,21 77,90 +5,5% 4,30 +9,3%

Platin 1.773,57 1.769,81 +0,2% 3,76 +1,1%

Kupfer 5,89 5,88 +0,1% 0,01 +3,2%

Bei Gold stiegen Anleger auf dem tieferen Niveau wieder ein - der Preis stieg um 3,7 Prozent.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,86 63,55 -1,1% -0,69 +10,5%

Brent/ICE 67,28 68,05 -1,1% -0,77 +11,8%

Die Ölpreise zeigten sich volatil und am Abend knapp im Plus (bis zu 0,5%). Der Markt fokussierte sich ganz auf die Gespräche zwischen den USA und dem Iran, die aber bislang keine Ergebnisse geliefert haben. Nach einer ersten Verhandlungsrunde im Oman hielten sich beide Seiten weitere Gespräche offen. Im Handel sprachen von Hoffen und Bangen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-GELDPOLITIK

Fed-Gouverneur Philip Jefferson sieht die Zinspolitik der US-Notenbank "gut positioniert" für solide wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Er signalisiert damit, dass er wenig Dringlichkeit für die Fed sieht, die im Januar pausierten Zinssenkungen wieder aufzunehmen.

ATOMPROGRAMM IRAN

Teheran hat bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran am Freitag im Oman auf seiner Weigerung beharrt, die Anreicherung von Uran einzustellen. Dennoch signalisierten beide Seiten die Bereitschaft, weiter an einer diplomatischen Lösung zu arbeiten, um einen US-Militärschlag abzuwenden.

BAYER

kann ihr Herbizid Stryax in den USA nach behördlicher Genehmigung anbieten. Die US-Umweltschutzbehörde EPA hat Dicamba-Herbizide mit geringer Flüchtigkeit in 34 Bundesstaaten registriert. Dies öffne Bayer die Tür für die Markteinführung von Stryax, einem Pestizid mit eingeschränkter Anwendung ("restricted use pesticide"), teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Konzern plane nun, die Zulassungen auf Ebene der einzelnen Bundesstaaten zu beantragen, sagte Ty Witten von der Sparte Crop Science bei Bayer.

TUI

Der Reisekonzern Tui nimmt das Geschäft mit Budgetreisen, also günstigeren Urlaubspaketen, ins Visier. "Wir schauen uns derzeit das Marktsegment mit Budgetreisen an", sagte Sebastian Ebel, Vorstandschef von Tui, dem Handelsblatt. Bei hochwertigen Reisen sei Tui Marktführer, sagte der Manager: "Wir wollen aber auch im Preissegment darunter ein attraktiver Anbieter sein und Kunden gewinnen. Hier haben wir erst einen Marktanteil von 10 bis 15 Prozent." Europas größter Reisekonzern stößt mit seinen hochwertigen Urlaubsangeboten in gesättigten Märkten wie Deutschland an Wachstumsgrenzen. Es sei normal, dass das Management schaue, wo künftig Wachstum möglich sei, sagte Ebel der Zeitung: "Und das ist natürlich vor allem dort, wo das Unternehmen noch niedrige Marktanteile hat." (Handelsblatt)

BYD/MG

Chinesische Autohersteller planen eine Offensive auf dem deutschen Markt. Die beiden Deutschlandtöchter der chinesischen Marken BYD und MG wollen dazu ihre Verkaufsstandorte in Deutschland kräftig ausweiten. Bis zum Ende des Jahres will BYD die Zahl seiner Vertriebspartner nahezu verdoppeln und auf 350 erhöhen. MG teilt mit, auf etwa 70 Standorte expandieren zu wollen, mittelfristig seien etwa 250 Standorte vorgesehen. Damit würden die Konzerne eine für den deutschen Automarkt relevante Marktdurchdringung erreichen. (Handelsblatt)

===

